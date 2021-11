30/11/2021 - 18:25

Le bus sera rebaptisé Cit-e et fabriqué par le réseau de licenciés de Gaussin

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298) annonce l'acquisition d'une licence mondiale (hors France) auprès de Bluebus, filiale du Groupe Bolloré, pour son bus 6-mètres LMP® IT2-22 passagers. Le véhicule, qui sera rebaptisé Cit-e, sera fabriqué par le réseau actuel et futur de licenciés de Gaussin.

Valable pour une durée de 20 ans, la licence permettra à Gaussin de faire bénéficier son réseau de licenciés de ce modèle unique afin de pénétrer leurs marchés locaux, avec un accent particulier sur le Moyen-Orient, où la demande et l'adoption de systèmes de mobilité intelligents et propres sont en forte croissance.

Cit-e, solution éprouvée pour le 1er et dernier kilomètre

Cit-e est une solution de transport pour les applications de transport en milieu fermé ou publique du 1er et dernier kilomètre axée sur la sécurité, la performance et le respect de l'environnement. Commercialisé majoritairement en France depuis 2010, il est aujourd'hui en opération dans plus de 60 villes.

D'une capacité de 22 personnes, Cit-e embarque 90 kW/h de batteries et peut rouler jusqu'à 50 km/h.

Une solution unique de mobilité électrique pour les pays chauds

Cit-e est équipé de batteries LMP® de Blue Solutions, la filiale du Groupe Bolloré spécialisée dans les batteries.

Produites par Blue Solutions dans ses usines en France et au Canada, les batteries LMP® sont le résultat d'une technologie lithium métal « tout solide » unique au monde qui leur confère à la fois un niveau très élevé de sécurité, sans emballement thermique, mais aussi la capacité de supporter des températures extérieures jusqu'à 65°c sans refroidissement. Leur composition, exempte de cobalt et de nickel, garantit une indépendance de la technologie vis-à-vis de matériaux de plus en plus critiqués sur le plan sociétal et environnemental. En fin de vie, tous les composants seront recyclés ou valorisés.

Cit-e affiche un avantage compétitif important sur les OPEX (coûts d'exploitation) grâce aux gains de consommation liés à l'absence de système de refroidissement des batteries LMP®, à la grande capacité de ces dernières et sa capacité de 22 passagers. Le coût du passager au km est particulièrement faible.

Une nouvelle expérience de la mobilité

Cit-e se distingue par la qualité et la finition de ses équipements intérieurs, sa facilité d'accès pour les personnes à mobilité réduite et par ses différentes fonctionnalités d'“infotainment” (information et divertissement) à bord.

Plusieurs écrans et tablettes sont disponibles à bord et permettent d'interagir avec le bus ou les services associés : définir une destination, recevoir des informations pratiques et personnalisées… L'expérience à bord s'en trouve améliorée pour le passager et ces nouveaux services permettent de diversifier les sources de revenus pour l'opérateur.

Cit-e autonome

Gaussin a déployé ses véhicules autonomes dans de nombreux sites à travers le monde, acquérant ainsi une expérience précieuse dans des environnements très variés et tirant parti de décennies d'expérience dans le domaine pour identifier de meilleures façons de fournir de la valeur à ses clients.

La plateforme Cit-e est disponible en version autonome "Cit-e Autonomous" et sera équipée de Gaussin Virtual Driver®, la solution de conduite autonome interne du groupe qui comprend des composants de classe mondiale pour permettre des opérations entièrement autonomes dans un trafic mixte à l'intérieur de zones fermées.

En combinant notre connaissance approfondie des opérations réelles avec des algorithmes robotiques révolutionnaires, Gaussin Virtual Driver® fournit des solutions efficaces pour réduire les accidents, améliorer la sécurité et la productivité.

En construisant des solutions qui fonctionnent dans une variété d'environnements, Gaussin améliore l'efficacité du déploiement, réduit le temps de valorisation - et accélère les avantages de la technologie autonome.

Nos ressources, notre connaissance des processus de mobilité, nos partenaires de classe mondiale et nos approches technologiques ont fait de nous un leader de l'industrie de la conduite autonome et le gagnant, deux années de suite, du World Challenge for Self-Driving Transport.

Cit-e autonome

Voir la vidéo du Bluebus avec les joueurs du Paris-Saint-Germain

Le marché de la mobilité électrique en plein essor et plus particulièrement au Moyen-Orient

Selon une récente de Qualiket Reasearch, les ventes cumulées de bus électriques avoisineront les 3 Milliards d'euros au Moyen Orient entre 2022 et 2027 avec un CAGR de plus de 9% stimulé par les nouvelles formes de mobilité intelligente, le développement des smarts cities et l'intégration de la mobilité propre comme pilier du développement économique et environnemental.

Prochain rendez-vous

Dakar 2022 en Arabie Saoudite : 1er au 14 janvier 2022

À propos de Bluebus

Bluebus, entité du Groupe Bolloré créée en 2007 à Ergué-Gabéric (Bretagne), est un constructeur français de bus 100% électriques, disponibles en 6 mètres et 12 mètres. Ces bus sont équipés de batteries LMP® (Lithium Métal Polymère) produites par Blue Solutions, dont l'architecture tout solide, sans cobalt, ni solvant, ni « terres rares » est unique au monde. La gamme Bluebus offre une technologie zéro-émission et une solution silencieuse répondant à la demande des collectivités et des opérateurs de transport pour une mobilité propre et durable.

Plus d'informations sur le Bluebus : www.bluebus.fr

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Contacts

GAUSSIN Ulysse Communication

Christophe Gaussin, [email protected] Nicolas Daniels, [email protected]

+33(0)3.84.46.13.45 +33(0)6.63.66.59.22

Charles Courbet, [email protected] +33(0)6.28.93.03.06

LHA Investor Relations – USA Rooney Partners - USA

Jody Burfening, [email protected] Jeanene Timberlake, [email protected]

+1 (212) 838-3777 +1 (646) 770-8858

