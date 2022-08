22/08/2022 - 18:00

Le contrat comprend 1 MSV-60 destiné au transport des panneaux centraux du tunnel, 1 TSP-50 pour le transport du béton et 1 TSP-100 pour le transport des voussoirs avec une livraison sur site prévue au printemps 2023

METALLIANCE (EURONEXT ACCESS FR0010492181), une filiale du Groupe GAUSSIN spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles, annonce une commande de 3 engins mobiles souterrains électriques destinés au creusement de l'extension de la ligne Cross Island Phase 1 du métro de Singapour. Ces 3 e-VMS sont destinés principalement au transport de voussoirs, au transport de béton et à la logistique diverse.

Le contrat comprend le design, la fabrication, le montage, la livraison et la mise en service sur site de ces 3 véhicules, qui doivent être livrés pour le printemps 2023. Il est conclu avec la joint-venture Taisei Corporation - China State Construction Engineering Corporation Limited Singapore Branch pour le compte de Land Transport Authority, l'administration qui gère les transports de Singapour.

Une technologie propre et flexible

Les véhicules fournis par METALLIANCE sont électriques et répondent ainsi aux exigences environnementales du client, qui souhaite s'assurer de l'empreinte carbone limitée du projet. Ces véhicules se distinguent aussi par leur performance et leur modularité. Les TSP sont capables de supporter des charges allant respectivement jusqu'à 50 et 100 tonnes, tandis que le MSV représente comme son nom l'indique un véritable couteau suisse des engins mobiles de logistique de chantiers.

La première machine commencera à travailler en mai 2023 sur le chantier CR105, un lot de la Cross Island Line à Singapour qui comprend un tunnel de 3.2 km entre les stations Aviation Park et Loyang.

Un MSV-60 de la gamme METALLIANCE pour le transport des panneaux centraux du tunnel

Un projet structurant pour Singapour

La Cross Island Line (CRL) est la huitième ligne du métro de Singapour. Elle fera à terme 50 km et sera la plus longue ligne entièrement souterraine de métro de la Cité-État. Elle desservira les secteurs existants et futurs dans les couloirs est, ouest et nord-est de Singapour. Une fois achevée, la ligne CRL devrait avoir une fréquentation quotidienne d'au moins 600 000 personnes au cours des premières années, avant d'atteindre un million de personnes à plus long terme. La ligne sera également très connectée au reste du réseau de transport de Singapour, puisque près de la moitié des stations seront des points d'échange avec d'autres lignes ferroviaires.

Il est prévu que la ligne soit construite en trois phases. La phase 1, longue de 29 kilomètres, comprend 12 stations et desservira des zones résidentielles et industrielles, bénéficiant à plus de 100 000 ménages, tout en rendant plus accessibles des espaces de loisirs tels que le parc de la plage de Changi et le parc de Bishan-Ang Mo Kio. Son achèvement est prévu pour 2030.

Un nouveau marché pour METALLIANCE

C'est la première fois que METALLIANCE s'engage sur ce projet à Singapour, qui représente ainsi un nouveau marché pour la société.

« Notre entreprise se réjouit de participer à un chantier d'une telle envergure à Singapour, qui va contribuer à fluidifier la mobilité au sein de la Cité-État. Connue pour avoir inventé le Train sur Pneus, présente aujourd'hui sur de très grands chantiers à travers le monde, la société METALLIANCE est fière de l'éventail de ses technologies comme des savoir-faire de ses équipes. Cette capacité à répondre avec flexibilité et créativité aux besoins des clients lui permet aujourd'hui d'intervenir sur ce projet exigeant et dont l'utilité sera largement perçue sur le terrain », déclare Jean-Claude COTHENET, Président-Directeur-Général de METALLIANCE.

