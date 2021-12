07/12/2021 - 18:00

Le partenariat a été signé durant la visite officielle du Président de la République française au Qatar

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, GAM QATAR et GWC (GWCS.QA), le principal fournisseur de solutions de logistique et de chaîne d'approvisionnement du Qatar, ont signé un partenariat pour tester les tracteurs électriques à émission zéro et les solutions yard automation de Gaussin dans plusieurs entrepôts de GWC, y compris le parc logistique Al Wukair de GWC au Qatar.

Le partenariat a été signé au cours de la visite officielle du Président de la République française, Emmanuel Macron, au Qatar.

Visualiser le ATM 38T Autonome avec bras robotique

GAUSSIN, GAM et GWC effectueront un test au premier trimestre 2022 de deux tracteurs zéro émission Gaussin, l'ATM 38T avec équipage, et l'ATM 38T autonome équipé d'un bras robotisé, la technologie unique de GAUSIN pour coupler et découpler le camion de la remorque, permettant un processus complet d'automatisation du chantier.

Le test sera effectué sur différents sites GWC au Qatar, y compris le parc logistique Al Wukair.

« En combinant nos connaissances approfondies des opérations complexes des chantiers et des terminaux avec des algorithmes robotiques révolutionnaires, nous fournissons des solutions efficaces pour réduire les erreurs, améliorer la sécurité et la productivité. Nos ressources, notre connaissance des processus logistiques, nos partenaires de classe mondiale et nos approches technologiques ont fait de GAUSSIN un leader du secteur de l'automatisation des chantiers et des terminaux, et nous sommes heureux de tester notre solution avec GWC, l'une des principales sociétés de logistique du Moyen-Orient et un pionnier en matière de solutions logistiques durables et intelligentes, afin de mesurer l'efficacité de notre système dans le contexte de leurs opérations », a déclaré Christophe Gaussin, PDG du Groupe GAUSSIN.

« Nous avons été l'une des premières entreprises de la région à créer un département d'amélioration des processus composé d'ingénieurs de processus rationalisés, nos professionnels Six-Sigma ont travaillé sans relâche pour améliorer chaque processus afin de le rendre plus durable et plus compétitif. C'est le résultat de notre expertise acquise au fil des ans en tant que partenaire logistique privilégié des secteurs public et privé », a déclaré Ranjeev Menon , Group CEO de GWC. « Notre alliance avec GAUSSIN – GAM QATAR reflète notre engagement à innover et à être pionnier dans le domaine de la logistique. Ce partenariat s'aligne également sur nos objectifs environnementaux. En déployant des camions de chantier électriques et autonomes dans nos plateformes logistiques, GAUSIN nous permet d'offrir à notre clientèle des services plus efficaces, transparents et durables. Nous reconnaissons l'expertise de GAUSSIN dans la fourniture de services de classe mondiale et technologiquement avancés et nous sommes convaincus qu'ils apporteront une immense valeur ajoutée à nos opérations et aux normes du secteur », a-t-il ajouté.

Introduction au Moyen-Orient du "processus de manœuvre" utilisant des camions de manœuvre 100% électriques et autonomes

Le processus de manœuvre utilise un véhicule spécifique (camion de manœuvre) pour déplacer une remorque désignée vers et depuis un emplacement prédéterminé dans le parc.

Le camion de manœuvre désolidarise le tracteur de la remorque dans la zone de transit et quitte le centre logistique pour entamer une autre mission. La remorque est ensuite récupérée par le camion du chantier et transférée au quai au bon moment, ce qui permet d'optimiser les ressources.

Situé à proximité du port de Hamad et de l'aéroport international de Hamad, le GWC Al Wukair Logistics Park est un parc de 1,5 million de mètres carrés dédié aux infrastructures de logistique et d'industrie légère nécessaires au succès des micro, petites, moyennes et grandes entreprises. Il comprend tous les types d'entrepôts, d'ateliers et de salles d'exposition disponibles, ainsi qu'un accès à la gamme complète de solutions de chaîne d'approvisionnement de GWC.

ATM 38T

L'ATM38T est le seul tracteur électrique natif du marché déployé sur plus de 45 sites différents en Europe.

Construit à partir d'une page blanche avec les plus grandes entreprises logistiques et industrielles, l'ATM offre un meilleur TCO que les tracteurs diesel et les tracteurs convertis au diesel à l'électricité grâce à sa conception spécifique permettant une maintenance simplifiée et réduite par rapport aux camions diesel traditionnels.

L'ATM intègre des caractéristiques d'ergonomie et de sécurité exclusives au secteur.

Le système éprouvé d'échange de batterie permet des opérations continues sans immobilisation du véhicule pour les opérations de charge.

Automatisation des chantiers

Depuis 2013, GAUSSIN a développé ses propres systèmes de conduite autonome pour ses véhicules électriques et autonomes et a intégré des systèmes et des logiciels de partenaires de classe mondiale pour fournir la solution clé en main la plus efficace pour l'automatisation des chantiers et des terminaux.

La pile de conduite autonome de GAUSSIN comprend des composants de classe mondiale qui permettent des opérations entièrement autonomes dans un trafic mixte au sein de zones clôturées.

La solution d'automatisation de chantier qui sera déployée comprendra la dernière version de Gaussin Virtual Driver®, le système de gestion de flotte de GAUSSIN et le bras robotique embarqué.

À propos de GWC

Fondée en 2004, GWC est devenue le leader des solutions de logistique et de chaîne d'approvisionnement dans l'État du Qatar et l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de la région. La société offre les meilleurs services de logistique et de chaîne d'approvisionnement de sa catégorie, notamment l'entreposage, la distribution, les solutions logistiques pour les matières dangereuses, l'expédition de marchandises, la logistique de projet, les événements sportifs et les solutions logistiques équestres, la logistique des œuvres d'art, les services de conseil en chaîne d'approvisionnement, le transport, la gestion des dossiers et les services de relocalisation locale et internationale. La société fournit ces services en s'appuyant sur un réseau mondial de fret de plus de 600 bureaux et sur une solide infrastructure logistique de plus de 3,8 millions de mètres carrés. GWC est le premier supporter régional et fournisseur logistique officiel de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022™.

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

