GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital réservée au profit de TABLON s.a, société d'investissement de CSG Czechoslovak Group (CSG), par utilisation de la délégation de compétence consentie par l'assemblée générale du 7 mars 2023 par ses 16ème et 17ème résolutions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes dénommées pour un montant brut total de 14.999.998,84 euros. Les accords prévoient également la faculté pour le souscripteur de participer à la prochaine augmentation de capital dans la limite des actions disponibles, le droit de demander la nomination de la moitié des administrateurs au Conseil d'Administration de GAUSSIN tant que le souscripteur disposera d'au minimum 15 % du capital social de GAUSSIN ou qu'il sera l'actionnaire détenant individuellement la participation la plus élevée dans GAUSSIN, ainsi qu'un engagement du souscripteur de conserver les actions pendant une durée de 2 ans.

GAUSSIN a l'intention d'utiliser le produit de la vente en vue de financer le fonds de roulement de manière générale.

Cette levée de fonds permet d'augmenter les fonds propres de l'entreprise tout en renforçant sa trésorerie.

Czechoslovak Group (CSG)

Czechoslovak Group est un conglomérat tchèque très diversifié qui se spécialise dans une série d'industries telles que l'ingénierie, l'automobile, le rail, l'aviation et la défense. L'accent mis par l'entreprise sur les marchés d'exportation lui a permis de se constituer une clientèle en constante augmentation qui s'étend sur tous les continents. Avec plus de 10.000 employés et 30 sociétés, Czechoslovak Group est un acteur important sur le marché mondial.

Le portefeuille de production du groupe est varié, allant des montres-bracelets aux freins de chemin de fer, en passant par les camions, les systèmes radar et les systèmes de navigation pour les industries civiles et militaires.

Description de l'augmentation de capital

Le conseil d'administration de GAUSSIN a décidé de procéder à une augmentation de capital réservée d'un montant total brut de 14.999.998,14 € (prime d'émission comprise) par émission de 7.425.742 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 2,02 euros, soit 1 euro de valeur nominale et 1,02 euro de prime d'émission, représentant environ 25,21 % du capital social de GAUSSIN avant l'augmentation de capital et correspondant à un taux de dilution de 20,13 %, sur usage de la délégation de compétence consentie par l'assemblée générale du 7 mars 2023 par ses 16ème et 17ème résolutions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Le prix de souscription de 2,02 euros par action nouvelle fait ressortir une décote d'environ 19,50 % par rapport à la moyenne des cours de clôture de l'action de la Société constatés lors des vingt séances de bourse précédant sa fixation.

L'intégralité des souscriptions a été reçue et la réalisation définitive de cette augmentation de capital a été constatée par le conseil d'administration réuni le 15 mars 2023.

À l'issue de cette opération, le capital social de GAUSSIN sera porté de 29.460.122 euros à 36.885.864 euros, divisé en 36.885.864 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0013495298, ALGAU). Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation.

Incidences de l'augmentation de capital

Incidence sur la quote-part des capitaux propres

À titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres au 30 juin 2022* et du nombre d'actions composant le capital social de la Société à la date de ce jour (29.460.122)) serait la suivante :

quote-part des capitaux propres par action (en euros) : 0,96 euro

après émission des 7.425.742 actions nouvelles : 1,17 euro**

* Montant des capitaux propres n'intégrant par le résultat au 30 juin 2022.

** Hors frais liés à l'opération.

Incidence sur la participation dans le capital

À titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de GAUSSIN préalablement à l'augmentation de capital (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de GAUSSIN à la date de ce jour) serait après l'émission des 7.425.742 actions nouvelles de 0,799 % du capital.

À titre indicatif, à la connaissance de GAUSSIN, la répartition du capital*** avant et après les opérations de règlement-livraison de l'augmentation de capital sera la suivante :

Avant opération Après opération Nominatifs 7,06 % 5,64 % Porteurs 92,94 % 94,36 %



*** Répartition théorique sur la base de l'état des actionnaires figurant au nominatif au 03/03/2023 transmis par la Société Générale Securities Services.

Avertissement

Pour rappel, l'opération ci-dessus s'est effectuée exclusivement dans le cadre de l'utilisation d'une délégation de compétence à l'effet de procéder à une émission réservée d'actions de la Société et de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une personne nommément désignée conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce. Elle ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L.411-1 du Code monétaire et financier. En conséquence, l'opération n'a pas donné lieu et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

Des informations détaillées concernant la Société, notamment sur son activité, ses résultats et ses facteurs de risque ont été présentées dans le communiqué de presse en date du 26 avril 2022 et dans le rapport financier annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021, dans le rapport de gestion présenté à l'Assemblée Générale réunie le 1er août 2022, ainsi que dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2022. Ces documents ainsi que d'autres informations réglementées et communiqués de presse peuvent être consultés sur le site Internet investisseurs de la société (www.gaussin.com).

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription, une offre de vente ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers dans un quelconque pays.

Des titres financiers ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (« Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les titres de la Société objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act, et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre publique des titres financiers objet du présent communiqué aux États-Unis.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une offre publique des actions GAUSSIN aux États-Unis ou dans un quelconque pays.

Prochains rendez-vous

Publication des résultats 2022 : 27 avril 2023

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des contrats avec des entreprises mondiales : Qatar Airways Cargo, Maersk APMT, UPS et Amazon. Chacun de ces partenaires est leader mondial dans son secteur. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

GAUSSIN a été lauréat deux fois du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome, en 2019 et 2021.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

Contacts

GAUSSIN Ulysse Communication

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com

+33(0)3.84.46.13.45 +33(0)6.63.66.59.22

Charles Courbet, ccourbet@ulysse-communication.com

+33(0)6.28.93.03.06

