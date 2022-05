11/05/2022 - 17:50

La démonstration réussie consistait, sans émission de CO2, à déplacer du fret depuis la zone cargo de l'aéroport Charles de Gaulle dans l'avion. CDG vise à la décarbonisation des aéroports avec des technologies déjà disponibles, batteries ou hydrogène, du groupe GAUSSIN aux côtés d'AIR FRANCE et TRANSDEV

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent , annonce le succès de la journée « Sustainable Flight Challenge » organisée par Air France, sous l'égide de l'alliance Skyteam, le 3 mai 2022 à l'aéroport Charles De Gaulle, près de Paris. GAUSSIN a contribué à cette journée dédiée à un secteur de l'aviation plus propre avec son véhicule APM FULL ELEC qui permet de déplacer sans émissions de CO2 des marchandises de la zone cargo fret de l'aéroport au pied de l'avion.

Une journée test réussie

La journée « Sustainable Flight Challenge » vise à accélérer la transition énergétique du secteur de l'aviation et des activités aéroportuaires à travers la présentation et l'utilisation en situation des solutions technologiques les plus innovantes. Lors de cette journée spéciale, GAUSSIN a participé, avec son APM FULL ELEC, au déplacement de marchandises (palettes cargos, container ULD) au sein de l'aéroport Charles de Gaulle, aux côtés de Transdev, partenaire d'Air France. Ce véhicule électrique, également disponible en version hydrogène, contribue à la décarbonation des activités aéroportuaires.

Les partenaires vont poursuivre leur coopération à la suite de ce test réussi et se sont donnés rendez-vous au salon HyVolution le 11 et 12 mai à Paris. La direction de Transdev prévoit de venir au siège de GAUSSIN à Héricourt afin d'échanger sur l'hydrogène et les solutions qu'il est possible de bâtir collectivement.

GAUSSIN est une entreprise labelisée Crédit Impôt Recherche, ce qui permet à ses clients d'obtenir du CIR sur la partie recherche et développement.

« GAUSSIN a démontré aujourd'hui sa capacité à répondre à la transition énergétique des aéroports avec ses solutions de mobilités lourdes. Nous sommes heureux d'avoir pu travailler aux côtés d'Air France et Transdev, lors de cette journée placée sous le signe de l'innovation et de l'ambition climatique, qui annonce de très belles perspectives », déclare Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

« Face à l'urgence climatique, Air France annonce des objectifs réalistes et ambitieux. Pour ses opérations au sol, notre cible est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 ; et les initiatives ne manquent pas pour illustrer concrètement notre démarche de transformation. Parmi les pistes d'innovation durable explorées lors des journées du Sustainable Flight Challenge, la société d'engineering GAUSSIN nous a permis de tester un camion de Fret full électrique et de se projeter à moyen terme vers une technologie Hydrogène. Notre transition environnementale est exigeante, complexe mais des moyens existent et nous devons saisir toute opportunité, avec nos partenaires, de les exploiter. » Rémy Delabeye – Head of GSEs and Service Vehicles Division – Air France.