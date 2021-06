17/06/2021 - 18:00

L'ordinateur de bord centralisé vise à transformer le secteur du transport routier et accélérer la transition vers des solutions zéro émissions

GAUSSIN (EURONEXT CROISSANCE : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, annonce avoir choisi la plateforme NVIDIA DRIVE AGX Xavier™ pour accueillir son système de conduite intelligent centralisé, conçu pour transformer l'industrie du camion et accélérer la transition vers le transport de marchandises zéro émissions.

En avril 2021, GAUSSIN a lancé le premier "skateboard" au monde pour les camions tracteurs ou porteurs de Classe 8 de 18T à 44T, à hydrogène ou tout électrique.

La solution - une plateforme roulante, polyvalente et modulaire - s'adresse à la fois aux constructeurs traditionnels de camions et aux nouveaux entrants, ainsi qu'aux constructeurs de carrosseries de camions et aux acteurs des logiciels de navigation autonome. Au-delà, le skateboard de GAUSSIN vise les entreprises qui souhaitent avoir accès à une plateforme de camion à hydrogène et électriques pour un transport propre et intelligent.

Tracteur routier autonome 6x4 hydrogène

Pour accéder aux présentations vidéo du "Skateboard", cliquez ici et ici

Le skateboard GAUSSIN a pour ambition de devenir la plateforme de référence dans le domaine du camion routier en développant une large communauté de partenaires technologiques de référence, régionaux et commerciaux et en facilitant son intégration par une documentation, formation et standardisation des différentes interfaces mécaniques et logicielles.

La plate-forme d'intelligence artificielle NVIDIA DRIVE AGX Xavier, destinée à la conduite automatisée et autonome, fournira les capacités de super calcul au skateboard GAUSSIN

NVIDIA DRIVE AGX Xavier délivre 30 TOPS (trillions d'opérations par seconde). En son cœur se trouve le tout premier SoC (système sur puce) Xavier auto-grade de production, qui intègre six types de processeurs différents, dont un CPU, un GPU, un accélérateur de Deep Learning (DLA), un accélérateur de vision programmable (PVA), un processeur de signal d'image (ISP) et un accélérateur de flux stéréo/optique.

Cette impressionnante capacité de calcul permet à Gaussin de centraliser son architecture skateboard. Elle facilite l'intégration des systèmes et ouvre la porte à des solutions alimentées par l'IA, en utilisant un cadre et une interface unique. Le concept de plateforme s'étend ainsi au logiciel à travers une API dédiée pour développer rapidement des applications sur mesure.

Collaboration en cours

En plus de l'intégration de la technologie NVIDIA DRIVE, GAUSSIN envisage d'exploiter d'autres solutions NVIDIA pour ses applications de systèmes autonomes qui comprennent des tâches de conduite, des besoins en bras robotisés et des solutions de gestion de flotte et de site logistique. Gaussin prévoit notamment de passer à NVIDIA DRIVE Orin pour obtenir des capacités de calcul de haute performance supplémentaires pour l'autonomie de niveau 4. Avec la technologie NVIDIA DRIVE, GAUSSIN peut fournir une solution industrielle, sûre, évolutive et sur mesure pour l'ensemble de son portefeuille.

Prochains rendez-vous

SIA : les 16 & 17 juin 2021 à Belfort

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique, Bluebus dans le transport de personnes et Magna dans le domaine du transport routier. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

