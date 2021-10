14/10/2021 - 18:00

Cette 3ème commande de Bolloré Ports, qui s'inscrit dans son processus inédit Green terminal pour la labellisation environnementale de ses 18 terminaux à conteneurs et ro-ro, confirme le succès du partenariat avec Gaussin. Elle inclut la fourniture de 4 POWERPACK® HE et une station multi-charge 6X4.

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298 ) annonce une nouvelle commande de Bolloré Ports pour 2 tracteurs portuaires électriques APM® 75T HE, 4 POWERPACK® HE et une station multi-charge 6X4 pour le terminal portuaire de Freetown en Sierra Leone (Afrique de l'Ouest).

Il s'agit de la troisième commande de Bolloré Ports, qui confirme le succès du partenariat entre les deux groupes. Cette nouvelle commande s'inscrit pleinement dans la stratégie de Bolloré Ports de décarboner progressivement le transport de conteneurs et de véhicules roulants dans ses 18 terminaux portuaires.

Succès du partenariat entre Gaussin et Bolloré Ports

L'APM® 75T HE est l'aboutissement d'une mise en synergie des expertises de Gaussin dans la production de véhicules de manutention, de Blue Solutions dans la production de batteries électriques et de Bolloré Ports dans la logistique portuaire.

Ce partenariat innovant entre entreprises françaises et européennes a permis le développement de solutions logistiques électriques éco-responsables et idéales pour les environnements extrêmes (tropicaux et désertiques) où la chaleur altère les composants sensibles, notamment les batteries. L'APM® HE est en effet la première solution de transport de conteneurs conçue spécifiquement pour les pays chauds, grâce à sa technologie unique de batterie à l'état solide, insensible aux variations de températures extérieures de -20°C à +60°C.

Conçu sur la base d'une plateforme modulaire et versatile, l'APM® est le seul véhicule électrique portuaire du marché capable d'opérer sans interruption grâce à son système breveté de « battery swap » qui permet le changement de batteries simplement en quelques minutes.

Ce modèle « FULL ELEC » présente bien d'autres avantages. Il permet non seulement de réaliser d'importantes économies d'énergies et de contribuer à une logistique portuaire totalement décarbonée, mais aussi de réduire les coûts de maintenance. En mettant notamment un terme à la pollution sonore des véhicules traditionnels, le modèle « FULL ELEC » renforce la productivité, la sécurité et le confort de conduite.

APM® 75T HE 100% électrique

La batterie LMP® : une technologie de batteries électriques adaptée aux conditions extrêmes.

La batterie LMP® est une technologie entièrement solide, conçue et produite par Blue Solutions, filiale du groupe Bolloré. Issue d'une production 100% française, elle se distingue par sa forte densité énergétique et sa sécurité d'utilisation. L'électrolyte solide lui confère un niveau très élevé de sécurité sans risque d'emballement thermique. Elle est tout particulièrement adaptée aux contraintes climatiques extrêmes et aux conditions exigeantes de productivité des véhicules lourds de manutention.

Les batteries LMP® ne contiennent ni cobalt, nickel, solvant, ni « terres rares », garantissant une indépendance vis-à-vis de matériaux de plus en plus critiques sur le plan sociétal et environnemental et apportant ainsi de réels avantages compétitifs sur le marché actuel.

Freetown Terminal

Freetown Terminal d'une capacité de 380 000 EVP, est le principal terminal à conteneurs de la Sierra Leone, porte d'entrée la plus importante pour les échanges et le commerce dans le pays.

Bolloré Ports, qui y emploie plusieurs centaines de personnes, a entrepris récemment une série de travaux et d'aménagements dont l'intégration d'équipements de manutention modernes, adaptés et respectueux de l'environnement.

L'objectif de Bolloré Ports est de porter à très court terme la productivité de ces infrastructures portuaires en Sierra Leone au niveau des meilleurs ports du continent africain.

« Nous sommes honorés de la confiance renouvelée de Bolloré Ports. Gaussin et Bolloré Ports partagent le même objectif d'une logistique portuaire décarbonée et notre Groupe est fier de continuer à accompagner Bolloré Ports dans cette révolution à travers cette troisième commande. Cette nouvelle commande vient par ailleurs confirmer le succès commercial de l'APM® 75T équipé des batteries Blue Solutions, puisque ce modèle est déployé en Afrique, au Moyen-Orient et en Océanie », déclare Christophe Gaussin, PDG du Groupe GAUSSIN.

