Première mondiale

GAUSSIN dévoile le H2 RACING TRUCK®

Premier camion de course 100% HYDROGÈNE,

au départ du Dakar en janvier 2022

Le H2 RACING TRUCK® est le premier-né de la gamme de camions routiers zéro?émission GAUSSIN designée par Pininfarina

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes, propre et intelligent, dévoile le H2 RACING TRUCK®, le camion de course 100% hydrogène et électrique, le plus puissant jamais construit, destiné à courir le Championnat du monde des rallyes-raids avec pour première étape le Dakar 2022 en Arabie Saoudite.

Concentré de haute-technologie conçu pour les environnements extrêmes, le H2 RACING TRUCK® aura pour mission de démontrer la performance et la fiabilité de la motorisation hydrogène-électrique développée par GAUSSIN. Les données et informations relevées durant le Dakar 2022 serviront le développement de la gamme de camions routiers dont le lancement est prévu dès 2022.

Le H2 RACING TRUCK®, premier camion de course à motorisation 100% hydrogène et électrique.

Un impératif écologique immédiat

« Le 12 janvier dernier à NEOM en Arabie Saoudite, l'organisation du Dakar a présenté son programme de transition énergétique Dakar Future dont l'objectif est un Dakar 100% « vert » en 2030. Les perspectives climatiques annoncées par les scientifiques sont en effet alarmantes. Nous sommes la première génération à ressentir les effets du changement climatique et la dernière génération à pouvoir agir. En engageant le premier camion 100% hydrogène et électrique dans le Dakar, GAUSSIN entend démontrer la fiabilité et les performances de sa gamme routière hydrogène dans un environnement difficile. Les nouvelles technologies reposant sur les énergies renouvelables sont disponibles et abouties, et doivent permettre d'accélérer la transition énergétique. Ce projet devenu réalité représente pour le Groupe et ses partenaires un aboutissement technologique et le fruit d'années de travail et d'expérience dans la mobilité zéro-émission », déclare Christophe GAUSSIN, CEO de GAUSSIN.

Nous nous réjouissons que Gaussin, entreprise visionnaire et pionnière dans le domaine du transport, prenne part à l'initiative Dakar Future avec un camion 100% hydrogène. En participant au Dakar, Gaussin pose une première pierre à la transition énergétique que nous appelons de nos vœux, et dont le Dakar constitue le laboratoire à ciel ouvert idéal pour les constructeurs, déclare Yann Le Moenner, CEO de Amaury Sport Organisation.

GAUSSIN dévoile sa gamme de camions routiers zéro-émission designée par Pininfarina

Le H2 RACING TRUCK® est le premier modèle issu de la nouvelle gamme de camions routiers GAUSSIN 100% hydrogène et électrique, zéro-émission qui verra le jour dès 2022. A la différence des solutions proposées aujourd'hui sur le marché, la mise en œuvre du système hydrogène a été développée sur la base d'un châssis ultra-léger conçu autour de la chaîne cinématique hydrogène et électrique, basé sur le skateboard modulaire lancé en avril dernier par GAUSSIN (Cf CP du 27 avril 2021).

Le skateboard est disponible en version hydrogène pour longue distance avec un temps de ravitaillement hydrogène inférieur à 20 minutes pour 800 km d'autonomie et en tout électrique pour courte distance avec un temps de changement de batterie de 3 minutes pour 400 km d'autonomie.

Le design de la gamme a été confié à l'emblématique maison italienne PININFARINA. Son équipe a créé toute une gamme de camions spectaculaires et passionnants formant une famille globale harmonieuse.

Le directeur de la création de Pininfarina, Kevin Rice, résume parfaitement la situation : « Nous avons veillé à ce que le design représente fidèlement les valeurs et les racines du groupe : fiabilité, performance et robustesse, "Be faster… Safer & Cleaner". Cela définit la nouvelle signature de GAUSSIN reprise dans tous les véhicules de la gamme. »

La gamme se décline en cinq modèles : tracteur routier, autonome, pour la distribution, la construction et camion de course. Elle prend en compte non seulement les impératifs techniques liés à la chaine cinématique hydrogène et électrique et au fonctionnement des piles à combustibles, mais aussi la jonction avec le skateboard modulaire ainsi que les dernières technologies en termes de matériaux et d'Interface Homme Machine (HMI).

