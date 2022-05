10/05/2022 - 18:30

44 enseignes renommées du e-commerce, de la distribution et de la logistique ont adopté ce véhicule pionnier du zéro émission au succès croissant

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent , annonce que son véhicule ATM 38T FULL ELEC, dédié à la logistique, a franchi le seuil du million de kilomètres parcourus depuis son lancement. Les enseignes françaises et internationales les plus renommées ont adopté ce véhicule électrique, pionnier du zéro émission.

Un cap symbolique atteint moins de 5 ans après la mise en service du 1er ATM 38T FULL ELEC

Aujourd'hui, ce sont plus de 40 enseignes qui font rouler chaque jour l'ATM sur les plateformes logistiques mais aussi sur des sites industriels. Cette commercialisation s'est faite par le biais du distributeur BLYYD, qui commence à déployer en 2022 des livraisons en Allemagne, en Angleterre et bientôt en Espagne et au Bénélux.

En moins de 5 ans, la flotte d'ATM FULL ELEC a fait ses preuves dans l'Hexagone. Fort de ce succès, ce véhicule zéro émission commence à s'exporter en Europe et aux États-Unis auprès du leader du e-commerce et du transport pour lequel des volumes de milliers de véhicules sont en cours d'attribution.

L'ATM 38 T FULL ELEC du Groupe GAUSSIN

Les enseignes qui utilisent déjà l'ATM de GAUSSIN dans le cadre de leurs activités sont les suivantes :

Agediss

Amazon France

Auchan

Barilla

Bert and You

BHT (Allemagne)*

BILS Deroo

BLYYD Spare

Boulanger

BUT

Carrefour

Cdiscount

CMR / Kuhne & Nagel

CMR Location

Compact (Royaume-Uni)*

Conforama

Decathlon

DSM Nutrition

Fandi Emballages

Fernride (DE)

Geodis

GERFLOR

Grimonprez

GXO

Heppner

ID Logisitics

Jacques Martin

Kuhne & Nagel

La Poste / Colissimo

Leclerc

Leclerc Socara

Leroy Merlin

LOMAK

Michelin

Mondial Relay

Normandie Manutention

Plug Power (US)

Relais Vert

Royal Canin

SAFRAN

Stef

UPS (US)

XPO

Yves Rocher

* Distributeur officiellement installé. En 2022 de nouveaux distributeurs sont prévus pour l'Espagne et le Bénélux.

GAUSSIN prévoit la livraison de 61 ATM en commande en 2022 :

34 ATM via BLYYD pour le marché européen,

2 à Nexport pour le démarrage de l'Australie,

20 à Plug Power et 5 à Robotic Research pour leurs clients du marché américain.

Un million de kilomètres parcourus avec un nouveau véhicule qui fait la différence par ses performances uniques et la suppression équivalent de 3 000 tonnes de rejets de CO2

Aujourd'hui le million de kilomètres parcourus a été franchi par la flotte d'ATM en opération sur les sites logistiques qui se veulent de plus en plus éco-responsables. Ce seuil symbolique représente plus de 20 fois le tour de la Terre.

Le bilan carbone de cette flotte zéro émission est également très intéressant avec la suppression de plus de 3000 tonnes de rejets de CO2.

Un ATM a une autonomie de 24 heures sur 24 grâce à l'option du « Swapping battery », une invention brevetée par Gaussin permettant de permuter les batteries sur un ATM en seulement 3 minutes. Ainsi, le véhicule n'est pas immobilisé durant le temps de charge de la batterie, ce qui permet d'afficher un taux de disponibilité de 99,5 %.

La naissance d'une gamme électrique et hydrogène pour le transport et la logistique avec l'ATM 38 tonnes, pour les terminaux à container portuaire avec l'APM 75 tonnes, et pour les aéroports avec l'ART 80 tonnes

Depuis le 1er ATM, c'est à ce jour une gamme complète qui a vu le jour avec différents produits dérivés pour d'autres marchés internationaux :

l'ASBM 75 tonnes, capable de déplacer des semi-remorques routières mais également des caisses mobiles

l'APM 75 tonnes, une version utilisée pour les opérations sur les terminaux portuaires à containers

l'ART 80 tonnes, un avitailleur GSE (Ground Support Equipment) utilisé sur les tarmacs aéroportuaires.

Tous ces véhicules se déclinent en motorisation 100% électrique et hydrogène, avec la possibilité d'avoir un conducteur embarqué ou d'être 100% autonomes.

Un nouveau site de production en France, immédiatement disponible avec une capacité de 2400 véhicules par an

GAUSSIN a annoncé récemment (cf. CP du 7 avril 2022) l'accroissement de ses capacités de production avec l'installation d'un nouveau site de 28 000 m2 à Saint Vallier, en Saône-et-Loire. GAUSSIN était déjà présent sur ce territoire, où le Groupe a créé via sa filiale METALLIANCE (cf. CP du 24 juin 2021) deux lignes d'assemblage de véhicules ATM® et APM®, implantées en partie dans des locaux industriels de 8 000 m2 alors en cours de réhabilitation par la Communauté Urbaine Creusot Montceau.

Ce nouveau site sera notamment dédié à la production des véhicules ATM® logistique afin de répondre à la hausse de la demande sur les marchés européen et américain. Immédiatement disponible, et précédemment aux mains du groupe américain de manutention TEREX, puis du groupe scandinave KONECRANES qui l'a fermé en mars 2021, ce nouveau site ne nécessite pas de permis de construire et dispose déjà d'infrastructures indispensables. La SEMCIB (Société D'économie Mixte Pour La Coopération Industrielle En Bourgogne) en est le propriétaire-bailleur.

Le site pourra accueillir 8 lignes de production pouvant fabriquer 200 véhicules chacune, soit à terme une capacité de 1 600 véhicules par an. Il portera au total une capacité de 2 400 véhicules par an. Il va dans l'immédiat permettre la production de 400 véhicules supplémentaires par an et permettre de répondre aux contrats signés avec les leaders mondiaux du e-commerce, du transport et de la logistique.

Le nouveau site de GAUSSIN à Saint Vallier, dédié à la production d'ATM® et APM®

Prochains rendez-vous

HyVolution à Paris : 11 au 12 mai

Advanced Clean Transportation (ACT) Expo à Los Angeles : 9 au 12 mai

H2 Racing Truck World Tour (dates ci-dessous) :

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

* Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de GAUSSIN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GAUSSIN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux difficultés d'approvisionnement liées à la situation sanitaire, à la pénurie de matières premières ou aux conflits actuels, les décisions des autorités Etatiques, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'inflation. GAUSSIN ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.