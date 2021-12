20/12/2021 - 18:05

D'une puissance de 230kW, le tracteur APM H2 75T de GAUSSIN sera capable de tracter 75T de marchandises et consommera environ 10 kilos d'hydrogène par jour : une première sur le territoire national

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, et le Terminal du Grand Ouest (TGO), concessionnaire et opérateur unique du Terminal à Marchandises Diverses et Conteneurs (TMDC) basé à Montoir-de-Bretagne près de Saint-Nazaire, annoncent un partenariat pour tester le premier tracteur de manutention lourde à hydrogène.

Ces essais grandeur nature auront lieu sur le terminal à conteneurs de Montoir au printemps 2022.

L'APM H2 75T de GAUSSIN, bientôt testé (printemps 2022) sur le terminal à conteneurs de Montoir

Une action coordonnée par le réseau d'entreprises NEOPOLIA

Ce partenariat s'inscrit dans l'action pilotée par le réseau d'entreprises NEOPOLIA, qui rassemble 240 industriels de la région Pays de la Loire, dont TGO. NEOPOLIA vise à tester en conditions réelles un tracteur portuaire hydrogène, servant au transport de conteneurs, tandis que TGO a mis en place une politique environnementale forte et souhaite continuer sa démarche en étudiant les alternatives au GNR (Gazole non routier).

Cette action s'inscrit plus largement dans le contexte du projet H2 Loire Vallée, qui vise à :

Tester un engin portuaire zéro émission en conditions réelles

Optimiser son fonctionnement dans une utilisation logistique intensive et diversifiée

Évaluer la réaction des utilisateurs à un nouveau produit

Inviter les acteurs portuaires et industriels voisins à l'essayer, afin de sensibiliser un plus grand nombre et d'agir collectivement

Être le site démonstrateur d'une innovation pour une réplicabilité potentielle plus large sur les groupes CMA-CGM et Maritime-Kuhn, actionnaires de TGO.

Une première nationale, soutenue par les pouvoirs publics

Gaussin met de nouveau sa technologie au service d'un projet innovant et ambitieux. D'une puissance de 230kW, son tracteur APM H2 75T sera en effet capable de tracter 75T de marchandises et consommera environ 10 kilos d'hydrogène par jour. Cette performance constitue une première sur le territoire national.

Le projet a d'ailleurs reçu le soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire et s'inscrit dans la feuille de route ambitieuse de la région à l'horizon 2030. Plus largement, un enjeu politique majeur s'annonce, alors que le prochain challenge est le maillage du territoire en approvisionnement d'hydrogène.

Un projet qui s'inscrit dans les annonces faites au salon Hyvolution

Ce projet s'inscrit par ailleurs dans la continuité des annonces faites en octobre 2021 lors du salon Hyvolution, rassemblant les acteurs de l'hydrogène. Gaussin et TGO ont en effet pris la parole ensemble, appelant à tester un tracteur de manutention lourde à hydrogène dans un esprit pionnier commun aux deux partenaires.

Le salon Hyvolution a été l'occasion de confirmer que l'hydrogène est une technologie en plein essor et que les engins de manutention lourde peuvent en bénéficier de manière extrêmement prometteuse. Les zones portuaires et industrielles de Saint-Nazaire, qui se prêtent particulièrement bien au déploiement de ce vecteur énergétique, représentent un terrain de jeu idéal pour développer en situation réelle cette technologie.

Olivier Hamelet (TGO) et Raphael Perey (Gaussin) au salon Hyvolution 2021 (ATM H2 38T en fond)

« À travers ce partenariat avec TGO, en coordination avec le réseau NEOPOLIA, Gaussin témoigne une nouvelle fois de son esprit pionnier et de sa détermination à décarboner les activités logistiques. Notre maîtrise de la technologie hydrogène va permettre de tracter 75 tonnes de marchandises en consommant environ 10 kg d'hydrogène par jour, pour la première fois en France. Nous sommes fiers d'effectuer ce test avec TGO dans cette région emblématique des activités portuaires françaises, et nous sommes impatients de déployer rapidement cette technologie à grande échelle », déclare Christophe Gaussin, PDG du Groupe GAUSSIN.

« C'est avec une très grande fierté que nous testerons, au printemps prochain, le premier tracteur portuaire hydrogène français de chez GAUSSIN, sur le Terminal du Grand Ouest (TGO). Cette coopération rendue possible grâce au réseau NEOPOLIA nous permettra de répondre aux enjeux de santé publique et de conforter notre positionnement dans la transition énergétique. Ainsi, nous espérons contribuer activement à l'essor de l'hydrogène dans le Pays de la Loire », déclare Olivier Hamelet, Directeur Technique de TGO.

Prochain rendez-vous

Dakar 2022 en Arabie Saoudite : 1er au 14 janvier 2022

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

À propos de TGO

Terminal du Grand Ouest (TGO) est une filiale de Terminal Link (50%) et de Maritime Khun France (50%), créée en juin 2011. Elle est le concessionnaire et opérateur unique du Terminal à Marchandises Diverses et Conteneurs (TMDC) basé à Montoir-de-Bretagne, près de Saint-Nazaire.

TGO en quelques chiffres :

• Effectif de 150 personnes (TGO/Dockers/Grutiers)

• 58 Ha

• 3 portiques

• 2 grues

• 12 tracteurs

• 10 reach-stackers

• 4 postes à quai

• 8 300 m2 de magasins couverts

• 350 prises frigorifiques

Son trafic en 2020 représente 180 000 conteneurs EVP (équivalents vingt-pieds) et 300 000 tonnes (conventionnel et vrac).

À propos du réseau NEOPOLIA

NEOPOLIA est un réseau dont la vocation est de fédérer et faire travailler ensemble les entreprises sur des enjeux business, au service du développement de filières industrielles. En 2021, Neopolia fédère 240 entreprises industrielles principalement en Région Pays de la Loire, représentant 32 000 emplois et plus de 130 métiers différents, qui sont présents dans le réseau pour répondre aux attentes de nos clients et développer de nouveaux marchés et de nouvelles filières.

Plus d'informations sur www.neopolia.fr

