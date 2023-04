27/04/2023 - 22:30

Groupe GAUSSIN publie ses résultats annuels consolidés au 31 décembre 2022*

Chiffre d'affaires et revenus de licences en hausse de 8% à 57,1 M€

Ebitda de -18 M€ contre -0,4 M€

Résultat net de –29,7 M€ contre -7.3 M€

Trésorerie de 20.7 M€ au 15 mars 2023

Retour à la croissance rentable en 2023 avec un objectif de chiffre d'affaires et de revenus de licences supérieur à 100 M€ qui s'appuie sur un carnet de commandes fermes de 129 M€ au 31 mars 2023

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce avoir arrêté les comptes annuels consolidés clos au 31 décembre 2022.

Opinion des commissaires aux comptes

L'opinion des commissaires aux comptes est ainsi formulée : Les travaux d'audit des comptes annuels par les commissaires aux comptes sont en cours, les vérifications spécifiques et les travaux de fin de mission restent à réaliser, néanmoins le bilan et le compte de résultat sont définitifs.

Les résultats 2022 de GAUSSIN ont été fortement impactés par une série d'éléments conjoncturels pour lesquels le Groupe a mis en place des actions correctrices à partir du second semestre 2022.

La vente des véhicules logistiques ATM et portuaires APM a notamment souffert de la hausse des coûts des matières premières et du transport maritime à laquelle se sont ajoutés les coûts d'acquisition de nouveaux clients. Confronté à la dégradation de la rentabilité des véhicules phares de sa gamme, GAUSSIN a décidé à l'automne 2022 une hausse significative de ses prix de vente. Une action volontariste qui va sensiblement augmenter la rentabilité des commandes qui seront livrées à partir de 2023, et notamment les 441 ATM en carnet de commande.

Les comptes de l'exercice 2022 ont également souffert d'un surplus de charges liées au développement de nouveaux produits – coût de la R&D de 4 M€ dont le nouvel ATM FULL ELEC NMC aux normes américaines homologué par TUV. En fin d'année, Christophe GAUSSIN a annoncé un recentrage stratégique autour de trois grands marchés sur le segment off-road : l'e-commerce-logistique (véhicule ATM), le portuaire-containers (véhicule APM) et le sous-terrain (véhicules MSV). Enfin, les comptes ont été grevés par des provisions et amortissements de 12,9 M€ mais sans impact de trésorerie.

A noter, le Groupe a enregistré 10 M€ de ventes de licences en moins par rapport à 2021 suite au non-respect par le canadien CHARBONE des termes de paiement engageants. Le Groupe a initié une procédure d'arbitrage pour demander réparation.

Ces derniers mois, GAUSSIN a confirmé ses perspectives de croissance pour 2023 avec une commande de 329 ATM® 38T FULL ELEC de la part d'Amazon en décembre 2022 (Cf CP du 14 décembre 2022). Et le Groupe a été désigné en avril 2023 en association avec MACNICA en tant que repreneur des actifs uniquement de NAVYA pour 1,4 M€. Leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome, GAUSSIN, majoritaire, finance pour la première année la coentreprise à hauteur de 2,5 M€ à la création de la société GAUSSIN MACNICA MOBILITY, et MACNICA apporte de son côté 10 M€.

En parallèle, GAUSSIN a procédé à une augmentation de capital de 15 M€ au 1er trimestre 2023 pour renforcer ses fonds propres et affiche au 15 mars une trésorerie de 20,7 M€. Le Groupe est désormais armé pour renouer avec une croissance rentable et peut réaffirmer son objectif de chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros.

Principaux faits marquants en 2022

Livraison de 36 APM 75T HE en Côte d'Ivoire. Le groupe a livré 36 tracteurs électriques APM 75T HE, 24 POWERPACKS LMP® et 6 stations de charges destinés à équiper Côte d'Ivoire Terminal, le deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan opéré (Cf CP du 4 avril 2022). Cette commande historique est la plus importante depuis le lancement de l'APM 75T HE, tracteur 100% électrique destiné au transport de containers sur les ports. Elle représente un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'euros.

