05/10/2022 - 18:10

Le MoU (Memorandum of Understanding) doit permettre l'intégration des systèmes piles à combustible H2 de SYMBIO dans les ATM® de GAUSSIN

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, et SYMBIO, une co-entreprise Faurecia & Michelin spécialiste des systèmes de piles à combustible à hydrogène, annoncent la signature d'une lettre d'intention (Memorandum of Understanding) en vue d'un partenariat stratégique. L'accord doit permettre d'accélérer le développement de la gamme de véhicules hydrogène de GAUSSIN avec l'intégration de solutions H2 sur-mesure de SYMBIO au sein de ses véhicules ATM®. Ce partenariat devrait permettre d'accroître la performance des véhicules GAUSSIN et d'accélérer leur mise sur le marché. Pour Symbio, cette accord accroit le champ d'applications de sa technologie et met son savoir-faire au service de pionniers de la mobilité zero-émission.

Un partenariat stratégique pour GAUSSIN

La lettre d'intention signée par GAUSSIN et SYMBIO prévoit la coopération des deux acteurs en vue de d'intégrer la technologie Hydrogène SYMBIO, au sein des véhicules ATM® de GAUSSIN. La réussite de cette coopération doit donner lieu à l'acquisition par GAUSSIN de systèmes de piles à combustible StackPack® SYMBIO afin d'accroître la performance et d'accélérer la mise en service de sa gamme de véhicules à hydrogène auprès de ses clients.

L'innovation est au centre de ce partenariat et ouvre ainsi des perspectives très prometteuses, avec une solution hydrogène sur-mesure pour les applications de mobilité décarbonée haute performance.

Une solution responsable pour une mobilité zéro-émission

Le mécanisme physique derrière la pile à combustible consiste à générer de l'électricité dans une pile, en mettant en contact de l'hydrogène et de l'air avec un catalyseur. Cette électricité générée par la réaction chimique permet d'alimenter un moteur électrique, avec pour seul résidu libéré, de la vapeur d'eau. Cette technologie est donc particulièrement pertinente pour les applications électriques les plus exigeantes, afin d'atteindre des niveaux de performances auxquels la batterie seule ne peut répondre. En résultent des gains réels en autonomie, temps de recharge et puissance.

GAUSSIN et SYMBIO partagent la même conviction sur la puissance de la technologie hydrogène, solution d'avenir pour une mobilité zéro-émission sans compromis sur la performance, notamment en termes d'autonomie et rapidité de recharge. Ainsi, les deux groups ambitionnent, avec ce projet de partenariat, de promouvoir des solutions innovantes et de contribuer à la nécessaire transition énergétique.

GAUSSIN a fait une nouvelle démonstration de son expertise dans l'hydrogène le 24 et 25 septembre 2022 à l'occasion des 24h du Mans Camions. L‘ATM® H2 a été présenté au grand public et aux décideurs du monde de la logistique et du transport lors de l'événement. Il a reçu un accueil chaleureux et a généré un fort intérêt de la part des acteurs de la filière.

Des synergies prometteuses

SYMBIO, co-entreprise Faurecia & Michelin dans le domaine de l'hydrogène, est un équipementier mondial de 1er rang de l'industrie automobile qui combine plus de 30 ans d'expérience. Agissant en tant que partenaire innovation de ses clients, SYMBIO conçoit, développe et produit des systèmes de piles à combustible selon les plus hauts standards industriels. Sa gamme complète de StackPack® permet de répondre à toutes les exigences de performance, durabilité, autonomie et sécurité des applications mobiles on-road et off-road. Son objectif est de consolider ses positions de partenaire global de la mobilité zéro-émission avec une capacité de production de 200 000 StackPacks® par an d'ici 2030.

La société, d'origine française, est basée près de Lyon, à moins de 300 km du site de GAUSSIN à Héricourt. Le partenariat des deux acteurs renforcerait ainsi la filière française de la mobilité à hydrogène et la puissance du Made in France dans ce secteur stratégique. SYMBIO partage avec GAUSSIN la volonté de placer le développement durable et la transition énergétique au cœur de sa mission.

« Ce partenariat stratégique avec GAUSSIN nous permet d'élargir le champ d'applications de la technologie hydrogène au service des opérations logistiques et démontrer sa puissance : zéro-émission sans compromis sur la performance. Nous sommes honorés d'accompagner un acteur engagé et innovant comme GAUSSIN, pour accélérer le déploiement d'une mobilité propre. Nous sommes déterminés à mettre nos savoir-faire et nos technologies au service de la décarbonation de notre société, c'est un enjeu majeur », déclare Philippe Rosier, PDG de SYMBIO.

« Cette lettre d'intention avec SYMBIO est une nouvelle étape décisive dans le développement de la gamme hydrogène de GAUSSIN. Elle traduit la poursuite de nos efforts dans ce domaine après une année 2022 déjà particulièrement riche, marquée notamment par le succès de notre H2 Racing Truck® au rallye Dakar et son tour du monde, le prix de « Personnalité hydrogène de l'année » qui m'a été remis à l'Assemblée nationale ou encore le lancement de l'AGV® (Autonomous Guided Vehicle) H2. Le partenariat stratégique dont nous discutons doit permettre d'accélérer la mise sur le marché de véhicules à hydrogène toujours plus performants et ainsi permettre à GAUSSIN de conserver son avance technologique dans ce secteur qui s'annonce plus que jamais incontournable pour la mobilité propre de demain. Nous partageons avec SYMBIO une ambition commune pour l'accélération de la transition énergétique et je suis confiant en ce qui concerne la poursuite des négociations », déclare Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.