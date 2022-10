31/10/2022 - 22:10

Chiffre d'affaires et revenus de licences : 26,5 M€ contre 20,5 M€ au S1 2021, +29%

Résultat net de –13 M€ contre -10M€ au S1 2021

Capitaux propres 16,6 M€ contre 9,5 M€ au S1 juin 2021, +75%

Trésorerie consolidée 8 M€ contre 10,8 M€ au S1 2021

Perspectives solides grâce à un carnet de commandes fermes de 89,5 M€ contre 74,7 M€ au 30 juin 2022, +20%**

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce avoir arrêté les comptes semestriels consolidés clos au 30 juin 2022.

Opinion des commissaires aux comptes

L'opinion des commissaires aux comptes est ainsi formulée :

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et méthodes comptables français, le fait que les comptes présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de l'ensemble constitué, par les personnes et entités comprises dans la consolidation au 30 juin 2022, ainsi que le résultat de ses opérations pour la période écoulée.

Ce premier semestre 2022 a permis à GAUSSIN de préparer l'avenir et d'amorcer le changement de dimension du Groupe. Le chiffre d'affaires ressort en hausse sensible, +29%, reflétant la montée en puissance commerciale de GAUSSIN, mais le groupe enregistre malgré tout des pertes dues, pour l'essentiel, aux dépenses d'innovation, de développement produits et de commercialisation. Ces dépenses doivent être vues comme des investissements pour l'avenir, d'autant qu'ils portent déjà leurs fruits.

En effet, GAUSSIN vient de remporter une première commande de 45 ATM® 38T FULL ELEC de la part d'un acteur américain de la logistique. Les livraisons sur les sites américains de l'entreprise commenceront début 2023 et se poursuivront tout au long de l'année. Ainsi, GAUSSIN développe d'une façon très positive son activité commerciale en Amérique du Nord. Le Groupe anticipe d'autres commandes en Amérique du Nord.

L'accroissement des capacités de production de GAUSSIN, annoncé en avril 2022, était un préalable pour pouvoir prétendre à ces nouveaux marchés. L'installation d'un nouveau site de 28.000 m2 à Saint Vallier, en Saône-et-Loire, dédié à la production des véhicules ATM® logistique et APM® portuaire permettra à GAUSSIN de répondre à la rapide montée en puissance de la production attendue pour les mois à venir.

Le Groupe GAUSSIN a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26,5 M€ au cours du 1er semestre 2022, contre 20,5 M€ au 30 juin 2021, soit une augmentation de 29%.

L'activité portuaire affiche un chiffre d'affaires en hausse de 138% au 1er semestre 2022 à 6,1 M€ contre 2,6 M€ au 30 juin 2021. Cette activité s'adresse aux opérateurs des grands ports à travers le monde avec la gamme de véhicules de transport de containers automatiques (AGV PERFORMANCE, AIV REVOLUTION et APM 75T AUTONOME) ou avec chauffeurs (APM 75T), de batteries Power Pack Full Elec, ainsi que des Docking Stations. L'activité au premier semestre a été marquée par la livraison des 36 tracteurs électriques APM® 75T HE, 24 POWERPACKS LMP® et 6 stations de charges destinés à équiper CÔTE D'IVOIRE TERMINAL, le terminal à conteneurs du port d'Abidjan (cf. CP du 04 avril 2022). Cette commande était la plus importante depuis le lancement de l'APM 75T HE.

L'activité logistique, qui s'articule autour de véhicules propres totalement électriques ou hydrogènes (Gammes ATM, TSBM et MTO), a généré un chiffre d'affaires de 3,1 M€, contre 2,5 M€ au 30 juin 2021, soit une croissance de +22%.

L'activité Sponsoring qui a permis de participer au rallye du DAKAR début 2022 a généré un chiffre d'affaires de 4,5 M€ avec Aramco.

La société METALLIANCE, avec ses engins pour travaux souterrains, pour travaux ferroviaires ou pour travaux routiers, a généré un chiffre d'affaires de 12,7 M€ au 1er semestre 2022 contre 14,1 M€ au 30 juin 2021.

Licences

Au 30 juin 2022, le Groupe a constaté des revenus de licence de 0,2 M€ lié à la licence signée avec STELS correspondant à l'encaissement de royalties sur la vente des premiers véhicules AGV a Singapore dont le terminal automatisé Tuas Mega Port a été inauguré en septembre dernier.

2. Résultats du Groupe au 1er semestre 2022

Parmi les variations importantes, on note une hausse de 53% des produits immobilisés liée à la production de véhicules de démonstration pour 1,4 M€.

Les amortissements augmentent, quant à eux, de 77% en raison de l'amortissement du camion H2 Racing Truck, le camion hydrogène le plus puissant, ainsi que de l'amortissement des frais d'études, à hauteur de 1,6 M€.

L'EBITDA ressort à -10,7 M€ comprenant des dépenses importantes de nouvelles innovations, le développement de 8 nouveaux produits, tests et commercialisations.

La perte au 30 juin 2022 doit être interprétée à la lumière de 3 grands postes de dépense pour GAUSSIN totalisant 6,1 M€, dont 0,8 M€ pour l'innovation, 1,2 M€ pour le développement de nouveaux produits, et 4,1 M€ pour des dépenses liées à la commercialisation des véhicules.

L'innovation, au cœur de la stratégie de GAUSSIN : le Groupe a investi pour maintenir et renforcer ses atouts technologiques : 0,8 M€ dans l'innovation sur les technologies de batteries H2 et la navigation naturelle d'engins sans chauffeur dans une optique « transport as a service » :

Gaussin Drive-By-Wire : Certification CE de l'option de pilotage électronique des véhicules de la gamme ATM/TSBM pour les applications de conduites autonome et de télé-opération.

Gaussin Drive : Ajout des fonctionnalités de manœuvre autonome de caisse mobile (swap body) et renforcement des manœuvres de docking station. Validation de la solution de localisation interne en environnement tunnel.

Gaussin Fleet management : Mise en service de la solution de gestion de mission et d'anticollision pour les applications de logistiques et les sites de productions.

Gaussin RMS : Développement et mise en service de la solution de gestion à distance des véhicules de la flotte GAUSSIN. Cette fonctionnalité permet un accès à la télémétrie des véhicules aux clients GAUSSIN et autorise le diagnostic à distance et les mise à jour FOTA pour une amélioration de nos services.

Le développement de nouveaux produits : Le Groupe a investi 1,2 M€ afin de poursuivre le développement de nouveaux véhicules qui permettront de capter des parts de marché importantes tout en optimisant les marges :

- l'AMDT, un transporteur multidirectionnel, zéro émission, 100% électrique, dédié aux opérations de fret aéroportuaire. Il offre une plus grande maniabilité, grâce au système de direction multimode unique de Gaussin et permet le transfert des ULD et des palettes directement du chargeur d'avion à la zone de stockage des terminaux de fret.

- l'ART, un ravitailleur d'aéronefs zéro émission, 100 % électrique, conçu pour un ravitaillement efficace et sûr des aéronefs.

- l'AGV IHD, un automoteur 100% électrique, entièrement autonome dédié aux applications industrielles et logistiques pour le transport de palettes ou charges lourdes. Associé au système Docking Station, l'AGV IHD offre une efficacité de fonctionnement significative en évitant les opérations de manutention et les temps d'attente des véhicules.

- le TSBM, un tracteur 100% électrique pour le transport de remorques, semi-remorques et caisses mobiles dans les centres de distribution, les plateformes logistiques, les dépôts de conteneurs et les applications industrielles. C'est le seul tracteur électrique natif du marché construit à partir d'une page blanche avec les plus grandes entreprises logistiques et industrielles, qui offre un meilleur TCO que les tracteurs diesel en plus d'être zéro émission.

- L'ATM (tracteur logistique) et l'APM (tracteur portuaire) FAST CHARGE, véhicules 100% électriques conçus à partir de batteries NMC hautes performances, permettant une recharge en moins de 30 minutes pour une autonomie de 14 à 16 heures (2 shifts) d'opération. L'ATM a également été mis en conformité pour le marché américain.

- Les ATM et APM H2 fonctionnant à l'hydrogène et conçus à partir d'une pile à combustible, de réservoirs 350 bars et de batteries, permettant une autonomie de 14 à 16 heures d'opération pour un temps de rechargement de moins de 10 minutes.