« Nous sommes ravis de voir fonctionner le premier camion né, fruit de l'extraordinaire collaboration avec GAUSSIN », a affirmé Silvio Pietro Angori, CEO de Pininfarina. « Nous avons mis à profit notre longue expérience dans la conception d'une mobilité durable et intelligente, combinée à notre capacité à créer des expériences uniques pour les utilisateurs, pour façonner la gamme complète de camions routiers zéro émission GAUSSIN. Nous sommes certains que cette nouvelle gamme de camions écologiques, intelligents et au style unique écrira un nouveau chapitre dans l'histoire de la mobilité zéro émission. »

Une technologie de pointe pour le camion le plus puissant du marché

Le H2 RACING TRUCK® est un concentré de technologie, de puissance et de robustesse conçu avec des composants de haute qualité pour évoluer dans des environnements extrêmes :

Deux e-moteurs de 300 kW chacun

380 kW de piles à combustible

82 kWh de batteries

80 kg d'hydrogène

Un système de refroidissement ultra-performant

Un châssis léger et dessiné spécifiquement pour la performance et l'intégration du système hydrogène électrique

Une vitesse limitée à 140 km/h dans le respect de la règlementation

Une autonomie de 250 km en conditions de course

Un rechargement en 20 mn avec une station spécifique à refroidissement de l'hydrogène

Immatriculé pour la route

La sureté de fonctionnement et la sécurité pour mots d'ordre

Des composants de haute qualité, des dizaines d'experts reconnus dans leurs domaines, des milliers d'heures de développement et de tests, la certification des composants par des organismes de contrôle, l'homologation du véhicule : tels sont les gages de la sécurité mise en œuvre dans le développement et la conception du H2 RACING TRUCK®. A titre d'exemple, les piles à combustibles ont été testées sur banc avec des inclinations extrêmes allant bien a delà des tests habituels réalisés par les constructeurs pour le fonctionnement routier. La prise en compte de la sécurité a été l'élément prioritaire de ce projet jusqu'à l'homologation du véhicule.

La gamme complète GAUSSIN de camions à hydrogène prévue dès 2022

Les joueurs du PSG découvrent le H2 RACING TRUCK® - Lien vers la vidéo

L'engagement en faveur d'un monde décarboné – un défi humain et collectif avant tout

Une équipe passionnée

Les équipes GAUSSIN ont réalisé l'exploit de concevoir le H2 RACING TRUCK® en l'espace d'un an, démontrant à cette occasion une passion et une créativité hors normes. Stimulé par un esprit pionnier, elles ont relevé les défis technologiques de la propulsion à hydrogène tout en nouant les partenariats nécessaires à l'aboutissement du projet, souvent avec des leaders mondiaux. Ce faisant, elles ont illustré la mission du Groupe GAUSSIN, à savoir développer les technologies de la mobilité propre dans le but ultime d'un monde sans énergies fossiles. Cette passion sera sans nulle doute au rendez-vous du Dakar qui se déroulera en janvier prochain.

Un impératif climatique partagé

La démarche de GAUSSIN s'inscrit dans un cadre plus large et fait écho à l'organisation en Ecosse de la COP 26. Ainsi, en introduction de la conférence, le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a rappelé que « les six années qui se sont écoulées depuis l'Accord de Paris sur le climat ont été les six années les plus chaudes jamais enregistrées. Notre addiction aux énergies fossiles conduit l'humanité tout droit vers l'abîme ».

En Arabie Saoudite où aura lieu le Dakar, d'importantes mesures sont également à l'œuvre. Ainsi, l'Etat s'est engagé à la veille de la Cop 26 à la neutralité carbone d'ici 2060. De son côté, le groupe pétrolier ARAMCO s'est donné pour objectif de réduire à zéro ses émissions nettes d'ici 2050. L'engagement sur le Dakar du H2 RACING TRUCK®, premier camion 100% « vert » à participer à la course, va dans le sens de ces objectifs ambitieux.

Prochain rendez-vous

Dakar 2022 en Arabie Saoudite : 1er au 14 janvier 2022

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). Plus d'informations sur https://www.gaussin.com