Accroissement des capacités de production. Début avril, GAUSSIN a annoncé l'accroissement de ses capacités de production avec l'installation d'un nouveau site de 28.000 m2 à Saint Vallier, en Saône-et-Loire (Cf CP du 7 avril 2022). Il sera dédié à la production des véhicules ATM® (logistique) et APM® (portuaire) afin de répondre à la hausse de la demande sur les marchés européen et américain notamment. Cette extension portera la capacité totale du site à 2.400 véhicules par an. De plus, dans le cadre de la reprise des actifs de Navya par GAUSSIN-MACNICA MOBILITY, ces nouveaux bâtiments vont aussi accueillir la ligne de production des navettes ARMA et EVO qui est déjà en cours de transfert.

1 million de kilomètres parcourus pour l'ATM. Cinq ans après sa mise en service, l'ATM 38T FULL ELEC, dédié à la logistique, a franchi le cap symbolique du million de kilomètres parcourus (Cf CP du 10 mai 2022). Ce sont plus de 45 enseignes qui font rouler chaque jour l'ATM, véhicule pionnier zéro-émission, sur les plateformes logistiques mais aussi sur des sites industriels. Cette commercialisation s'est faite par le biais du distributeur BLYYD, qui a commencé à livrer l'Allemagne et l'Angleterre, et bientôt l'Espagne et le Bénélux. En Europe, 103 véhicules sont en circulation à date.

De multiples commandes pour METALLIANCE. La filiale de GAUSSIN a annoncé (Cf CP du 7 juin 2022) une commande de 12 Véhicules Multi-Services sur pneus de la part de la joint-venture composée des entreprises Acciona Construction Australia Pty Ltd et Ferrovial Construction (Australia) Pty Ltd (AFJV). METALLIANCE a reçu une commande de 4 trains sur pneus (TSP) de la part de la joint-venture Hirpinia AV Scarl, composée des entreprises Webuild et Astaldi, pour le compte de RFI/Italfer (Cf CP du 21 juin 2022). A Singapour, Metalliance a reçu une commande de 3 engins électriques souterrains (cf CP du 22 aout 2022) qui comprend 1 MSV-60 destiné au transport des panneaux centraux du tunnel, 1 TSP-50 pour le transport du béton et 1 TSP-100 pour le transport des voussoirs. Enfin, en Australie, l'entreprise a reçu une commande de 12 engins mobiles souterrains (cf. CP du 19 septembre 2022) destinée à la création du métro de Sydney. Elle inclut 5 TSP50, 2 VMS30, 2 Menriders 20C et 3 VMS Maintenance.

Commande de 329 ATM par Amazon (cf. CP du 14 décembre 2022). Le Groupe va livrer 329 tracteurs de parc ATM® 38T "FULL ELEC" à partir de 2023. Les véhicules seront utilisés sur les sites américains du client.

Evénements post-clôture du 31 décembre 2022

Le Groupe a noué des partenariats stratégiques pour soutenir son développement en Amérique, en Europe, et en Asie :

- Emission de BSA au profit d'Amazon

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires GAUSSIN a approuvé à une majorité de plus de 80 % de voix « pour » la résolution permettant à Amazon de recevoir des bons de souscription d'actions annoncés précédemment, le 14 décembre 2022, en même temps que la commande de 329 tracteurs de parc Gaussin ATM® 38T "FULL ELEC" de la part d'Amazon. Le Conseil d'Administration de la société a décidé le 7 mars 2023, en vertu de la délégation de compétence donnée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le même jour, de procéder à l'émission de 7.612.656 Bons de Souscription d'Actions (« BSA ») attribués à Amazon, représentant à ce jour un maximum de 20% des actions émises par GAUSSIN sur une base entièrement diluée (post-émission des actions souscrites sur exercice des bons de souscription d'actions). Chaque bon de souscription donnera le droit au porteur à la souscription d'une action GAUSSIN, sous réserve d'ajustements anti-dilution. Les BSA ne seront pas admis à la négociation.

- Commande d'ATM de la part du Groupe ROBERT au Canada

GAUSSIN a reçu début avril (Cf CP du 3 avril 2023) une commande de 6 ATM FULL ELEC du groupe ROBERT, fournisseur de solutions logistiques en Amérique du Nord et principalement au Québec et en Ontario. La livraison est prévue à l'automne 2023.

Les véhicules ATM et APM ont été déclarés éligibles aux programmes de subvention pour l'Etat du Québec à hauteur de 85 KCAD par ATM et 105 KCAD par APM, et additionnellement pour le Canada 100 KCAD par véhicule.

- Rentrée au capital pour 15 M€ d'un partenaire européen industriel stable

GAUSSIN a effectué une augmentation de capital au profit de TABLON, société d'investissement de CSG Czechoslovak Group pour un montant brut total de 15 M€ (Cf CP du 15 mars 2023). Les accords prévoient la faculté pour le souscripteur de demander la nomination de la moitié des administrateurs au Conseil d'Administration de GAUSSIN tant que le souscripteur disposera d'au minimum 15 % du capital social de GAUSSIN ou qu'il sera l'actionnaire détenant individuellement la participation la plus élevée dans GAUSSIN, ainsi qu'un engagement du souscripteur de conserver les actions pendant une durée de 2 ans.

- Reprise des actifs seuls de NAVYA, et création d'une entité dédiée à la conduite autonome

GAUSSIN s'est associé avec le groupe japonais MACNICA pour reprendre les actifs de NAVYA, leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome, alors en redressement judiciaire. MACNICA est un géant technologique présent dans 24 pays avec près de 4 000 collaborateurs, dont plus de 1000 ingénieurs, et son chiffre d'affaires 2022 dépasse les 7 milliards d'euros. En avril 2023, le Groupe en association avec MACNICA a été désigné par le tribunal de commerce de Lyon, repreneur des actifs de NAVYA, alors leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome, pour 1,4 M€. La coentreprise sera détenue à 51 % par GAUSSIN et à 49 % par MACNICA (Cf CP du 18 avril 2023). Baptisée GAUSSIN-MACNICA MOBILIITY et basée en région lyonnaise, elle sera présidée par Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN, tandis que Jean-Claude Bailly, jusqu'alors Vice-Président Exécutif de GAUSSIN, en sera le CEO.

Chiffre d'affaires et revenus de licences en hausse de 8% à 57.1 M€ contre 52.8 M€ en 2021

Le Groupe GAUSSIN a réalisé un chiffre d'affaires et revenus de licences de 57,1M€ au cours de l'exercice 2022, soit une hausse de 38% par rapport à 2021. Le produit des licences s'est élevé à 0.3 M€. L'ensemble chiffre d'affaires et revenus de licences progresse de 8% en 2022 par rapport à 2021.

Composition du chiffre d'affaires :

L'activité logistique & e-commerce, qui s'articule autour de véhicules propres 100% FULL ELEC batteries ou H2 Hydrogène, manuels ou autonomes - ATM, TSBM, AGV IHD et véhicules spéciaux (MTO) -, a généré un chiffre d'affaires de 9.6 M€ en 2022. La marge brute de cette activité progressera en 2023.

Gamme ATM FULL ELEC (Automotive Trailer Mover) dédiée au déplacement des semi-remorques sur les sites logistiques : livraison de 30 ATM en 2022 pour équiper des plateformes dédiées au transport et à la logistique comme BHT, BUT, FERRERO, LECLERC, YVES ROCHER, IKEA.

L'activité portuaire & conteneurs, qui s'adresse aux opérateurs des grands ports à travers le monde avec la gamme de véhicules propres FULL ELEC batteries ou H2 Hydrogène, manuels ou autonomes - APM 75T, AGV PERFORMANCE et AIV REVOLUTION - a généré 10.6 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice. Le groupe a livré des véhicules APM à CIT Abidjan ainsi qu'à NEXPORT.

L'activité travaux souterrains et machines spéciales, qui s'adresse au secteur des travaux pour le rail et la route ainsi qu'à la construction de tunnels, a généré un chiffre d'affaires de 31.4 M€ en 2022 grâce à la vente de matériels pour travaux souterrains et pose de voie, la vente d'équipements spéciaux, ainsi que la vente d'équipement pour manutention en vrac, pour construction routière, principalement pour les clients Skanska, Aerophile, Westend Connector, Département 64, Hampton Roads.

Revenus de licences et royalties :

Le Groupe a enregistré 0.3 M€ de royalties en 2022. Ce montant est issu de la licence signée avec ST ENGINEERING LAND SYSTEMS pour la fabrication et la commercialisation de l'AGV PERFORMANCE® FULL ELEC à Singapour.

GAUSSIN enregistre un manque à gagner de 10 M€ à la suite de la licence concédée au canadien CHARBONE. Ce dernier a dénoncé l'accord le 14 octobre 2022, sans concertation. Les détails de ce partenariat, issu d'une lettre d'intention avec force contraignante, restaient à finaliser par les parties. GAUSSIN a choisi alors d'initier une procédure d'arbitrage pour réclamer 14 millions de dollars canadiens plus intérêts et frais.

Résultats du Groupe au 31 décembre 2022

La production immobilisée concerne les véhicules de démonstration produits en interne et les frais de développement affectés aux projets.

La marge opérationnelle ressort à 33.5 M€, représentant 59% de l'activité produite, contre 60% en 2021.

La perte au 31 décembre 2022 doit être interprétée à la lumière de 3 grands postes de dépenses pour GAUSSIN.

L'innovation, au cœur de la stratégie de GAUSSIN : le Groupe a investi pour maintenir et renforcer ses atouts technologiques dans l'innovation sur les technologies de batteries H2 et la navigation naturelle d'engins sans chauffeur dans une optique « transport as a service » :

Gaussin Drive-By-Wire : Certification CE de l'option de pilotage électronique des véhicules de la gamme ATM/TSBM pour les applications de conduites autonome et de télé-opération.

Gaussin Drive : Ajout des fonctionnalités de manœuvre autonome de caisse mobile (swap body) et renforcement des manœuvres de docking station, ainsi que la validation de la solution de localisation interne en environnement tunnel.

Gaussin Fleet management : Mise en service de la solution de gestion de mission et d'anticollision pour les applications de logistiques et les sites de production.

Gaussin RMS : Développement et mise en service de la solution de gestion à distance des véhicules de la flotte GAUSSIN. Cette fonctionnalité permet un accès à la télémétrie des véhicules aux clients GAUSSIN et autorise le diagnostic à distance et les mises à jour FOTA pour une amélioration de nos services.

Le développement de nouveaux produits : Le Groupe a investi afin de poursuivre le développement de nouveaux véhicules qui permettront de capter des parts de marché importantes tout en optimisant les marges :

L'ATM (tracteur logistique) et l'APM (tracteur portuaire) FAST CHARGE, véhicules 100% électriques conçus à partir de batteries NMC hautes performances, permettant une recharge en moins de 30 minutes pour une autonomie de 14 à 16 heures (2 shifts) d'opération.

- l'AMDT, un transporteur multidirectionnel, zéro émission, 100% électrique, dédié aux opérations de fret aéroportuaire.

- l'ART, un ravitailleur d'aéronefs zéro émission, 100 % électrique, conçu pour un ravitaillement efficace et sûr des aéronefs.

- l'AGV IHD, un automoteur 100% électrique, entièrement autonome dédié aux applications industrielles et logistiques pour le transport de palettes ou charges lourdes. Associé au système Docking Station, l'AGV IHD offre une efficacité de fonctionnement significative en évitant les opérations de manutention et les temps d'attente des véhicules.

- le TSBM, un tracteur 100% électrique pour le transport de remorques, semi-remorques et caisses mobiles dans les centres de distribution, les plateformes logistiques, les dépôts de conteneurs et les applications industrielles.

- Les ATM et APM H2 fonctionnant à l'hydrogène et conçus à partir d'une pile à combustible, de réservoirs 350 bars et de batteries, permettant une autonomie de 14 à 16 heures d'opération pour un temps de rechargement de moins de 10 minutes.