Un plan de communication pour accélérer la commercialisation : Afin d'accroître la notoriété de la marque et d'accélérer la commercialisation de sa gamme sur les zone géographiques cibles, GAUSSIN a investi 2,8 M€ en frais de personnel et marketing ainsi que 1,3 M€, au-delà du sponsoring, pour être présent sur le Dakar et le H2 World Tour sur un plan de communication structuré autour de 3 axes :

: Afin d'accroître la notoriété de la marque et d'accélérer la commercialisation de sa gamme sur les zone géographiques cibles, GAUSSIN a investi 2,8 M€ en frais de personnel et marketing ainsi que 1,3 M€, au-delà du sponsoring, pour être présent sur le Dakar et le H2 World Tour sur un plan de communication structuré autour de 3 axes : La notoriété de la marque et la fiabilité des solutions techniques grâce à la participation du H2 Racing Truck au Dakar 2022 et ainsi qu'au H2 World Tour effectué avec l'intégralité de la gamme portuaire, logistique et smart cities en Europe, aux USA et au Canada. La présentation du H2 Racing Truck, de l'APM et ATM au 24 Heures du Mans Camion a permis de faire connaître la gamme auprès des acteurs de la logistique et du grand public.

L'accélération de la commercialisation en faisant connaître et essayer la gamme aux prospects et investisseurs afin de mettre en valeur la performance des véhicules en opération et de se différencier par la preuve. De nombreuses démonstrations ont été réalisées tant en Europe qu'en Amérique du Nord : Port de Gênes, Long Beach, New Jersey, Montréal…

La connaissance précise de la gamme de véhicules GAUSSIN par les professionnels de la filière électrique et hydrogène, incontournables pour créer les écosystèmes de mobilité zéro émissions. Ainsi la participation aux salons professionnels a permis de rendre incontournable GAUSSIN en tant qu'acteur de la mobilité lourde zéro émission : Salon ACT à Long-Beach, Meet4Hydrogen à Toulon, Hydrogénies…

Le Groupe cible dès le second semestre 2022 une réduction de ses frais marketing de 3 M€ et ne participera pas au Dakar 2023 afin de se concentrer sur les projets de développement en cours.

Le groupe GAUSSIN a également été impacté depuis 2021 par l'augmentation des coûts des composants et matières premières, de l'énergie et des frais de transport. A partir du second semestre, l'augmentation des prix de vente des véhicules GAUSSIN – d'environ 25% pour l'ATM® - et la baisse attendue des coûts du fret et de l'acier devraient améliorer la marge du Groupe.

Le résultat d'exploitation est de –14,8 M€

Après la prise en compte des dotations et des reprises d'exploitation, soit -4,1 M€, le résultat d'exploitation est de –14,8 M€, contre une perte de -9,8 M€ au 30 juin 2021.

Le résultat net part du groupe est de -13 M€ contre -10 M€ au 30 juin 2021

La société GAUSSIN a bénéficié de la part de Bpifrance d'un abandon de créance 3.250 K€ sur l'aide remboursable VASCO.

La trésorerie s'élève à 8 M€ au 30 juin 2022

Le Groupe disposait d'une trésorerie de 8 M€ au 30 juin 2022 contre 10,8 M€ au 30 juin 2021, en partie utilisée pour le financement de la hausse des encours de 3,7 M€ qui seront facturés en chiffre d'affaires dès le second semestre 2022.

L'endettement et les emprunts sont en légère baisse

Le montant total des emprunts et dettes financières du Groupe s'élève à 28,5 M€ au 30 juin 2022 contre 30,5 M€ au 31 décembre 2021 et se compose de 18,4 M€ d'emprunts, 2,6 M€ d'avances BPI et 2 M€ d'écritures de retraitement des matériels en location.

Des capitaux propres en forte progression qui favorisent le développement du Groupe

GAUSSIN a poursuivi son développement avec une augmentation de ses capitaux propres qui passent de 9,5 M€ à 16,6 M€ au 30 juin 2022, +75%, incluant la perte du 1er semestre. Le ratio dettes nettes/capitaux propres s'améliore à 123% au 30 juin 2022 contre 155% au 30 juin 2021.

3. Un semestre riche en activités et en investissements

Succès de la participation de GAUSSIN au rallye Dakar 2022. Le H2 Racing Truck®, conçu et assemblé par le groupe, est le premier camion à hydrogène à participer au plus grand rallye-raid au monde. Conçu pour résister aux environnements extrêmes, le camion avait pour objectif de démontrer les performances et la fiabilité de la motorisation hydrogène-électrique développée par GAUSSIN. Il est le précurseur de la nouvelle gamme de camions routiers de GAUSSIN, 100 % hydrogène et électrique, dessinée par PININFARINA.

