03/03/2022 - 19:05

GAUSSIN annonce la tournée internationale du H2 Racing Truck, le camion à hydrogène qui a concouru avec succès à l'édition 2022 du Dakar

Le H2 Racing Truck débarquera à Gênes le 10 mars avant de parcourir la France, la Belgique et les États-Unis

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce la tournée internationale du H2 Racing Truck, premier camion à hydrogène au monde ayant parcouru en janvier 2022 le rallye Dakar en Arabie Saoudite. Le H2 Racing Truck fera escale dans plusieurs pays européens dès le mois de mars avant de traverser l'Atlantique pour être exposé à travers les États-Unis à partir du mois d'avril.

Une exposition internationale pour faire rayonner le savoir-faire de GAUSSIN

Après son parcours réussi lors du Dakar en janvier 2022, en Arabie Saoudite, et un Saudi Tour qui a poursuivi le périple saoudien de GAUSSIN, le H2 Racing Truck va être exposé à l'international pour répondre à la curiosité et à l'intérêt de nombreux acteurs impressionnés par la prouesse technologique que représente le premier camion à hydrogène au monde à avoir sillonné les dunes du célèbre rallye. « L'intérêt pour notre camion est énorme, de la part des journalistes, des pouvoirs publics, des connaisseurs des enjeux de la transition énergétique, et surtout de nombreux acteurs de l'industrie, séduits par notre technologie », déclare Christophe Gaussin, PDG du Groupe GAUSSIN.

Le H2 Racing Truck va ainsi débarquer en Europe :

D'abord à Gênes, plus grand port d'Italie, le 10 mars

Puis à travers la France :

à Paris du 13 au 15 mars

au siège de GAUSSIN à Héricourt le 17 et 28 mars à l'occasion des Journées Portes Ouvertes et des Investor Days

à Toulon le 23 et 24 mars, où GAUSSIN participera au rendez-vous Meet4Hydrogen.

Enfin à Zeebrugge, l'un des plus grands ports d'Europe, en Belgique, début avril.

Le camion va traverser ensuite l'Atlantique pour être exposé aux États-Unis, où il servira de vitrine technologique pour GAUSSIN. Il sera :

à Baltimore, près de Washington, dès le 28 avril

à Los Angeles du 9 au 12 mai pour le salon Advanced Clean Transportation (ACT) Expo, auquel participera GAUSSIN.

Le H2 Racing Truck va parcourir le pays d'une côte à l'autre et devrait passer par :

Chicago

Dallas

Denver

Las Vegas

Et la mythique Route 66.

Il ne s'arrêtera d'ailleurs pas à Los Angeles puisqu'il poursuivra ensuite son périple international avec notamment un arrêt à Vancouver, au Canada. Ce parcours promet d'être l'occasion pour le Groupe de renforcer ses partenariats avec les acteurs américains de l'industrie, dans l'objectif de signer de nouveaux accords de licences.

Les visiteurs de passage au cours des différentes étapes du parcours pourront prendre en photo le H2 Racing Truck, mais aussi bénéficier d'explications et renseignements techniques sur la technologie, et même être co-pilotes dans le cadre de « baptêmes » du camion à hydrogène. Ce dernier sera par ailleurs accompagné d'autres véhicules de la gamme GAUSSIN : l'APM, l'ATM et le Cit-e (ex-Bluebus).

Un camion à hydrogène aux performances déjà éprouvées

Sur les pistes du Dakar 2022, le H2 Racing Truck® a réalisé les performances de haut niveau que l'on pouvait attendre du premier camion à hydrogène à participer au rallye annuel. Le H2 Racing Truck®, le camion de course 100% hydrogène et électrique le plus puissant jamais construit, a pris le départ du Dakar au bord de la mer Rouge, à Djeddah, puis a traversé le Royaume d'Arabie Saoudite en passant par Hail, Al Artawiya, Al Qaisumah, Riyadh, Al Dawadimi, Wadi Al Dawasir et Bisha, avant d'entamer le sprint final en terminant la dernière étape - sans abandon - à Djeddah, là où tout avait commencé. L'équipe de course du H2 Racing Truck® était composée notamment du pilote Philippe Jacquot, ancien vainqueur du Dakar, et de Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN qui occupait la fonction de directeur de l'équipe de course. Le camion de classe 8 a participé dans la catégorie expérimentale du Dakar 2022 consacrée aux nouvelles énergies propres. Conçu pour résister aux environnements extrêmes, le camion avait pour objectif de démontrer les performances et la fiabilité de la motorisation hydrogène-électrique développée par GAUSSIN.

Le H2 Racing Truck® est l'illustration des dernières innovations de GAUSSIN. À la différence des solutions proposées aujourd'hui sur le marché, la mise en œuvre du système hydrogène a été développée sur la base d'un châssis ultra-léger conçu autour de la chaîne cinématique hydrogène et électrique, basé sur le skateboard modulaire lancé en avril dernier par GAUSSIN (Cf CP du 27 avril 2021). Il est le précurseur de la nouvelle gamme de camions routiers de GAUSSIN, 100% hydrogène et électrique, dessinée par PININFARINA, qui sera commercialisée cette année et dont il est le premier modèle. Si l'obtention de l'immatriculation du camion pour circuler sur les routes européennes a représenté un premier succès, le parcours réussi du H2 Racing Truck® lors du Dakar représente un atout indéniable pour séduire de nouveaux partenaires et clients sur le marché. La conquête de nouveaux accords de licence est en effet un objectif affiché par GAUSSIN dans le cadre de sa participation au Dakar où plusieurs relations prometteuses ont déjà été nouées.