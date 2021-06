08/06/2021 - 18:00

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, et MICROVAST, un leader mondial dans les technologies de batteries de nouvelle génération pour véhicules commerciaux et spécialisés, annoncent un partenariat visant à intégrer la nouvelle génération de batteries de Microvast pour les applications de skateboard électrique et hydrogène de Gaussin.

Le skateboard pour camion routier, une révolution dans le domaine du transport propre et intelligent des marchandises

Gaussin a lancé en avril 2021 le 1er « skateboard » au monde pour camions routiers classe 8 tracteur ou porteur de 18t à 44t, hydrogène ou tout électrique, une plateforme roulante, polyvalente et modulaire destinée aux différents acteurs du marché.

La solution s'adresse aux constructeurs traditionnels de camions comme aux nouveaux entrants, mais aussi aux carrossiers et aux acteurs du logiciel de navigation autonome. Plus largement, le skateboard cible l'ensemble des acteurs souhaitant avoir accès à une plateforme hydrogène et électrique pour un transport propre et intelligent.

Le skateboard Gaussin a pour ambition de devenir la plateforme de référence dans le domaine du camion routier en développant une large communauté de partenaires technologiques de référence, régionaux et commerciaux et en facilitant son intégration par une documentation, formation et standardisation des différentes interfaces mécaniques et logicielles.

Une technologie de batterie Microvast premium et parfaitement adaptée à la version électrique et hydrogène du skateboard routier Gaussin

Grâce à ses capacités d'intégration verticale, Microvast peut fournir un large choix de cellules chimiques différentes dans ses packs de batteries standard, afin de répondre aux diverses exigences techniques en termes de puissance, de densité énergétique et de durée de vie. La modularité de haut niveau de la batterie donne à Gaussin une grande flexibilité dans la conception du véhicule. L'excellente caractéristique de charge rapide et la haute densité énergétique des solutions de batterie Microvast répondent à la demande croissante des grands acteurs de la logistique de raccourcir la durée de charge et de prolonger l'intervalle de charge.

Par exemple, la version hydrogène du skateboard routier est un système hybride qui utilise des batteries de haute puissance en combinaison avec la pile à combustible pour fournir la puissance nécessaire dans certaines conditions mais également pour prolonger l'autonomie de près de 400 km du skateboard grâce à l'énergie de la batterie.

Spécifiquement conçue pour répondre aux contraintes critiques auxquelles est actuellement confronté le développement des véhicules électriques, la solution de systèmes de batteries pour véhicules électriques de Microvast ouvre la voie à l'adoption massive des véhicules électriques.

Les facteurs clés dans le choix de Microvast ont été ses offres de packs de batteries standard et certifiés qui répondent aux exigences techniques et présentent des possibilités supplémentaires de mise à niveau pour de meilleures performances et un coût total de possession (TCO) amélioré. Les packs de batteries Microvast peuvent être connectés de manière flexible en série et/ou en parallèle pour atteindre différents niveaux de tension et d'énergie.

Le haut niveau de standardisation et de modularité du skateboard de Gaussin et les packs de batteries Microvast peuvent s'adapter à diverses demandes de projets. De plus, les packs de batteries Microvast devraient être certifiés ECE R100.2 d'ici juin 2021, afin que le skateboard puisse être conforme à la réglementation ECE.

Tracteur routier autonome à propulsion électrique et hydrogène, capable de tracter des semi-remorques 44 T

Un partenariat stratégique en ligne avec la stratégie déployée par GAUSSIN de construction d'éco-systèmes locaux

Grâce à son usine de Clarksville dans l'Etat du Tennessee, prévue pour être opérationnelle en 2022, Microvast sera en mesure de livrer Gaussin et ses futurs licenciés américains directement depuis son usine américaine qui produira localement les cellules, les modules et les packs assemblés, permettant ainsi de fiabiliser et de raccourcir sa chaine logistique et de poursuivre la construction d'écosystèmes locaux dans chaque région du monde afin d'accompagner la croissance du groupe.

Un schéma identique est prévu en Europe où Microvast pourra livrer les besoins Européens de Gaussin pour l'ensemble de la gamme de produits actuels et futurs depuis son usine de Ludwigsfelde en Allemagne.

À propos de Microvast

Microvast, Inc. est un innovateur technologique qui conçoit, développe et fabrique des solutions de batteries lithium-ion. Fondée en 2006 et basée à Houston, Texas, Microvast est réputée pour sa technologie de pointe en matière de cellules et ses capacités d'intégration verticale qui s'étendent de la chimie de base des batteries (cathode, anode, électrolyte et séparateur) aux packs de batteries. En intégrant le processus, de la matière première à l'assemblage du système, Microvast a développé une famille de produits couvrant un large éventail d'applications commerciales. Plus d'informations sur www.microvast.com.

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique, Bluebus dans le transport de personnes et Magna dans le domaine du transport routier. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur http://www.gaussin.com