Le H2 Racing Truck®, conçu et assemblé par le groupe, est le premier camion à hydrogène à participer au plus grand rallye-raid au monde. Conçu pour résister aux environnements extrêmes, le camion avait pour objectif de démontrer les performances et la fiabilité de la motorisation hydrogène-électrique développée par GAUSSIN. Il est le précurseur de la nouvelle gamme de camions routiers de GAUSSIN, 100 % hydrogène et électrique, dessinée par PININFARINA. Création de GAUSSIN China. La création d'une filiale en Chine (Cf CP du 22 février 2022), dont le siège est à Shanghai, a pour mission de nouer des partenariats de licence afin de déployer la gamme de véhicules électriques et à hydrogène de GAUSSIN sur le plus grand marché de camions du monde.

La création d'une filiale en Chine (Cf CP du 22 février 2022), dont le siège est à Shanghai, a pour mission de nouer des partenariats de licence afin de déployer la gamme de véhicules électriques et à hydrogène de GAUSSIN sur le plus grand marché de camions du monde. Tournée internationale du H2 Racing Truck ®. GAUSSIN a entamé en mars (Cf CP du 3 mars 2022) le H2 Racing Truck® World Tour. Entamé à Gênes le 10 mars, la tournée a servi de vitrine à la technologie hydrogène du groupe en France d'abord puis à travers les Etats-Unis en avril et au Canada avant de revenir en Europe à la fin du printemps.

®. GAUSSIN a entamé en mars (Cf CP du 3 mars 2022) le H2 Racing Truck® World Tour. Entamé à Gênes le 10 mars, la tournée a servi de vitrine à la technologie hydrogène du groupe en France d'abord puis à travers les Etats-Unis en avril et au Canada avant de revenir en Europe à la fin du printemps. Christophe Gaussin, « Personnalité hydrogène de l'année ». A l'occasion des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène (Cf CP du 16 mars 2022), co-organisés par le magazine Hydrogenium, la fédération France Hydrogène – qui réunit plus de 400 membres et représente les acteurs de la filière auprès des pouvoirs publics – et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), Christophe Gaussin a été sacré « Personnalité hydrogène de l'année ». La cérémonie, organisée à l'Assemblée nationale le 15 mars 2022, a été l'occasion d'une présentation de la technologie GAUSSIN à l'ensemble de l'écosystème économique de l'hydrogène.

A l'occasion des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène (Cf CP du 16 mars 2022), co-organisés par le magazine Hydrogenium, la fédération France Hydrogène – qui réunit plus de 400 membres et représente les acteurs de la filière auprès des pouvoirs publics – et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), Christophe Gaussin a été sacré « Personnalité hydrogène de l'année ». La cérémonie, organisée à l'Assemblée nationale le 15 mars 2022, a été l'occasion d'une présentation de la technologie GAUSSIN à l'ensemble de l'écosystème économique de l'hydrogène. Présentation du premier AGV hydrogène. GAUSSIN a annoncé le lancement des premiers véhicules autonomes à hydrogène (AGV H2) pour les ports maritimes (Cf CP du 16 mars 2022). L'AGV peut être utilisé de manière autonome dans un environnement sans infrastructure et à trafic mixte.

GAUSSIN a annoncé le lancement des premiers véhicules autonomes à hydrogène (AGV H2) pour les ports maritimes (Cf CP du 16 mars 2022). L'AGV peut être utilisé de manière autonome dans un environnement sans infrastructure et à trafic mixte. Livraison de 36 APM 75T HE en Côte d'Ivoire. Le groupe a annoncé la livraison des 36 tracteurs électriques APM 75T HE, 24 POWERPACKS LMP® et 6 stations de charges destinés à équiper Côte d'Ivoire Terminal, le deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan opéré (Cf CP du 4 avril 2022). Cette commande historique est la plus importante depuis le lancement de l'APM 75T HE, tracteur 100% électrique destiné au transport de containers sur les ports. Elle représente un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'euros.

Le groupe a annoncé la livraison des 36 tracteurs électriques APM 75T HE, 24 POWERPACKS LMP® et 6 stations de charges destinés à équiper Côte d'Ivoire Terminal, le deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan opéré (Cf CP du 4 avril 2022). Cette commande historique est la plus importante depuis le lancement de l'APM 75T HE, tracteur 100% électrique destiné au transport de containers sur les ports. Elle représente un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'euros. Qatar Airways Cargo adopte l'AMDT Full Elec . Premier transporteur international de fret aérien, Qatar Airways Cargo a annoncé la réussite des essais et la mise en service du transporteur automobile multidirectionnel AMDT FULL ELEC pour palettes de fret aérien dont il est le premier utilisateur (Cf CP du 5 avril 2022).

