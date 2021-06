24/06/2021 - 18:00

Revitalisation d'un site industriel à Saint-Vallier

Une nouvelle production de véhicules électriques 38T et 75T dès 2021

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce la création de deux lignes d'assemblage de véhicules ATM® (logistique) et APM® (portuaire) à Saint-Vallier en Saône-et-Loire, sur un site voisin de celui de sa filiale METALLIANCE. Ces lignes seront implantées dans des locaux industriels de 8 000 m2 en cours de réhabilitation par la Communauté Urbaine Creusot Montceau. Leur mise en service est prévue d'ici à l'automne.

Production en série des gammes électriques logistiques et portuaires

La création de ces deux lignes d'assemblage répond à la montée en puissance de la production des véhicules logistiques et portuaires GAUSSIN. Côté logistique, l'ATM® FULL ELEC 38T affiche un vif succès auprès des acteurs de la logistique et de la grande distribution. Au premier semestre 2021, le groupe affichait des commandes pour 202 ATM®.

L'APM® FULL ELEC 75T destiné au marché portuaire connaît, lui aussi, une montée en puissance comme en atteste la commande fin avril (Cf le CP du 22 avril 2021) de 36 tracteurs électriques APM® 75T HE par CIT Abidjan, un terminal portuaire opéré conjointement par Bolloré Ports et APM Terminals, filiale du groupe Maersk.



Ces lignes d'assemblage seront mises en service d'ici à l'automne 2021. A terme, leur capacité de production annuelle atteindra 450 à 500 véhicules avec un effectif de 40 à 50 personnes sur site.



Un ATM® (gauche) en opération dans la logistique et l'APM® 75T HE (droite) consacré à l'activité portuaire

Premières synergies entre GAUSSIN et METALLIANCE

Le nouveau site sera opéré par les équipes de METALLIANCE, filiale de GAUSSIN depuis 2020, dont le siège est à proximité dans la zone industrielle La Saule à Saint-Vallier. Les transferts de compétence entre les deux entreprises ont déjà commencé en vue de l'installation des nouvelles lignes et le démarrage effectif de la production.

Ainsi prend forme la répartition des activités entre GAUSSIN et METALLIANCE. Le premier concentre ses ressources dans la recherche, le développement, l'ingénierie et le prototypage des nouveaux véhicules à hydrogène et électriques, tandis que sa filiale déploie son savoir-faire de production en série, en plus de ses activités historiques.

Vers la réhabilitation d'un site industriel

La Communauté Urbaine Creusot Montceau, par l'intermédiaire de la société d'économie mixte SEMCIB, est en charge de la réhabilitation de ce site de 30 000 m2 fermé par son précédent propriétaire en avril dernier. L'objectif est de transformer le site en une nouvelle zone d'activités industrielles sur laquelle s'implanteront plusieurs entreprises régionales et nationales.

En reprenant 8 000 m2, le Groupe GAUSSIN a montré la voie et a engagé un partenariat constructif avec la communauté urbaine dans une opération gagnant-gagnant. Dans des conditions attractives

« L'installation de GAUSSIN est une excellente nouvelle et témoigne de la dynamique économique impulsée par la SEMCIB et la Communauté Urbaine Creusot Montceau. Nous nous sommes donnés 4 ans pour réussir la commercialisation totale du site. Aujourd'hui, c'est une première étape très encourageante qui intervient tôt dans le processus et qui ouvre des perspectives d'emplois pour les mois à venir », se félicite Jean-Claude Lagrange, Président de la SEMCIB et Vice-?Président en charge du développement économique de la région Bourgogne-?Franche-Comté.

« Cette opération constitue une opportunité à la fois pour GAUSSIN et pour METALLIANCE. Un an après notre rapprochement, elle marque le véritable démarrage des synergies entre les deux entreprises. METALLIANCE apporte à sa maison-mère les capacités de production en série qui permettront de répondre à la demande croissante des grands acteurs de la logistique et du secteur portuaire », déclare Jean-Claude Cothenet, PDG de METALLIANCE.

« Nos gammes de véhicules propres et intelligents connaissent un succès grandissant. Notre carnet de commande comprend plus d'une centaine d'ATM® et plusieurs dizaines d'APM®. Et nous menons des négociations tant dans le secteur de la logistique que du portuaire avec de très grands acteurs en Europe et à travers le monde. Il est donc important pour le Groupe de disposer des capacités industrielles permettant de répondre à une montée en puissance de la production dans les mois qui viennent. La reprise aujourd'hui du site de Saint-Vallier, voisin de celui de METALLIANCE, était une opportunité qu'il nous fallait saisir. Le bassin de l'emploi, historiquement spécialisé dans l'industrie, offre des compétences et une expertise précieuses pour notre développement », explique Christophe Gaussin, PDG du Groupe GAUSSIN.

A propos de METALLIANCE

METALLIANCE est une Société spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles. Elle conçoit et construit des équipements pour la réalisation d'infrastructures dans l'univers des transports (routiers, ferroviaires, métros), et de l'énergie (pétrole et gaz, gaz, vapeur…).

Depuis juillet 2020, METALLIANCE fait partie de GAUSSIN, groupe d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport de marchandise et de la mobilité propre et intelligente. GAUSSIN est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.metalliance-tsi.com

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique, Bluebus dans le transport de personnes et Magna dans le domaine du transport routier. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur https://www;gaussin.com

Contacts

GAUSSIN Ulysse Communication

Christophe Gaussin, [email protected] Nicolas Daniels, [email protected]

+33(0)3.84.46.13.45 +33(0)6.63.66.59.22

Charles Courbet, [email protected]

+33(0)6.28.93.03.06

*Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de GAUSSIN et sont basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. GAUSSIN attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel GAUSSIN opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de GAUSSIN, ses résultats et l'évolution du secteur dans lequel GAUSSIN opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société. GAUSSIN ne prend aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien encore de rendre publique toute correction à une quelconque information ou événement de manière à refléter un événement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation.