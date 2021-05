25/05/2021 - 18:00

Des essais réalisés dès la fin 2021 à Moret-sur-Loing, Belfort et Paris en vue d'usages pour les Jeux Olympiques de 2024

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) et Hynamics, filiale d'EDF, annoncent la signature d'un accord de partenariat pour la mise en œuvre dès 2021 de 4 projets pilotes permettant de démontrer l'efficacité et la productivité des solutions de transport de Gaussin 100% autonome et « dual energy », fonctionnant à l'hydrogène et à l'électricité.

Le projet constitue une nouvelle application du « skateboard », la plateforme modulaire hydrogène et électrique, présentée au marché par GAUSSIN en avril dernier (cf le CP du 27 avril 2021).

L'objectif de désengorger les routes en journée

Aujourd'hui, la grande majorité des transports courtes distances sont réalisés de jour par un grand nombre de camions Diesel qui contribuent, au-delà de la pollution émise, à engorger le trafic routier. Pour répondre à ce constat, Gaussin a développé une solution unique et complète appelée « Moonroad » s'appuyant sur le principe suivant :

Un tracteur routier sans cabine autonome, à propulsion électrique et hydrogène, capable de tracter des semi-remorques pour un poids total en charge de 44 T, se déplaçant à une vitesse volontairement limitée pour effectuer les quelques dizaines de kilomètres de ces transports. Cela permet un transport en toute sécurité, silencieux, consommant moins d'hydrogène… autrement dit, respectueux de l'environnement et économique. Ce tracteur est développé sur la base du « skateboard » de Gaussin présenté au grand public le 27 avril dernier.

Un transport qui peut être effectué de nuit, au vu des caractéristiques du véhicule, pour désengorger le trafic diurne sans perturber les riverains.

Une solution sous forme de TaaS (Transport as a Service) qui permet au client final de bénéficier d'un véritable service de transport à la demande.

Des projets pilotes soutenus par le Ministère de la Transition écologique, chargé des Transports

Les 4 projets pilotes qui seront menés par Gaussin et Hynamics permettront de démontrer l'efficacité, la performance et la productivité de cette solution dans le cadre d'un écosystème tout hydrogène.

Gaussin apportera sa solution unique de Transport as a Service s'appuyant sur son véhicule autonome hydrogène et Hynamics, qui conçoit et construit des unités de production d'hydrogène, fournira l'hydrogène pour la réalisation des 4 projets. L'objectif est de développer le transport de contenants d'hydrogène par des sites de production d'Hynamics et vers des sites de distribution d'Hynamics, au moyen de camions à hydrogène de Gaussin.

PARIS – porte Maillot, la plateforme modulaire électrique et hydrogène de Gaussin pour les JO 2024

La réalisation de ce type de projet pilote est soutenue par le Ministère de la Transition écologique, chargé des Transports, qui a mis en place des procédures d'autorisation spécifiques pour les essais de véhicules autonomes. Dès la fin 2021 et courant 2022 et 2023, ce partenariat permettra de réaliser 4 projets pilotes autour des sites Hynamics à Moret-sur-Loing, Belfort, Paris en vue des Jeux Olympiques de 2024, ainsi qu'un site en cours de définition sur des parcours routiers allant de 5 km à 80 km.

Démontrer les bénéfices du transport autonome à hydrogène et électrique

Ce partenariat doit permettre de favoriser l'adoption des véhicules « dual energy », issus de la technologie de Gaussin, fonctionnant à l'hydrogène et à l'électricité. La présence sur le territoire de stations de production et de distribution d'hydrogène adaptées représente en effet un enjeu logistique important pour inciter les différents acteurs de la mobilité à adopter les véhicules propres et démocratiser ainsi leur utilisation en situation réelle. La coopération de Gaussin et Hynamics contribue ainsi à renforcer tout l'écosystème d'hydrogène dédié à la mobilité lourde.

Le projet fera d'ailleurs l'objet d'un dépôt de dossier auprès l'ADEME dans le cadre des appels à projet visant à promouvoir les solutions de mobilité à l'hydrogène.

La plateforme modulaire et hydrogène de Gaussin sur le site Hynamics les Renardières

« Moonroad représente une nouvelle approche du transport, à la fois plus respectueuse de l'environnement et plus économique. Notre tracteur 44 tonnes autonome et fonctionnant à l'hydrogène est une déclinaison du « skateboard » révolutionnaire présenté il y a un mois. Fruit d'années d'investissement et de recherches du groupe Gaussin, le skateboard est la pièce maîtresse de cette solution de transport innovante. Nos efforts permettent aujourd'hui de proposer en partenariat avec Hynamics ces quatre projets pilotes qui apporteront, j'en suis convaincu, la preuve de la performance de cette solution », souligne Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

« En tant que producteur et distributeur d'hydrogène bas carbone et renouvelable, Hynamics est fier de s'associer à Gaussin, qui contribue significativement au développement des véhicules à hydrogène. Ce partenariat permet d'associer le savoir-faire de Gaussin dans les camions à hydrogène et notre capacité à réapprovisionner ces véhicules en hydrogène produit sur le territoire », déclare Christelle Rouillé, Directrice générale d'Hynamics.

La plateforme modulaire électrique et hydrogène devant les fortifications de Vauban à Belfort

Prochains rendez-vous

SIA : les 16 & 17 juin 2021 à Belfort

À propos d'Hynamics

Hynamics est une filiale du groupe EDF qui propose aux acteurs de l'industrie et de la mobilité une offre clé en main de production, de stockage et de distribution d'hydrogène bas carbone et renouvelable, en assurant l'investissement, l'exploitation et la maintenance des ouvrages de production et de distribution d'hydrogène.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hynamics.com

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur https://www.gaussin.com

