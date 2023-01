30/01/2023 - 20:40

GAUSSIN (Euronext Growth ALGAU – FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligente, annonce faire l'objet d'un rapport de Kepler Cheuvreux, une société de services financiers européenne, indépendante et de premier plan, spécialisée en Recherche, Exécution, Fixed Income et Crédit, Solutions Structurées, Corporate Finance et Asset Management.

Le rapport, intitulé Pedal to the Metal*, dresse les atouts et les défis avec lesquels GAUSSIN doit composer et souligne le fort potentiel du Groupe. Publié le 30 janvier 2023, le rapport est disponible sur le site internet www.keplercheuvreux.com/fr/ dans la section « Research Hub Public Access ».

*À toute vitesse en français

Prochains rendez-vous

Salon HyVolution : 1 et 2 février 2023 à Paris

Assemblée Générale des actionnaires : 7 février 2023 à Héricourt

Publication des résultats 2022 : 27 avril 2023

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Qatar Airways Cargo dans le domaine aéroportuaire, Maersk APMT dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Amazon dans le E-commerce. Chacun de ces partenaires est leader mondial dans son secteur. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

GAUSSIN a été lauréat deux fois du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome, en 2019 et 2021.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com