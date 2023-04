03/04/2023 - 18:45

La livraison des véhicules, la première en Amérique du Nord, est prévue à l'automne 2023

GAUSSIN (EURONEXT CROISSANCE : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce une commande de GROUPE ROBERT pour 6 véhicules ATM® FULL ELEC, dont la livraison est prévue à l'automne 2023. Avec cet achat, le Groupe Robert, fournisseur de solutions logistiques en Amérique du Nord et principalement au Québec et en Ontario, renforce sa position de chef de file en matière d'innovations écoresponsables.

L'annonce officielle s'est faite ce lundi après-midi depuis la Délégation Générale du Québec à Paris en présence de Michèle Boisvert, déléguée générale.

Un véhicule de série, fiable et robuste.

L'ATM® FULL ELEC a déjà fait ses preuves auprès de plus de 45 enseignes en Europe et poursuit son développement outre-Atlantique avec cette nouvelle commande.

Le Canada se révèle ainsi comme un nouveau marché prometteur pour GAUSSIN. Le groupe bénéficie des retombées commerciales du H2 World Tour, qui a traversé le continent nord-américain en juin dernier et a permis à GAUSSIN de nouer des contacts avec le GROUPE ROBERT à Montréal.

Par la suite, une visite en France en septembre dernier du président de l'entreprise, Michel ROBERT, a été l'occasion de tester le véhicule et de visiter la ligne d'assemblage de Saint-Vallier (71). Cet échange a conforté le GROUPE ROBERT dans son choix de l'ATM® FULL ELEC pour assurer la gestion logistique de différents sites opérés par ses soins au Canada.

« Nous avons été convaincus par la technologie de l'ATM et plus largement du groupe GAUSSIN lors de ma visite du site de Saint-Vallier en septembre 2022. Ces véhicules sont parfaitement adaptés à nos besoins et vont nous permettre d'optimiser notre gestion de la chaîne d'approvisionnement de nos clients au Québec et à travers l'Amérique du Nord », déclare Michel Robert, président du Groupe Robert.

« L'ATM® FULL ELEC a démontré sa fiabilité et sa robustesse en Europe depuis 2015. GAUSSIN a ainsi accompagné les logisticiens dans leur transition énergétique avec une flotte de plus de 100 véhicules en opération à date. Nous sommes heureux de travailler avec le Groupe ROBERT sur le territoire canadien, qui renforce encore nos très belles perspectives pour le continent Nord-Américain », déclare Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

Une nouvelle commande pour l'ATM® FULL ELEC avec batterie NMC.

Cette commande porte sur une nouvelle version de l'ATM® FULL ELEC avec batterie NMC avec charge rapide (Fast Charge) pour une autonomie de 10h et un temps de charge de 1h.

Cette technologie de batteries permet d'opérer dans toutes les conditions climatiques sans dispositions particulières.

La livraison est prévue à l'automne 2023 pour les 6 véhicules avec une mise en service et formation sur site par les équipes de GAUSSIN.

Incitations financières jusqu'à 185 000 $ canadiens (environ 137 000 US $)

Les ATM® et APM® de GAUSSIN sont désormais éligibles aux incitations financières des autorités canadiennes, qui favorisent l'achat et la location des véhicules s'inscrivant dans une logique de mobilité décarbonée. Soit une aide par véhicule de 100 000 $ canadiens de Transports Canada (environ 74 000 US$) et de 85 000 $ canadiens (environ 63 000 US$). Pour les entreprises de la Province du Québec ces aides sont cumulables pour un total de 185 000 $ canadiens (environ 137 000 US$) (cf. CP du 23 mars 2023).

Prochains rendez-vous

Participation au voyage officiel d'Emmanuel Macron en Chine : 4-8 avril 2023

Publication des résultats 2022 : 27 avril 2023

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des contrats avec des entreprises mondiales : Qatar Airways Cargo, Maersk APMT, UPS et Amazon. Chacun de ces partenaires est leader mondial dans son secteur. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

GAUSSIN a été lauréat deux fois du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome, en 2019 et 2021.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com