. Premier transporteur international de fret aérien, Qatar Airways Cargo a annoncé la réussite des essais et la mise en service du transporteur automobile multidirectionnel AMDT FULL ELEC pour palettes de fret aérien dont il est le premier utilisateur (Cf CP du 5 avril 2022). Accroissement des capacités de production. Début avril, GAUSSIN a annoncé l'accroissement de ses capacités de production avec l'installation d'un nouveau site de 20.000 m 2 à Saint Vallier, en Saône-et-Loire (Cf CP du 7 avril 2022). Il sera dédié à la production des véhicules ATM® (logistique) et APM® (portuaire) afin de répondre à la hausse de la demande sur les marchés européen et américain notamment. Cette extension portera la capacité totale du site à 2.400 véhicules par an.

Début avril, GAUSSIN a annoncé l'accroissement de ses capacités de production avec l'installation d'un nouveau site de 20.000 m à Saint Vallier, en Saône-et-Loire (Cf CP du 7 avril 2022). Il sera dédié à la production des véhicules ATM® (logistique) et APM® (portuaire) afin de répondre à la hausse de la demande sur les marchés européen et américain notamment. Cette extension portera la capacité totale du site à 2.400 véhicules par an. 1 million de kilomètres parcourus pour l'ATM . Cinq ans après sa mise en service, l'ATM 38T FULL ELEC, dédié à la logistique, a franchi le cap symbolique du million de kilomètres parcourus (Cf CP du 10 mai 2022). Aujourd'hui, ce sont plus de 40 enseignes qui font rouler chaque jour l'ATM, véhicule pionnier zéro-émission, sur les plateformes logistiques mais aussi sur des sites industriels. Cette commercialisation s'est faite par le biais du distributeur BLYYD, qui a commencé à livrer l'Allemagne et l'Angleterre, et bientôt l'Espagne et le Bénélux.

. Cinq ans après sa mise en service, l'ATM 38T FULL ELEC, dédié à la logistique, a franchi le cap symbolique du million de kilomètres parcourus (Cf CP du 10 mai 2022). Aujourd'hui, ce sont plus de 40 enseignes qui font rouler chaque jour l'ATM, véhicule pionnier zéro-émission, sur les plateformes logistiques mais aussi sur des sites industriels. Cette commercialisation s'est faite par le biais du distributeur BLYYD, qui a commencé à livrer l'Allemagne et l'Angleterre, et bientôt l'Espagne et le Bénélux. METALLIANCE équipe le métro de Sydney . La filiale de GAUSSIN a annoncé (Cf CP du 7 juin 2022) une commande de 12 Véhicules Multi-Services sur pneus de la part de la joint-venture composée des entreprises Acciona Construction Australia Pty Ltd et Ferrovial Construction (Australia) Pty Ltd (AFJV). Ils seront livrés à partir de fin 2022.

. La filiale de GAUSSIN a annoncé (Cf CP du 7 juin 2022) une commande de 12 Véhicules Multi-Services sur pneus de la part de la joint-venture composée des entreprises Acciona Construction Australia Pty Ltd et Ferrovial Construction (Australia) Pty Ltd (AFJV). Ils seront livrés à partir de fin 2022. Commande pour la ligne ferroviaire Naples-Bari . METALLIANCE a reçu une commande de 4 trains sur pneus (TSP) de la part de la joint-venture Hirpinia AV Scarl, composée des entreprises Webuild et Astaldi, pour le compte de RFI/Italfer (Cf CP du 21 juin 2022). Les véhicules doivent être livrés en deux étapes, avec les 2 premiers TSP qui arriveront sur le chantier italien dès mi-2022.

. METALLIANCE a reçu une commande de 4 trains sur pneus (TSP) de la part de la joint-venture Hirpinia AV Scarl, composée des entreprises Webuild et Astaldi, pour le compte de RFI/Italfer (Cf CP du 21 juin 2022). Les véhicules doivent être livrés en deux étapes, avec les 2 premiers TSP qui arriveront sur le chantier italien dès mi-2022. Création de la société GAZE. GAZE PTY LTD est une filiale australienne nouvellement créée et détenue à 49 % par GAUSSIN et à 51% par NEXPORT. Cette société est destinée à assurer la production et la commercialisation des véhicules GAUSSIN en Océanie suite à la vente d'une licence à NEXPORT.