Un plan de communication pour accélérer la commercialisation : Afin d'accroître la notoriété de la marque et d'accélérer la commercialisation de sa gamme sur les zone géographiques cibles, GAUSSIN a investi en frais de personnel et marketing ainsi sur un plan de communication structuré autour de 3 axes :

La notoriété de la marque et la fiabilité des solutions techniques grâce à la participation du H2 Racing Truck au Dakar 2022 et ainsi qu'au H2 World Tour effectué avec l'intégralité de la gamme portuaire, logistique et smart cities en Europe, aux USA et au Canada. La notoriété acquise avec le World Tour a permis de nouer les partenariats stratégiques.

L'accélération de la commercialisation en faisant connaître et essayer la gamme aux prospects et investisseurs afin de mettre en valeur la performance des véhicules. De nombreuses démonstrations ont été réalisées tant en Europe qu'en Amérique du Nord : Port de Gênes, Long Beach, New Jersey, Montréal…

La connaissance précise de la gamme de véhicules GAUSSIN par les professionnels de la filière électrique et hydrogène, incontournables pour créer les écosystèmes de mobilité zéro émissions. Ainsi la participation aux salons professionnels a permis de rendre incontournable GAUSSIN en tant qu'acteur de la mobilité lourde zéro émission : Salon ACT à Long-Beach, Meet4Hydrogen à Toulon, Hydrogénies…

Ce plan de communication s'est inscrit dans la démarche de recentrage stratégique de GAUSSIN en se concentrant essentiellement sur les véhicules et technologies phares du Groupe, autour de ses 3 principales activités.

Le groupe GAUSSIN a également été impacté depuis 2021 par l'augmentation des coûts des composants et matières premières, de l'énergie et des frais de transport.

Le résultat contributif fait ressortir les agrégats suivants :

Compte de résultat consolidé contributif En milliers d'€ GROUPE GAUSSIN et ses filiales METALLIANCE et ses filiales Chiffre d'affaires 56?760 25?321 31?439 Marge opérationnelle 33?461 18?308 15?153 EBITDA Exploitation (17?967) (20?028) 2?061 Dotations et reprises d'exploitation (12?893) (11?355) (1?538) Résultat d'Exploitation (30?860) (31?383) 523

METALLIANCE qui produit l'ensemble de la gamme de véhicules GAUSSIN pour l'Europe et les Etats-Unis a dégagé un EBITDA positif de 2,1 M€.

L'activité de GAUSSIN SA et ses filiales dégage un EBITDA négatif de -20 M€ qui s'explique par les éléments suivants : Le coût de la R&D, lié notamment au développement des véhicules autonomes, est de 4 M€. Le produit du sponsoring par ARAMCO a permis de financer le coût de la participation au rallye Dakar du camion H2 racing truck et smart bivouac, qui représente un coût net de 0,4 M€. Le coût des salons et des opérations marketing est de 3.4 M€. La perte sur les affaires opérationnelles est de 6.7 M€, notamment induite par le coût du transport sur les contrats des APM, et le développement de l'AGV autonome, qui a nécessité des études complémentaires. 5.5 M€ concernent notamment les honoraires liés à la recherche de financements et de nouveaux partenaires, le coût des annuités des brevets, les coûts internes et externes de mise en place et de paramétrage du progiciel de gestion SAGE et les honoraires juridiques et financiers.

L'absence de vente de licence en 2022 impacte fortement la rentabilité : - 11.4 M€ par rapport à 2021.

Les dotations nettes de reprises s'élèvent à 12.9 M€, et correspondent notamment à des dotations aux amortissements sur immobilisations pour - 9.4 M€, dont 2 M€ liés au matériel utilisé sur le rallye du Dakar.

Compte tenu de ces éléments, le résultat d'exploitation ressort à -30,9 M€.

Le résultat net part du groupe ressort à -29,7 M€ contre -7.3 M€ au 31 décembre 2021

La société GAUSSIN a bénéficié de la part de Bpi France d'un abandon de créance de 3.3 M€ sur l'aide remboursable VASCO enregistré en résultat exceptionnel.