« La technologie de Gaussin s'inscrit pleinement dans notre processus inédit Green Terminal, visant à réduire considérablement notre empreinte carbone. Poursuivre notre collaboration avec Gaussin à travers cette nouvelle commande s'est donc imposé comme une décision naturelle. Le succès de ce partenariat français est aussi la preuve que la mutualisation des compétences pour lutter contre les effets du réchauffement climatique permet de déboucher sur des actions concrètes afin de lutter efficacement et durablement contre le réchauffement climatique tout en améliorant la performance opérationnelle », déclare Philippe Labonne, CEO de Bolloré Ports.

Green Terminal de Bolloré Ports

Le processus de labellisation « Green Terminal » est une démarche initiée par Bolloré Ports et lancée en 2021 avec l'objectif de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone de ses activités. Elle s'appuie pour ce faire sur une méthodologie complète couvrant l'ensemble des préoccupations environnementales à travers 8 piliers fondamentaux. L'intégralité du processus, depuis la définition du projet jusqu'à la conduite des audits, a été validé par Bureau Veritas, l'un des principaux leaders mondiaux des essais, de l'inspection et de la certification. Leurs experts seront ainsi chargés d'accompagner tout au long de l'année Bolloré Ports dans déploiement du label dans son réseau et de réaliser des audits pour évaluer la performance environnementale de ses terminaux portuaires en vue de leur délivrer une attestation de conformité.

Plus d'informations dans le dossier de presse :

https://www.bollore-transport-logistics.com/fileadmin/contenu/medias/DP/DP-Green_Terminal_FR.pdf

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

À propos de Bolloré Ports

Bolloré Ports possède une expertise reconnue dans la gestion des terminaux à conteneurs, la manutention conventionnelle et le métier d'agent maritime. Opérateurs de 21 concessions portuaires à travers le monde avec une forte empreinte africaine, Bolloré Ports a participé au développement des infrastructures portuaires sur le continent avec plus de 3,5 milliards d'euros investis au cours des dix dernières années. Bolloré Ports a également développé un réseau d'agences maritimes qui traitent chaque année plus de 7 000 escales pour le compte des armateurs. L'expérience de Bolloré Ports dans les pays émergents lui a permis de se développer en Asie (Timor, Inde) et en Amérique (Haïti).

À propos de Blue Solutions

Blue Solutions est la société qui regroupe les activités de stockage d'électricité développées par le Groupe Bolloré. En diversifiant son activité historique de producteur de papiers et de films plastiques ultrafins, le Groupe Bolloré est devenu producteur de composants électriques complets pour condensateurs, jusqu'à détenir plus d'un tiers du marché mondial. À partir de cette expertise et après plus de 20 ans de R&D, le Groupe a mis au point des batteries et solutions de stockage d'électricité qui reposent sur une technologie unique, la batterie LMP® (Lithium Métal Polymère). Ces batteries tout solides sont utilisées dans des applications mobiles (autopartage, bus, voitures), mais aussi dans des applications stationnaires (stockage d'électricité pour les entreprises, les collectivités…), développées et commercialisées par d'autres entités du Groupe réunies au sein de Blue Applications, qui connaissent, depuis 2011, un développement rapide sur tous les continents.

Plus d'informations sur : www.blue-solutions.com

Contacts

GAUSSIN Ulysse Communication

Christophe Gaussin, [email protected] Nicolas Daniels, [email protected]

+33(0)3.84.46.13.45 +33(0)6.63.66.59.22

Charles Courbet, [email protected] +33(0)6.28.93.03.06

LHA Investor Relations – USA RooneyPartners - USA

Jody Burfening, [email protected] Jeanene Timberlake, [email protected]

(212) 838-3777 (646) 770-8858

* Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de GAUSSIN et sont basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. GAUSSIN attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel GAUSSIN opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de GAUSSIN, ses résultats et l'évolution du secteur dans lequel GAUSSIN opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société. GAUSSIN ne prend aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien encore de rendre publique toute correction à une quelconque information ou événement de manière à refléter un événement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation.