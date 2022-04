05/04/2022 - 18:10

Qatar Airways Cargo, premier à utiliser l'innovation zéro émission de GAUSSIN : l'AMDT FULL ELEC

GAUSSIN et Qatar Airways Cargo annoncent la réussite des essais et la mise en service de l'AMDT FULL ELC, transporteur automobile multidirectionnel pour palettes de fret aérien, la production étant en cours pour une livraison au deuxième trimestre 2022

GAUSSIN (EURONEXT CROISSANCE ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport propre et intelligent dédiés aux biens et aux personnes, et Qatar Airways Cargo, premier transporteur international de fret aérien, annoncent la réussite des essais et la mise en service du transporteur automobile multidirectionnel AMDT FULL ELEC pour palettes de fret aérien, la production étant en cours pour une livraison au deuxième trimestre 2022. Qatar Airways Cargo est le premier à utiliser l'AMDT FULL ELEC, l'innovation zéro émission de GAUSSIN. La version de série de l'AMDT FULL ELEC sera assemblée localement, au Qatar.

L'AMDT FULL ELEC, l'innovation zéro émission de GAUSSIN pour les palettes de fret aérien

Ce transporteur multidirectionnel pour les opérations de fret aéroportuaire a été développé par GAUSSIN en étroite collaboration avec Qatar Aviation Services Cargo (la filiale de manutention au sol du groupe Qatar Airways). Il est zéro émission, 100% électrique et compatible avec tous les types d'unités de chargement (ULD). Il a une charge utile allant jusqu'à 7 tonnes, une autonomie de batterie allant jusqu'à 6 heures et est rechargeable, ce qui permet une utilisation 24h/24 et 7j/7. La version de série de l'AMDT FULL ELEC sera assemblée localement, au Qatar.

Capable de fonctionner à l'intérieur et à l'extérieur du terminal de fret dans un espace minimal, l'AMDT réduira l'empreinte normale requise pour les manœuvres, ce qui permettra de disposer d'un espace de stockage supplémentaire et de garantir la préparation effective de toutes les marchandises à charger sur les avions.

L'AMDT a été spécialement conçu pour être utilisé dans les conditions climatiques du Moyen-Orient. L'équipement de pointe comprend des balances intégrées qui peuvent vérifier le poids des palettes par rapport au poids des étiquettes, conformément à l'accent mis par Qatar Airways Cargo sur le maintien de la sûreté et de la sécurité dans ses opérations.

« Chez Qatar Airways Cargo, nous sommes fiers d'utiliser cette innovation et d'avoir joué un rôle dans sa conception, nous rapprochant ainsi d'une industrie plus durable. Qatar Airways Cargo est conscient des défis de demain et s'engage pleinement à construire un avenir plus vert avec ses partenaires », a déclaré Guillaume Halleux, Chief Officer Cargo de Qatar Airways Cargo.

« GAUSSIN est heureux d'être un partenaire de Qatar Airways Cargo, en l'accompagnant dans ses objectifs durables grâce à son expertise dans la conception, l'assemblage et l'offre de véhicules zéro émission intelligents et connectés pour le transport de marchandises », a commenté Christophe Gaussin, PDG du groupe GAUSSIN.

GAUSSIN et Qatar Airways ont signé un contrat en 2020 pour la livraison de 6 AMDTs incluant une option pour 50 unités. L'objectif est que ces transporteurs remplacent progressivement les porte-palettes diesel de la compagnie aérienne de fret, marquant ainsi une nouvelle étape vers l'objectif de Qatar Airways Cargo d'atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050, conformément à la Vision nationale 2030 du Qatar.