27/01/2023 - 18:00

GAUSSIN (Euronext Growth ALGAU - FR0013495298) et sa filiale METALLIANCE (Euronext Access MLETA - FR0010492181), annoncent la nomination de Sophie Burcklen au Conseil d'administration de METALLIANCE. Elle rejoint les autres administrateurs de la société : Christophe Gaussin, Brice Chambard, Jean-Paul Meunier et Jean-Claude Cothenet, qui préside le Conseil d'administration.

Sophie Burcklen, une experte des enjeux informatiques et technologiques

Sophie Burcklen, titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'École Polytechnique Féminine - option Ingénierie d'Affaires, a commencé sa carrière de la société de conseil Accenture, principalement sur des projets de transformation Supply Chain et implémentation d'ERP de 1998 à 2013, puis a occupé jusqu'en août 2022 le poste d'Integration Manager en charge des opérations du département Enterprise Applications Services chez Richemont (Cartier, Van Cleef..). Sophie Burcklen a travaillé à Paris, Singapour et depuis 2013 en Suisse, où elle exerce depuis septembre 2022 son activité de consultante indépendante en organisation et stratégie IT.

Son expertise autour de global template Supply Chain et IT lui permet d'accompagner aussi bien des grands projets de transformation dans des multinationales que d'apporter les meilleures pratiques aux PME. Par ailleurs, elle passe actuellement son certificat d'administrateur à SciencesPo Paris.

Elle apportera au sein du conseil d'administration une excellente compréhension et expérience des défis informatiques et technologiques auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui ainsi que les bonnes pratiques apprises à Sciences Po sur les attentes et le rôle du conseil d'administration et les enjeux CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) à venir.

« METALLIANCE est un acteur reconnu dans le secteur des équipements industriels et des engins mobiles destinés à la réalisation d'infrastructures dans le domaine du transport et de l'énergie. Je suis honorée de rejoindre son Conseil d'administration afin de contribuer à la croissance de METALLIANCE et de l'ensemble du groupe GAUSSIN à travers mon expertise dans le domaine de la supply chain et des enjeux informatiques et technologiques. Ces enjeux sont d'autant plus cruciaux que le Groupe est engagé dans le projet de modernisation et de sécurisation de ses outils informatiques, à travers notamment le projet One Gaussin, qui vise un démarrage au plus tard en janvier 2024 de l'ERP SAGE X3 », déclare Sophie Burcklen.