04/04/2022 - 18:45

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce le début de la livraison des 36 tracteurs électriques APM 75T HE, 24 POWERPACKS LMP® et 6 stations de charges destinés à équiper CÔTE D'IVOIRE TERMINAL, le deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan. GAUSSIN livre dès cette semaine 14 APM et 2 stations de charge, pour une réception à CÔTE D'IVOIRE TERMINAL fin avril.

Cette commande historique est la plus importante depuis le lancement de l'APM 75T HE, tracteur 100% électrique destiné au transport de containers sur les ports. Elle représente un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'euros et doit être livrée entièrement sur le 1er semestre 2022.

CÔTE D'IVOIRE TERMINAL, terminal à conteneurs pionnier du zéro-émission en Afrique

CÔTE D'IVOIRE TERMINAL est le deuxième terminal à conteneurs au port d'Abidjan. D'une capacité de 1,5 million de conteneurs par an, il s'étendra sur une surface de 37,5 hectares et disposera de 1 100 mètres de quai pour un tirant d'eau de 16 mètres. Dès sa mise en service, il sera doté d'un parc complet d'équipements électriques incluant 6 portiques de quai et 13 portiques de parc RTG. CÔTE D'IVOIRE TERMINAL est le premier terminal à conteneurs construit suivant les 8 piliers du label Green Terminal, processus de labellisation environnemental créé par BOLLORÉ PORTS et validé par Bureau Veritas.

Un futur prometteur

GAUSSIN avait annoncé en mars 2019 la signature d'un Accord-cadre avec droit préférentiel valable jusqu'au 31 décembre 2025 avec Unicaf, la centrale d'achat du Groupe Bolloré, pour l'APM 75T « HE » Hot Environment, 100% électrique, équipé du POWERPACK® LMP® de Blue Solutions. L'accord s'est concrétisé par 3 commandes pour les Ports d'Abidjan en Côte d'Ivoire et de Freetown en Sierra Leone.

Des discussions sont en cours pour de nouvelles commandes en 2022 pour d'autres ports opérés par Bolloré Ports.

« Nous sommes fiers d'entamer le processus de livraison de cette commande historique pour GAUSSIN, qui va permettre au port d'Abidjan d'accélérer sa transition écologique. Notre partenariat avec le Groupe Bolloré reste un pilier stratégique de la stratégie de GAUSSIN et je me réjouis des perspectives de développement en cours », déclare Christophe Gaussin, PDG du groupe GAUSSIN.

« Nous entrons dans la dernière ligne droite avant la mise en service de Côte d'Ivoire Terminal prévue en novembre prochain. Ce deuxième terminal à conteneurs illustre tout notre savoir-faire en tant qu'opérateur portuaire aussi bien sur le plan technologique qu'environnemental. Nous sommes satisfaits de notre partenariat avec GAUSSIN et poursuivons nos projets d'investissements dans l'objectif de réduire d'année en année l'impact de nos activités sur l'environnement. », a déclaré Philippe Labonne, DG adjoint de Bolloré Transport & Logistics.