Des capitaux propres qui intègrent 25 M€ de nouvelles augmentations de capital

À la suite des résolutions approuvées par les actionnaires, GAUSSIN a répondu à l'accroissement de son besoin en fonds de roulement en réalisant 10 M€ de nouvelles augmentations de capital et de prime d'émission nette de frais. Les capitaux propres s'élèvent à 4.7 M€ au 31 décembre 2022 contre 24.3 M€ au 31 décembre 2021. Ils ont subséquemment bénéficié de l'augmentation de capital de 15 M€ au 15 mars 2023.

Afin de poursuivre son développement, Métalliance a au sein du Groupe solidifié son bilan et ses capitaux propres de 11 M€ à fin décembre 2022 par une augmentation de capital de 2,5 M€ réalisée en 2023.

La trésorerie nette s'élève à 10 M€ au 31 décembre 2022 et 20,7 M€ au 15 mars 2023

Le Groupe disposait d'une trésorerie de 10 M€ au 31 décembre 2022 contre 14,4 M€ au 31 décembre 2021, en partie utilisée pour le financement de la hausse des stocks de matières premières et des en-cours liée à la forte croissance de l'activité.

La trésorerie nette s'élève à 20.7 M€ au 15 mars 2023.

Les emprunts augmentent de 4 M€ pour financer la croissance et véhicules de démonstrations.

Le montant total des emprunts et dettes financières du Groupe s'élève à 34,5 M€ au 31 décembre 2022 contre 30,5 M€ au 31 décembre 2021.

20.4 M€ de nouveaux emprunts ont été souscrits dont 11 M€ d'emprunts bancaires et 9 M€ de financement en lease back pour financer les véhicules nécessaires aux démonstrations.

13.1 M€ d'emprunts ont été remboursés et 3,3 M€ de créances BPI ont été abandonnées.

L'augmentation des prix de vente des véhicules GAUSSIN et la baisse attendue des coûts de fret et de l'acier devraient améliorer la rentabilité du groupe dès 2023.

Des perspectives de croissance avec un carnet de commandes fermes de 129 M€ au 31 mars 2023**

Le carnet de commandes du Groupe GAUSSIN, hors redevances sur les ventes futures (royalties), reste stable à 129 M€ au 31 mars 2023 contre 130 M€ au 31 décembre 2022.

Carnet de commandes du Groupe GAUSSIN Au 31 mars 2023 Au 31 décembre 2022 En K€ En % En K€ En % Activité Logistique & e-Commerce 95?423 74% 94?727 73% Activité Portuaire & Conteneurs 3?981 3% 4?019 3% Activité Travaux Souterrains 28?718 22% 30?299 23% Autres activités 866 1% 866 1% Total carnet de commandes consolidé 128?988 100% 129?910 100%

Le carnet de commandes au 31 mars 2023 du groupe GAUSSIN (hors redevances) s'élève à 129 M€ et comprend notamment :

456 ATM dont 349 à destination du marché américain – AMAZON et PLUGPOWER, 6 à destination du Canada et 101 pour des acteurs de premier plan des secteurs de la logistique et de la grande distribution avec le distributeur BLYYD ;

12 APM pour de nouveaux acteurs du marché américain et sud-américain ;

5 AMDT pour la société QAS QATAR AIRWAYS ;

2 MPV pour le client AIRBUS ;

3 TSBM pour UPS ;

Le carnet de commandes pour l'activité travaux souterrains et machines spéciales s'établit à 29 M€.



**Le groupe communique sur un carnet de commandes qui s'étale sur une durée longue, il peut exister soit un décalage, sans remettre en cause le carnet de commandes, soit des annulations totales ou partielles liées à l'activité du client, ce qui aurait alors un impact sur l'activité, les résultats et la situation financière de la Société. Il faut noter par ailleurs que d'une manière générale, la revue du carnet de commandes n'entre pas dans les missions des commissaires aux comptes.