GAZE PTY LTD est une filiale australienne nouvellement créée et détenue à 49 % par GAUSSIN et à 51% par NEXPORT. Cette société est destinée à assurer la production et la commercialisation des véhicules GAUSSIN en Océanie suite à la vente d'une licence à NEXPORT. Une gouvernance renforcée . Afin d'accompagner sa montée en puissance, le Groupe a renforcé son Comex et sa gouvernance avec l'arrivée d'un directeur administratif et financier, d'un directeur des ressources humaines et d'un directeur projets afin d'affiner l'organisation, les processus de planification et le pilotage financier. Au sein de METALLIANCE, la gouvernance est désormais axée autour de Patrick Dubreuille à la Direction Générale, tandis que Jean-Claude Cothenet est devenu Président du Conseil d'administration.

. Afin d'accompagner sa montée en puissance, le Groupe a renforcé son Comex et sa gouvernance avec l'arrivée d'un directeur administratif et financier, d'un directeur des ressources humaines et d'un directeur projets afin d'affiner l'organisation, les processus de planification et le pilotage financier. Au sein de METALLIANCE, la gouvernance est désormais axée autour de Patrick Dubreuille à la Direction Générale, tandis que Jean-Claude Cothenet est devenu Président du Conseil d'administration. Une modernisation des outils informatiques. Gaussin est aussi résolument engagé dans le projet de modernisation et de sécurisation de ses outils informatiques, à travers notamment le projet One Gaussin qui vise un démarrage au plus tard en janvier 2024 de l'ERP SAGE X3.

Evénements post-clôture du 30 juin 2022

Création de GAUSSIN UK Ltd. GAUSSIN a créé une filiale au Royaume-Uni, basée à Wickford dans l'Essex (cf. CP du 20 juillet 2022). Elle sera en charge du déploiement des gammes de véhicules électriques et à hydrogène GAUSSIN auprès des grands acteurs de la logistique, de la distribution et du transport outre-Manche, en ciblant en particulier l'octroi de licences à des partenaires locaux.

GAUSSIN a créé une filiale au Royaume-Uni, basée à Wickford dans l'Essex (cf. CP du 20 juillet 2022). Elle sera en charge du déploiement des gammes de véhicules électriques et à hydrogène GAUSSIN auprès des grands acteurs de la logistique, de la distribution et du transport outre-Manche, en ciblant en particulier l'octroi de licences à des partenaires locaux. Commande METALLIANCE à Singapour. Cette commande de 3 engins électriques souterrains (cf CP du 22 aout 2022) comprend 1 MSV-60 destiné au transport des panneaux centraux du tunnel, 1 TSP-50 pour le transport du béton et 1 TSP-100 pour le transport des voussoirs avec une livraison sur site prévue au printemps 2023.

Cette commande de 3 engins électriques souterrains (cf CP du 22 aout 2022) comprend 1 MSV-60 destiné au transport des panneaux centraux du tunnel, 1 TSP-50 pour le transport du béton et 1 TSP-100 pour le transport des voussoirs avec une livraison sur site prévue au printemps 2023. Commande METALLIANCE en Australie. Cette commande de 12 engins mobiles souterrains (cf. CP du 19 septembre 2022) est destinée à la création du métro de Sydney. Elle inclut 5 TSP50, 2 VMS30, 2 Menriders 20C et 3 VMS Maintenance. Les véhicules seront livrés en 2023.

Cette commande de 12 engins mobiles souterrains (cf. CP du 19 septembre 2022) est destinée à la création du métro de Sydney. Elle inclut 5 TSP50, 2 VMS30, 2 Menriders 20C et 3 VMS Maintenance. Les véhicules seront livrés en 2023. Partenariat avec FLOATINN. GAUSSIN a signé avec FLOATINN, une société basée à Genève spécialisée dans les croisières en catamaran sur le Lac Léman, un term sheet en vue d'un partenariat dans le domaine de la mobilité zéro-émission sur l'eau (cf. CP du 28 septembre 2022). L'accord vise à remplacer le moteur diesel normalement utilisé sur les catamarans par un système à hydrogène incluant un moteur électrique, une pile à combustible et des réservoirs d'hydrogène.

