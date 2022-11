24/11/2022 - 08:45

Le Monaco Hydrogen Forum a récompensé GAUSSIN parmi 8 finalistes sélectionnés pour leur innovation dans la décarbonisation via l'hydrogène du transport maritime

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce avoir remporté le prix « Best Cross-Sector Applicability » lors du Prix Monaco pour l'innovation dans le domaine de l'hydrogène renouvelable et des transports, dans le cadre du Monaco Hydrogen Forum, organisé le 21 et 22 novembre 2022 à Monaco par l'association Monaco Hydrogen Alliance. Ce prix vient récompenser la capacité de GAUSSIN à décarboner les activités maritimes et portuaires par la mobilité hydrogène, à travers son offre globale H2 Mobility As A Service (MAAS).

L'offre H2 Mobility As A Service de GAUSSIN récompensée

GAUSSIN a présenté au Monaco Hydrogen Forum son offre H2 Mobility As A Service (H2 MAAS), qui vise à accélérer le développement de la mobilité hydrogène dans les ports. L'offre H2 MAAS s'appuie sur le savoir-faire de GAUSSIN dans le secteur du transport depuis 1880 et dans la mobilité propre, électrique et hydrogène, depuis 2013. Elle permet aux opérateurs de se concentrer sur leur cœur de métier : transport de personnes, de marchandises, plaisance, logistique ou opérations portuaires. En tant qu'expert en gestion de flotte, GAUSSIN propose la mise en œuvre complète du projet, la fourniture des produits, la gestion de la flotte et l'exploitation, permettant ainsi un service « clé en main » pour l'utilisateur final.

En fonction des besoins spécifiques de chaque client, l'offre couvre tout ou partie des éléments suivants :

Production et distribution d'hydrogène vert sur le port, dans son environnement ou en mer

Transformation de bateaux permettant la propulsion électrique et hydrogène, via la technologie développée dans le Powerpack ® de GAUSSIN

de GAUSSIN Service et exploitation des bateaux et de toutes les installations

Tous les services supplémentaires liés à l'exploitation de l'écosystème H2.

Le projet H2 MAAS doit permettre d'accélérer le déploiement de la mobilité maritime à l'hydrogène en offrant une solution globale aux opérateurs portuaires et de plaisance. GAUSSIN favorise la création d'un écosystème qui associe les acteurs de la chaîne de valeur H2 et répond à la difficulté des utilisateurs de s'approvisionner à la fois en équipements, en services et en matières premières. La mise au point d'une offre « clé en main » permet ainsi aux clients de se concentrer sur leur activité, c'est-à-dire l'exploitation.

Les ports représentent un écosystème important pour le développement de la chaîne de valeur de l'hydrogène, et un marché prometteur pour GAUSSIN. Alors que la plupart des initiatives liées au développement de la mobilité hydrogène concernent des projets à grande échelle, GAUSSIN fait le pari de projets locaux sur des sites fermés, qui constituent l'environnement idéal pour une mise en œuvre rapide de l'écosystème.

Un prix prestigieux pour l'innovation dans l'hydrogène

Le Monaco Hydrogen Forum, dont la première édition vient de se conclure, est organisé par Monaco Hydrogen Alliance, une association à but non lucratif de droit monégasque visant à promouvoir l'utilisation de l'hydrogène vert dans les transports terrestres, aériens et maritimes. Il réunit les principaux opérateurs publics et privés de l'hydrogène, les leaders industriels du transport et de la mobilité et les décideurs politiques afin d'accélérer l'innovation dans la chaîne de valeur de l'hydrogène. Compte tenu de l'engagement de la Principauté de Monaco en faveur de la sauvegarde des océans, le Forum s'est notamment concentré sur l'enjeu de la décarbonisation du transport maritime à travers les technologies de piles à combustible.

Dans ce cadre, le Forum a organisé un concours ouvert dans le monde entier aux candidats qui développent ou possèdent des solutions innovantes pour faire progresser l'hydrogène renouvelable dans la chaîne de valeur de la mobilité maritime. Ce concours a réuni 8 finalistes et s'est conclu par la remise, de la part de SAS le Prince Albert II, du Prix Monaco pour l'innovation dans le domaine de l'hydrogène renouvelable et des transports (Monaco Prize for Innovation in Renewable Hydrogen and Transportation).

« GAUSSIN est une nouvelle fois récompensé pour son expertise dans l'hydrogène et ses capacités à innover en faveur de la mobilité décarbonée. Avec le projet que nous avons présenté au Forum, et pour lequel nous sommes très fiers d'être récompensés par ce prix, nous visons à proposer aux acteurs portuaires et maritimes une solution globale permettant de décarboner leurs activités tout en se concentrant sur leur cœur de métier. Je remercie le Monaco Hydrogen Forum pour son soutien, qui annonce des perspectives prometteuses pour nos activités dans l'hydrogène et la décarbonisation du transport maritime », déclare Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

Prochains rendez-vous

HyVolution : 1 et 2 février 2023 à Paris

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com