Une JV baptisée Gaussin & Nexport entre Nexport (51%) et Gaussin (49%) pour fabriquer et vendre localement des véhicules zéro émission destinés aux terminaux portuaires, aéroports, la logistique et le transport de personnes

Un accord qui permet la création de de 80 emplois en Nouvelle-Galles du Sud et souligne l'engagement de Nexport et Gaussin à soutenir l'Australie dans sa marche vers le zéro-émission

Selon les termes du partenariat, Nexport versera à Gaussin 10 M€ pour les droits de licence

Signature du partenariat le 25 novembre 2021 à l'ambassade d'Australie à Paris

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) , pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce un accord exclusif de production et de licence de 20 ans avec NEXPORT Pty Ltd. (Nexport), producteur et fournisseur australien de véhicules électriques.

Christophe Gaussin - CEO de GAUSSIN signant l'accord exclusif de production et de licence - 25 novembre 2021

Ce contrat fait suite à la signature de l'accord des modalités en septembre 2021. L'accord de joint-venture et de licence, d'une durée de 20 ans, prévoit l'assemblage et la fourniture locale de la gamme de véhicules et de systèmes à zéro émission de Gaussin pour les terminaux portuaires, les aéroports, la logistique et les applications de transport de personnes. Selon les termes du partenariat, Gaussin recevra un droit de licence de 10 millions d'euros.

Les deux parties vont créer une joint-venture sous juridiction australienne - baptisée Gaussin & Nexport -, détenue à 51% par Nexport et à 49% par Gaussin. L'accord constitue une étape majeure vers un avenir plus propre, plus sain et plus durable en Australie et en Nouvelle-Zélande grâce à la mise en œuvre de véhicules et de systèmes " zéro-émission " fabriqués localement.

Nexport a prévu un site de production et d'assemblage à la pointe de la technologie dans la zone aéroportuaire de Bankstown. Cette initiative devrait permettre de créer plus de 80 nouveaux emplois en Nouvelle-Galles du Sud.

Michel van Maanen, PDG de Nexport, a déclaré : "La mission de Nexport est de produire les véhicules zéro-émissions les mieux conçus et les plus rentables, et de conduire l'Australie vers un avenir plus propre. La conclusion de cet accord avec Gaussin souligne l'engagement de Nexport en faveur de cette cause et de l'établissement de l'Australie en tant que fabricant leader dans un secteur en pleine croissance.

" Nous continuons à nous engager auprès des gouvernements des États australiens et du gouvernement fédéral en faveur de la transition vers le zéro-émissions. Les discussions sont favorables et permettront de saisir un certain nombre d'opportunités. Des mesures supplémentaires sont en cours pour réaffirmer notre engagement à établir notre base de fabrication locale avec un approvisionnement local créant de la proximité grâce à une installation à Bankstown qui a maintenant été sécurisée."

Christophe Gaussin, PDG de Gaussin, a ajouté : " Nous sommes très fiers de ce nouveau partenariat extrêmement ambitieux avec Nexport. Gaussin et Nexport sont complémentaires et notre accord ouvre la voie à une distribution à grande échelle de véhicules zéro émission sur les marchés australien et néo-zélandais, de manière rapide et efficace. Nos entreprises partagent l'ambition commune de lutter contre le changement climatique et d'aider les secteurs de la mobilité et du transport à devenir décarbonés."

Jean-Baptiste Nithart, Commissaire principal au commerce et à l'investissement d'Austrade pour la France, la Belgique et l'Espagne, a déclaré : " Cet accord de joint-venture entre le fabricant australien de véhicules électriques Nexport et la société d'ingénierie française Gaussin montre comment l'industrie peut concrétiser le plan de réduction des émissions du gouvernement australien, axé sur la technologie. La Commission australienne du commerce et de l'investissement (Austrade) soutient les collaborations entre les entreprises australiennes et françaises qui privilégient l'utilisation de technologies innovantes en matière d'énergie propre, comme l'hydrogène pour les infrastructures de recharge des VE. Cela nous aidera à atteindre le zéro net d'ici 2050, tout en créant des emplois et en faisant croître notre économie."

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

A propos de NEXPORT

Nexport promeut et fournit des solutions zéro émission pour toutes les modalités de transport de personnes et de marchandises. Les technologies propres sont utilisées dans une large gamme de solutions de transport pour promouvoir un environnement plus propre et plus vert et assurer un déploiement durable et un long cycle de vie des solutions vendues.

Nexport offre un éco-système zéro émission basé sur l'excellence opérationnelle qui permet aux fournisseurs de solutions de pénétrer des marchés ciblés. Nexport soutient l'entrée sur le marché depuis la phase de conception et d'ingénierie jusqu'à la livraison, la garantie, la gestion des contrats et l'après-vente.

Nexport fait partager sa fine connaissance du marché, des canaux de vente, des modèles de livraison, du paysage applicatif, des modèles de service et de la chaîne d'approvisionnement pour créer un modèle de vente zéro émission parfaitement adapté à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande.

La stratégie ZaaS (Zero As A Service) de Nexport a été élaborée par son nouveau PDG, Michel Van Maanen, qui a une grande expérience de la transformation de communautés en Europe par l'introduction de technologies d'énergie propre qui ont permis d'améliorer la qualité de l'air local et de créer des efficacités, tout en stimulant la croissance des revenus dans un certain nombre de sociétés de premier plan.

Plus d'informations sur www.nexport.com.au

À propos de l'Australian Trade and Investment Commission (Austrade)

L'Australian Trade and Investment Commission (Austrade) est l'agence de promotion du commerce international et d'attraction des investissements du gouvernement australien. Nous produisons de l'information sur les marchés et les idées, nous faisons la promotion des capacités australiennes et nous facilitons les connexions grâce à notre vaste réseau mondial. Plus d'informations sur www.austrade.gov.au