GAUSSIN a signé avec FLOATINN, une société basée à Genève spécialisée dans les croisières en catamaran sur le Lac Léman, un term sheet en vue d'un partenariat dans le domaine de la mobilité zéro-émission sur l'eau (cf. CP du 28 septembre 2022). L'accord vise à remplacer le moteur diesel normalement utilisé sur les catamarans par un système à hydrogène incluant un moteur électrique, une pile à combustible et des réservoirs d'hydrogène. Partenariat avec SYMBIO dans l'hydrogène. GAUSSIN a signé avec SYMBIO, une co-entreprise Faurecia & Michelin spécialiste des systèmes de piles à combustible à hydrogène, un Memorandum of Understanding visant à accélérer le développement de la gamme de véhicules hydrogène de GAUSSIN avec l'intégration de solutions H2 sur-mesure de SYMBIO au sein de ses véhicules ATM (cf. CP du 5 octobre 2022). Ce partenariat devrait permettre d'accroître la performance des véhicules GAUSSIN et d'accélérer leur mise sur le marché.

GAUSSIN a signé avec SYMBIO, une co-entreprise Faurecia & Michelin spécialiste des systèmes de piles à combustible à hydrogène, un Memorandum of Understanding visant à accélérer le développement de la gamme de véhicules hydrogène de GAUSSIN avec l'intégration de solutions H2 sur-mesure de SYMBIO au sein de ses véhicules ATM (cf. CP du 5 octobre 2022). Ce partenariat devrait permettre d'accroître la performance des véhicules GAUSSIN et d'accélérer leur mise sur le marché. Partenariat avec Lhyfe. GAUSSIN a signé avec Lhyfe, l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, un Memorandum of Understanding en vue d'un partenariat qui doit permettre d'accélérer le développement de la mobilité hydrogène sur les sites portuaires, aéroportuaires et logistiques en proposant une solution globale de production et distribution de mobilité décarbonée, associant les véhicules à hydrogène de GAUSSIN et l'hydrogène vert et renouvelable produit par Lhyfe (cf. CP du 10 octobre 2022).

GAUSSIN a signé avec Lhyfe, l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, un Memorandum of Understanding en vue d'un partenariat qui doit permettre d'accélérer le développement de la mobilité hydrogène sur les sites portuaires, aéroportuaires et logistiques en proposant une solution globale de production et distribution de mobilité décarbonée, associant les véhicules à hydrogène de GAUSSIN et l'hydrogène vert et renouvelable produit par Lhyfe (cf. CP du 10 octobre 2022). Commande AIRBUS. GAUSSIN a reçu une nouvelle commande d'AIRBUS Atlantic (cf CP du 10 octobre 2022) pour deux véhicules polyvalents. Le Multi-Purpose Vehicle (MPV) est un transporteur de charges lourdes dédié aux opérations de manutention dans l'usine Airbus Atlantic de Montoir-de-Bretagne. Il aura une motorisation hybride et comprendra un PowerPack® interchangeable avec une solution hydrogène.

4. Des perspectives solides grâce à un carnet de commandes fermes de 89,5 M€ contre 74,7 M€ au 30 juin 2022, +20%**

Le carnet de commandes du Groupe GAUSSIN, hors redevances sur les ventes futures (royalties), a augmenté de 20% à 89,5 M€ au 15 octobre 2022 contre 74 M€ au 30 juin.

Le carnet de commandes au 15 octobre 2022 comprend notamment :

167 ATM FULL ELEC

20 ATM hydrogène

2 Multi-Purpose Vehicle

1 avitailleur

5 véhicules AMDT FULL ELEC (aéroportuaire)

Le carnet de commandes de la société METALLIANCE pour 38 M€

**Le Groupe communique sur un carnet de commandes qui s'étale sur une durée longue, il peut exister soit un décalage, sans remettre en cause le carnet de commandes, soit des annulations totales ou partielles liées à l'activité du client, ce qui aurait alors un impact sur l'activité, les résultats et la situation financière du Groupe. Il faut noter par ailleurs que d'une manière générale, la revue du carnet de commandes n'entre pas dans les missions des commissaires aux comptes.

5. Des perspectives prometteuses portées par l'avance de GAUSSIN dans la mobilité propre et intelligente

Montée en puissance de la capacité industrielle

GAUSSIN a remporté une première commande de 45 ATM® 38T FULL ELEC de la part d'un acteur américain de la logistique. Les livraisons sur les sites américains de l'entreprise commenceront début 2023. En avril 2022, GAUSSIN avait annoncé l'accroissement de ses capacités de production avec l'installation d'un nouveau site de 28.000 m2 à Saint Vallier, en Saône-et-Loire (Cf CP du 7 avril 2022). Il sera dédié à la production des véhicules ATM® (logistique) et APM® (portuaire) afin de répondre à la hausse de la demande sur les marchés européen et américain notamment. Cette extension portera la capacité totale du site à 2.400 véhicules par an.

