GAUSSIN (EURONEXT CROISSANCE : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce une nouvelle commande d'AIRBUS Atlantic pour deux véhicules polyvalents : MPV#6 et MPV#7.

Un véhicule robuste, fiable et zéro émission

Le Multi-Purpose Vehicle (MPV) est un transporteur de charges lourdes dédié aux opérations de manutention dans l'usine Airbus Atlantic de Montoir-de-Bretagne en France.

Ce véhicule aura une motorisation hybride et comprendra un POWERPACK® interchangeable avec une solution hydrogène.

Ce véhicule répond aux caractéristiques techniques suivantes :

- Charge utile : 80 tonnes

- Longueur : 23 mètres

- Largeur : 4 mètres

- Hauteur : 0,78 à 1,45 mètres

- Vitesse : 0 à 12 km/h

- Conduite : cabine embarquée confortable

- Système de direction : direction multidirectionnelle

La livraison des véhicules est prévue pour 2024 sur le site de Montoir-de-Bretagne. Il s'agira du deuxième et du troisième véhicule de ce type livrés par GAUSSIN puisqu'une première unité avait été livrée en 1996. Ces 2 véhicules seront intégrés dans la chaîne de montage et contribueront à la productivité de l'usine Airbus Atlantic de Montoir-de-Bretagne.

« GAUSSIN a démontré sa capacité à répondre à l'impératif de la transition énergétique dans le secteur de l'aéronautique avec ses solutions de mobilité lourde. Nous sommes heureux de travailler avec Airbus dans le cadre de l'innovation et de l'ambition climatique, qui ouvre de très belles perspectives », déclare Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

Une nouvelle commande qui s'inscrit dans un contexte porteur pour GAUSSIN

Cette commande d'Airbus s'inscrit dans un contexte global favorable pour le Groupe. La notoriété croissante de GAUSSIN à l'international a favorisé la signature de Master Purchase Agreements (MPA) en fin d'année avec une société américaine de logistique terrestre et aéroportuaire, qui permettent aux véhicules du groupe GAUSSIN d'être référencés mondialement. Deux appels d'offre, RFQ-Request for Quotation, sont en cours pour des livraisons importantes début 2023 de la nouvelle version de l'ATM® FULL ELEC dont l'adjudication est prévue en ce début d'automne. Un autre appel d'offre est en cours en Corée du Sud pour l'autonomisation d'un terminal portuaire à Busan, comparable au processus réalisé à Singapour, et pour lequel GAUSSIN a reçu une lettre d'intention. L'accroissement récent de ses capacités de production sur son nouveau site industriel de Saint Vallier permet à GAUSSIN de répondre à une montée en puissance des commandes.

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome. En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

