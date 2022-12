14/12/2022 - 22:05

Ces accords portent sur 329 tracteurs (incluant ceux déjà annoncés dans la commande initiale) de parc GAUSSIN ATM 38T FULL ELEC dont la livraison à AMAZON commencera en 2023

Le Groupe Gaussin attribuera des bons de souscription d'actions à Amazon

GAUSSIN NA, filiale à 100% de GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce une commande de 329 tracteurs de parc GAUSSIN ATM® 38T "FULL ELEC" de la part d'Amazon, qui inclut la commande de tracteurs de parc GAUSSIN ATM® 38T "FULL ELEC" mentionnée dans le communiqué des résultats financiers de GAUSSIN du 31 octobre 2022. Les tracteurs de parc électriques seront utilisés sur les sites américains d'Amazon.

« Cette importante commande de tracteurs de parc électriques par Amazon représente une étape significative pour la croissance du chiffre d'affaires et l'expansion mondiale de GAUSSIN. Le choix de GAUSSIN par Amazon est une reconnaissance de la maturité de nos solutions clé en main zéro émission, et de nos atouts techniques, fonctionnels et de conception différenciants », a déclaré Christophe Gaussin, PDG du Groupe GAUSSIN. « Nous sommes impatients de travailler avec Amazon pour aider à atteindre ses objectifs de décarbonation. »

L'accord avec Amazon prévoit la livraison des tracteurs de parc électriques sur les sites Amazon aux États-Unis à partir de 2023. Ils seront fabriqués dans l'usine de GAUSSIN en France, qui a actuellement la capacité de produire 2 400 tracteurs de parc électriques par an. La commande est soumise à certaines modalités contractuelles, et notamment le fait qu'elle est annulable sans pénalité pendant une période déterminée avant la date de livraison prévue de chaque tracteur. GAUSSIN NA prévoit également d'ouvrir une unité de fabrication aux États-Unis en 2023 pour commencer la transition vers la production locale des véhicules.

Une technologie propre et flexible

Les véhicules GAUSSIN se distinguent par leurs performances et leur modularité. Les tracteurs ATM® peuvent tracter des charges allant jusqu'à 38 tonnes et certains intègreront une capacité drive-by-wire.

Un tracteur de parc ATM® 38T "FULL ELEC" de la gamme logistique GAUSSIN

pour transporter des remorques et semi-remorques

Une avancée sur le marché américain pour GAUSSIN

Ces commandes représentent une étape en vue de l'expansion de l'empreinte commerciale et de production de GAUSSIN en Amérique du Nord. Elles font suite à de précédentes commandes de Plug Power et à une série de partenariats stratégiques et d'accords commerciaux conclus ces derniers mois avec d'autres entreprises nord-américaines, première étape d'un déploiement à grande échelle outre-Atlantique.

GAUSSIN NA a tiré parti des récentes initiatives du gouvernement fédéral et des États américains visant à fournir des incitations financières pour les camions électriques sous la forme de subventions et d'allégements fiscaux, ainsi que du durcissement de la réglementation sur les émissions de CO2 et de la baisse du prix des batteries. Ces évolutions offrent des opportunités de croissance pour les entreprises comme GAUSSIN, en rendant l'investissement financier nécessaire pour acheter des véhicules électriques plus attractif par rapport aux équipements diesel.

Bons de souscription d'actions GAUSSIN

Sous réserve de l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée en 2023, Amazon recevra gratuitement des bons de souscription d'actions représentant, à la date de signature de l'accord d'émission de ces bons, un maximum de 20 % des actions émises par Gaussin sur une base entièrement diluée (post-émission des actions souscrites sur exercice des bons de souscription d'actions). Chaque bon de souscription donnera le droit à la souscription d'une action Gaussin, sous réserve d'ajustements anti-dilution.

Les bons de souscription d'actions, qui ne constituent pas un investissement direct ou une acquisition d'actions GAUSSIN par Amazon, auront une durée de vie de 10 ans à compter de la date de leur émission après l'approbation des actionnaires et seront exerçables par trois tranches successives en fonction des paiements effectués par Amazon à GAUSSIN au titre des commandes pendant cette durée, avec la possibilité d'exercer l'intégralité des bons de souscription d'actions si les paiements atteignent 500 millions de dollars ou en cas de changement de contrôle de GAUSSIN.

Le prix d'exercice pour les bons de souscription d'actions représentant les 15 % initiaux sera de 4,04 € (i.e. le cours moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) des 30 jours de bourse précédant ce communiqué), et le prix d'exercice pour les 5 % restants sera déterminé à la date à laquelle les paiements réalisés par Amazon au titre de ses commandes rendront exerçables les 15% initiaux et correspondra à quatre-vingt-dix pour cent (90%) du cours moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) des 30 jours de bourse précédant cette date.

L'incidence théorique sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'exercice de la totalité des BSA (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société à date) serait la suivante : 0,80% (et 0,75% sur une base diluée).

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

