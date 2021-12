23/12/2021 - 19:05

En complément de sa présence sur le rallye avec son H2 Racing Truck®, GAUSSIN devient partenaire du Dakar, apporteur de solutions propres sur le plan de la motorisation des véhicules et de la transformation énergétique du Dakar

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce la signature d'un partenariat officiel avec le Dakar, qui fait de GAUSSIN un partenaire technologique et un apporteur de solutions propres sur le plan de la motorisation des véhicules. GAUSSIN ajoute ainsi le rôle de partenaire à celui de démonstrateur lors de l'édition 2022 du Dakar, en janvier prochain.

Ce partenariat s'inscrit dans le programme « Dakar Future » portée par Amaury Sport Organisation, organisateur du Dakar et promoteur du Championnat du Monde des rallye-raid créé par la FIA.

Le H2 RACING TRUCK® de GAUSSIN qui sera présent au Dakar 2022

GAUSSIN, acteur de la transition énergétique du Dakar

Avec la signature de ce partenariat, GAUSSIN devient un véritable apporteur de solutions propres pour le Dakar, au service de la décarbonation progressive d'une compétition qui vise à se réinventer pour apporter sa contribution dans la lutte contre le changement climatique. Depuis 1978, le Dakar sert de banc d'essai aux constructeurs pour qu'ils puissent tester dans des conditions extrêmes de nouvelles technologies. Avec son programme Dakar Future, le Dakar oriente cette dimension de laboratoire à ciel ouvert vers le développement de motorisation à faible émission. Le Groupe apportera son appui à la fois sur le plan de la motorisation des véhicules et apportera son concours aux initiatives menées dans le cadre plus global de la transformation énergétique du Dakar.

Un an après avoir annoncé sa présence sur le Dakar à titre expérimental avec un camion 100% hydrogène sur l'édition 2022 (cf. CP du 15 décembre 2020), GAUSSIN renforce ainsi encore ses liens avec le plus grand rallye-raid du monde.

Un partenariat qui s'inscrit dans le programme « Dakar Future »

Ce partenariat doit contribuer à permettre aux organisateurs de la compétition de réussir à mettre en œuvre le programme « Dakar Future », qui établit une stratégie de transition énergétique graduelle du Dakar, et dont la transformation des véhicules en course. « Dakar Future » prévoit une conversion progressive à la mobilité propre selon un calendrier qui s'étale jusqu'en 2030 et qui comprend des échéances majeures, dont la première se jouera dès le 1er janvier prochain.

Concernant la transformation de motorisation des autos et camions en course, la compétition connait une première étape dès 2022 avec la participation d'écuries aux véhicules à faibles émissions dans la nouvelle catégorie de prototypes T1-U et, en première mondiale, la présence en démonstration du H2 Racing Truck® de GAUSSIN, camion zéro émission fonctionnant à l'hydrogène. À partir de 2026, l'intégralité des concurrents élites des catégories autos et camions engagés sur des véhicules répondront à la nouvelle norme fixée à très faibles émissions, tandis que les catégories autos et camions devront être constituées uniquement de véhicules propulsés à faible émissions en 2030.

« Le Dakar est le plus grand rallye-raid du monde et il représente une incroyable vitrine pour le savoir-faire et la technologie de GAUSSIN. Nous partageons avec les organisateurs de la compétition – et avec les autorités d'Arabie Saoudite – l'objectif d'une mobilité décarbonée et la volonté de lutter avec détermination contre le changement climatique. La signature de ce partenariat traduit un renforcement de notre implication dans le Dakar, et vient en complément de notre participation avec le H2 Racing Truck®. À la fois démonstrateur lors de la compétition et partenaire technologique pour apporter des solutions propres, GAUSSIN souhaite partager son expertise et son savoir-faire et ainsi servir la transition énergétique nécessaire et urgente pour le climat et l'environnement », déclare Christophe Gaussin, PDG du Groupe GAUSSIN.

« Le Dakar a toujours été une terre d'aventuriers. Cet esprit d'audace s'avère de plus en plus nécessaire alors que nous abordons une séquence décisive, notamment dédiée à la transformation des types de motorisation. Les entreprises ambitieuses qui adhèrent à la vision du plan « Dakar Future » choisissent de se confronter aux conditions extrêmes qu'impose le rallye aux véhicules. Gaussin a précisément montré sa volonté d'explorer cette voie et de s'engager pour participer à ce défi commun. C'est cet enthousiasme et cette implication qui nous ont séduits, le savoir-faire technologique déjà acquis et les capacités de recherche que mobilise Gaussin étant des atouts précieux pour atteindre nos objectifs », déclare Yann Le Moënner, Directeur Général d'A.S.O.

Un Smart Bivouac® qui suivra le H2 RACING TRUCK®

GAUSSIN vient sur le Dakar 2022 avec son Smart Bivouac®, une installation temporaire qui suivra la course et dont l'alimentation électrique est assurée par de l'hydrogène. Une solution zéro émission qui présage ce que pourrait être la solution de demain pour l'ensemble du Dakar.

Le Smart Bivouac® qui suivra le H2 RACING TRUCK® tout au long du p arcours