Le programme Global Licensing

GAUSSIN est engagé plus que jamais dans le programme Global Licensing dont l'objectif est de construire un réseau mondial de licenciés pour la fabrication locale de l'ensemble des technologies du Groupe. GAUSSIN souhaite toutefois prendre le temps nécessaire pour sélectionner les partenaires les plus opportuns dans le cadre de cet axe stratégique de son développement, et poursuit actuellement des négociations en ce sens. Des programmes sont en cours concernant des Master Licences avec certains grands partenaires. Initiée en 2018 et développée en 2019, cette stratégie a véritablement démarré en 2020 et 2021 avec la signature des premières licences avec des acteurs de premier plan :

ST Engineering Land Systems (STELS) pour fabriquer et commercialiser le véhicule AGV PERFORMANCE ® FULL ELEC « Ultra Fast Charge » à Singapour. D'une durée de 20 ans, elle a permis à STELS de remporter l'appel d'offres pour la première tranche de 80 véhicules dans le cadre du projet du port de Tuas de PSA Port Singapore Authority.

(STELS) pour fabriquer et commercialiser le véhicule AGV PERFORMANCE FULL ELEC « Ultra Fast Charge » à Singapour. D'une durée de 20 ans, elle a permis à STELS de remporter l'appel d'offres pour la première tranche de 80 véhicules dans le cadre du projet du port de Tuas de PSA Port Singapore Authority. La Société d'Etat QATAR RAILWAYS COMPANY (QRC), portant sur le programme de gestion de flotte de véhicules autonomes FMP (Fleet Management Platform), pour des applications dans le secteur semi-privé, telles que le projet de Smart City Lusail, la Coupe du Monde 2022 de la FIFA, le transport entre les stations de métro et les stades ou l'Université de Doha.

(QRC), portant sur le programme de gestion de flotte de véhicules autonomes FMP (Fleet Management Platform), pour des applications dans le secteur semi-privé, telles que le projet de Smart City Lusail, la Coupe du Monde 2022 de la FIFA, le transport entre les stations de métro et les stades ou l'Université de Doha. La société qatarie AL ATTIYA MOTORS portant sur ses véhicules électriques dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux smart cities. Le contrat comprend non seulement le droit d'entrée initial de 20 millions d'euros, pour une exclusivité couvrant les principaux pays du Moyen-Orient, mais aussi des royalties comprises entre 3% et 5% pour les éventuels développements futurs.

portant sur ses véhicules électriques dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux smart cities. Le contrat comprend non seulement le droit d'entrée initial de 20 millions d'euros, pour une exclusivité couvrant les principaux pays du Moyen-Orient, mais aussi des royalties comprises entre 3% et 5% pour les éventuels développements futurs. La société Nexport pour une licence couvrant l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cette licence exclusive pour 20 ans est accordée pour assembler et fournir localement des véhicules zéro émission en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Déploiement dans l'hydrogène

GAUSSIN a pris une longueur d'avance sur le marché très prometteur des véhicules à hydrogène avec la présentation dès l'automne 2020 de l'APM-H2 dédié au marché portuaire et de l'ATM H2 dédiés à la logistique. Le groupe a reçu une première commande de Plug Power au cours de l'été 2021 (Cf CP du 16 août 2021) pour 20 ATM-H2. GAUSSIN s'est par la suite imposé comme un acteur incontournable de la filière, avec notamment la participation de son H2 Racing Truck® au rallye Dakar, suivi du World Tour de ce camion qui est l'une des vitrines technologiques du groupe. La remise du prix de « Personnalité hydrogène de l'année » à Christophe Gaussin à l'Assemblée nationale (cf. CP du 16 mars 2022) témoigne de l'esprit pionnier du groupe dans le déploiement de cette nouvelle façon de concevoir la mobilité.

Perspectives de chiffre d'affaires

Le carnet de commandes en hausse de GAUSSIN ainsi que les perspectives sur son marché permettent au Groupe de confirmer l'objectif annoncé au printemps 2022 (cf. CP du 16 mars 2022) d'un chiffre d'affaires consolidé de 75 M€ en 2022 et de 100 M€ en 2023. GAUSSIN anticipe d'autres commandes en Amérique du Nord.

Prochains rendez-vous

COP 27 : 6 au 18 novembre à Charm el Cheikh, Égypte

Forum Hydrogen Business for Climate : 8 et 9 novembre 2022 à Montbéliard, France

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com