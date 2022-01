27/01/2022 - 18:55

Cette première participation au rallye constitue une performance prometteuse pour le camion à hydrogène de GAUSSIN

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce la réussite du défi relevé par le H2 Racing Truck®, le camion à hydrogène de GAUSSIN sponsorisé par ARAMCO.

L'équipe GAUSSIN et le H2 Racing Truck® sur le podium du Dakar

Une édition du Dakar réussie pour GAUSSIN et ARAMCO

Sur les pistes du Dakar 2022, le H2 Racing Truck® a réalisé les performances de haut niveau que l'on pouvait attendre du premier camion à hydrogène à participer au rallye annuel. Le H2 Racing Truck®, le camion de course 100% hydrogène et électrique le plus puissant jamais construit, a pris le départ du Dakar au bord de la mer Rouge, à Djeddah, puis a traversé le Royaume d'Arabie Saoudite, en passant par Hail, Al Artawiya, Al Qaisumah, Riyadh, Al Dawadimi, Wadi Al Dawasir et Bisha, avant d'entamer le sprint final en terminant la dernière étape - sans abandon - à Djeddah, là où tout avait commencé.

L'équipe de course du H2 Racing Truck® était composée notamment du pilote Philippe Jacquot, ancien vainqueur du Dakar, et de Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN qui occupait la fonction de directeur de l'équipe de course. Le camion de classe 8 a participé dans la catégorie expérimentale du Dakar 2022 consacrée aux nouvelles énergies propres. Conçu pour résister aux environnements extrêmes, le camion avait pour objectif de démontrer les performances et la fiabilité de la motorisation hydrogène-électrique développée par GAUSSIN.

GAUSSIN et ARAMCO ont célébré ensemble le succès de cette première participation au Dakar lors de la cérémonie de clôture le 14 janvier en Arabie Saoudite, marquée par un spectacle de drones lumineux dans le ciel de Djeddah. L'équipe GAUSSIN est montée sur le podium d'arrivée de l'événement avec le H2 Racing Truck®.

Le H2 Racing Truck®, l'équipe GAUSSIN et ARAMCO dans le désert d'Arabie Saoudite

La démonstration réussie du H2 Racing Truck® lors de l'évènement est prometteuse mais également riche en enseignements pour GAUSSIN, qui a pu noter les axes d'amélioration utiles pour l'avenir, en particulier la réduction du poids du camion et du centre de gravité.

« Nous sommes très fiers de notre premier parcours au Dakar, qui est un grand un succès pour GAUSSIN. Le H2 Racing Truck® a réussi sans encombre le parcours-test prévu affichant un ratio de disponibilité de 99,9%. Nous avons même dépassé certaines de nos attentes, avec notamment une autonomie démontrée de 400 km, alors que nos estimations conservatrices prévoyaient une autonomie de l'ordre de 250 km. Notre camion à hydrogène a impressionné sur place, par sa vitesse de 140 km/h, couplée au silence de son moteur, qui est un énorme atout pour les conducteurs, et puis enfin un couple phénoménal qui a fait la différence dans les dunes. Cette première participation va également permettre à GAUSSIN d'améliorer son camion à l'avenir. Le succès de GAUSSIN lors de cette première participation reflète la conviction de notre équipe quant à la nécessité de lutter dès maintenant contre le changement climatique et d'accélérer la transition vers des options énergétiques propres », a déclaré Christophe Gaussin, PDG du Groupe GAUSSIN.

Un succès prometteur pour la commercialisation des camions à hydrogène GAUSSIN

Le H2 Racing Truck® est l'illustration des dernières innovations de GAUSSIN. À la différence des solutions proposées aujourd'hui sur le marché, la mise en œuvre du système hydrogène a été développée sur la base d'un châssis ultra-léger conçu autour de la chaîne cinématique hydrogène et électrique, basé sur le skateboard modulaire lancé en avril dernier par GAUSSIN (Cf CP du 27 avril 2021). Il est le précurseur de la nouvelle gamme de camions routiers de GAUSSIN, 100% hydrogène et électrique, dessinée par PININFARINA, qui sera commercialisée cette année et dont il est le premier modèle. Si l'obtention de l'immatriculation du camion pour circuler sur les routes européennes a représenté un premier succès, le parcours réussi du H2 Racing Truck® lors du Dakar représente un atout indéniable pour séduire de nouveaux partenaires et clients sur le marché. La conquête de nouveaux accords de licence est en effet un objectif affiché par GAUSSIN dans le cadre de sa participation au Dakar où plusieurs relations prometteuses ont déjà été nouées.





Liens vers le film “DAKAR 2022 - Racing for climate change”

Un succès qui renforce le partenariat ARAMCO-GAUSSIN

Le parrainage du camion par ARAMCO s'inscrit dans le cadre d'une ambition plus large qui inclut l'implantation d'une usine de fabrication ainsi qu'une entreprise de distribution d'hydrogène pour les véhicules on et off road fonctionnant à l'hydrogène dans le Royaume d'Arabie saoudite.

Le centre d'innovation avancée d'ARAMCO (LAB7) sera étroitement impliqué dans le développement des véhicules à hydrogène de GAUSSIN ainsi que dans le développement d'un camion de course à hydrogène télécommandé/autonome. LAB7 a pour objectif d'intégrer les matériaux composites d'ARAMCO dans la gamme de produits existants de GAUSSIN afin de réduire le poids, la consommation d'énergie et le coût de ces véhicules.

"Cette course constitue une étape importante dans le développement de l'hydrogène. Le Rallye Dakar est l'une des épreuves de sport automobile les plus éprouvantes au monde - un test de la capacité d'un véhicule à se comporter dans les conditions les plus difficiles. Dans le cadre des collaborations d'ARAMCO avec les principaux acteurs industriels du secteur de l'hydrogène, nous sommes fiers de participer à ce moment historique, qui démontre le potentiel important de l'hydrogène en tant que source d'énergie alternative viable", a déclaré Ahmad A. Al Sa'adi, vice-président principal des services techniques d'ARAMCO.

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

