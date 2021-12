06/12/2021 - 07:00

GAUSSIN vise la fabrication de véhicules à hydrogène « Made in Arabie Saoudite »

ARAMCO sponsorise le premier camion à l'hydrogène à participer au rallye Dakar, en janvier 2022, en Arabie saoudite

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, et ARAMCO , l'un des leaders mondiaux de l'énergie et de la chimie intégrées, annoncent un partenariat dans le domaine des véhicules à hydrogène.

La signature de ce contrat s'est déroulée en présence de S.E. Khalid Al Falih, ministre de l'Investissement d'Arabie Saoudite et de S.E. Franck Riester, ministre délégué au Commerce extérieur et à l'Attractivité économique de France, ainsi que du Président-directeur général d'Aramco, Amin H. Nasser.

Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN, a été personnellement invité à faire partie de la délégation de chefs d'entreprise français qui accompagne le Président de la République Emmanuel Macron dans le cadre de sa visite d'Etat du 2 au 4 décembre au Qatar, aux Emirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. La délégation patronale comprend des groupes tels que Airbus, Ardian, Egis, Air Liquide, Engie, GL Events, HSBC et EDF.

Une première usine de véhicules à hydrogène GAUSSIN - ARAMCO

L'accord entre ARAMCO et GAUSSIN vise à construire une usine moderne de fabrication de véhicules à hydrogène dans le Royaume d'Arabie Saoudite. Dans un premier temps, GAUSSIN et ARAMCO étudieront la faisabilité d'une usine de fabrication et d'une entreprise de distribution d'hydrogène pour desservir la région du Moyen-Orient.

Les deux sociétés ont également convenu que le nouveau centre d'innovation avancée d'ARAMCO (LAB7) sera étroitement impliqué dans le développement des véhicules à hydrogène de GAUSSIN et dans le développement d'un camion de course à hydrogène télécommandé/autonome. LAB7 vise à intégrer les matériaux composites d'ARAMCO dans la gamme de produits existants de GAUSSIN afin de réduire le poids, la consommation d'énergie et le coût de ces véhicules.

Signature du contrat de partenariat le 4 décembre 2021 à Jeddah. De gauche à droite : Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN, Amin H. Nasser, PDG d'ARAMCO, et Ahmad Al-Sa'adi, Senior Vice-President d'ARAMCO

ARAMCO parrainera également le premier camion de course à hydrogène au monde, développé par GAUSSIN, qui participera au rallye Dakar en janvier 2022 en Arabie saoudite – le GAUSSIN H2 Racing Truck®(cf le CP du 9 novembre 2021) qui va rouler en tant que véhicule expérimental nouvelles énergies. Le parrainage par ARAMCO de la participation de GAUSSIN au rallye Dakar est une étape supplémentaire dans la promotion des développements technologiques en matière de transport à faibles émissions.

Ahmad Al-Sa'adi, SVP des services techniques d'ARAMCO, a déclaré : " Cet accord est le début d'une collaboration passionnante pour faire progresser et promouvoir l'hydrogène en tant que carburant à faible teneur en carbone pour les transports. Il nous permet également de faire progresser la croissance économique et la durabilité dans le Royaume dans le cadre du programme d'investissement industriel Namaat. ARAMCO est ravi d'être le sponsor exclusif du premier camion fonctionnant à l'hydrogène du Rallye Dakar, ce qui constitue une étape importante pour les sports mécaniques et le transport mondial."

Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN, a déclaré : "Le Moyen-Orient est une région clé pour GAUSSIN et l'Arabie saoudite est cruciale pour y transférer nos technologies et notre savoir-faire. Elle accueillera la prochaine édition du rallye Dakar et le pays partage avec GAUSSIN une volonté ambitieuse de décarboniser la mobilité et de lutter contre le réchauffement climatique. C'est pourquoi nous sommes très fiers d'annoncer cette collaboration avec ARAMCO, l'un des leaders mondiaux de l'énergie intégrée et de la chimie. Cette collaboration va permettre à GAUSSIN de participer au rallye Dakar avec le premier camion de course à hydrogène au monde. Elle témoigne de notre engagement commun à atteindre des émissions de carbone nulles."

À propos d'ARAMCO

ARAMCO est une entreprise mondiale intégrée d'énergie et de produits chimiques. Nous sommes animés par la conviction profonde que l'énergie est une opportunité. Qu'il s'agisse de produire environ un baril de pétrole sur huit dans le monde ou de développer de nouvelles technologies énergétiques, notre équipe mondiale se consacre à créer un impact dans tout ce qu'elle fait. Nous nous efforçons de rendre nos ressources plus fiables, plus durables et plus utiles. Cela contribue à promouvoir la stabilité et la croissance à long terme dans le monde entier. www.ARAMCO.com

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