Un recentrage stratégique autour de 3 marchés internationaux

La stratégie de GAUSSIN est aujourd'hui centrée sur trois segments de marché où le Groupe a un véritable avantage concurrentiel grâce au caractère innovant et performant de ses véhicules :

La logistique e-commerce avec l'ATM 38T FULL ELEC. Le succès récent sur le continent nord-américain va de pair avec la montée en puissance des ventes en France et en Europe où le distributeur BLYYD a pour objectif de doubler ses ventes en 2023 à une soixantaine de véhicules. GAUSSIN compte amplifier le succès de son véhicule phare en Europe et en Amérique du Nord. Le tableau ci-dessus indique la flotte en opérations avec un cumul à fin 2022 de 101 unités, et un objectif de commercialiser 441 unités en 2023. D'ici 5 ans, GAUSSIN vise à produire 1000 ATM par an.

Le portuaire containers avec l'APM FULL ELEC. Après la livraison de la plus importante commande remportée par GAUSSIN en 2022 pour l'équipement du port d'Abidjan, le Groupe est en compétition sur plusieurs gros appels d'offres et en bonne voie de concrétiser de nouvelles commandes substantielles en 2023. D'ici 5 ans, GAUSSIN vise à produire 500 APM par an.

Les travaux souterrains avec la montée en puissance de Metalliance. La filiale de GAUSSIN, qui affiche de beaux succès en 2022 – métros de Sidney et de Singapour, ligne ferroviaire Naples-Bari - est un acteur reconnu dans le domaine des véhicules destinés aux constructions souterraines. Sur ce marché en expansion au niveau mondial, Metalliance vise une croissance de 20%de son activité sur l'année 2023. D'ici 5 ans, GAUSSIN vise à produire 100 MPV par an.

Développement de la conduite autonome avec la nouvelle société conjointe GAUSSIN-MACNICA MOBILITY

GAUSSIN-MACNICA MOBILITY est la nouvelle entité dédiée à la conduite autonome créée à l'occasion de la reprise des actifs de NAVYA. GAUSSIN va transférer son équipe de conduite autonome à cette joint-venture et acquérir le kit de conduite autonome développé par NAVYA afin d'élargir son offre et de fournir des solutions clé en main pour des déploiements à grande échelle de ses propres véhicules autonomes Off Road. L'accord de reprise stipule que GAUSSIN est tenu de financer le capital de la coentreprise à hauteur de 2,5 M€.

La nouvelle coentreprise sera divisée en deux business units, chacune avec des équipes dédiées.

La première offrira des solutions complètes pour les mouvements autonomes de conteneurs, de remorques et de bagages. Sa technologie sera intégrée dans les véhicules électriques existants de GAUSSIN et dans les plateformes de fabricants tiers.

La seconde fournira des solutions durables et innovantes pour la mobilité des personnes, en s'adressant à des segments de marché mal desservis. Le logiciel de mobilité autonome de l'entreprise, qui en est actuellement au stade de l'intégration finale sur la plateforme de pointe Bluebus IT3, révolutionnera l'expérience de mobilité des passagers, en leur offrant un trajet fiable et confortable.

GAUSSIN-MACNICA MOBILITY estime un chiffre d'affaires et revenus de licences pour la nouvelle coentreprise de 38 M€ en 2024 et de 120 M€ en 2025. En effet, dès 2025, il sera possible d'intégrer à grande échelle les logiciels de conduite autonome de niveau 4 sur les véhicules GAUSSIN, aussi bien portuaires que logistiques. L'intégration de la technologie NAVYA va se traduire par une montée en gamme des véhicules du Groupe et des activités de production des usines du Groupe à St Vallier.

Réaffirmation de la stratégie de licences pour un montant de 30 M€ par an.

La stratégie de licences pour accélérer le déploiement de la technologie GAUSSIN à l'échelle mondiale est confirmée malgré le retard par rapport aux objectifs initiaux. Ces licences ont déjà généré un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros et ont ouvert la voie à de nombreuses opportunités prometteuses. Convaincu de la validité de cette stratégie par la demande de fabriquer localement et assurer un service optimum, GAUSSIN vise la signature de contrats de licences pour un montant de 30 M€ par an.

Prochains rendez-vous

Centenaire de METALLIANCE (visite de la ligne de production ATM® Amérique du Nord et démonstration des véhicules) : 16 juin 2023

Journée Portes Ouvertes de METALLIANCE : 17 juin 2023

