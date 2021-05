20/05/2021 - 17:45

ECT, GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) et BOUYGUES ENERGIES & SERVICES annoncent la signature d'un protocole de coopération portant sur le développement de solutions de mobilité à hydrogène dans le secteur des travaux publics.

Ce protocole prévoit, au cours de sa première phase, qu'ECT confie à BOUYGUES ENERGIES SERVICES le développement d'une station de production et de distribution d'hydrogène renouvelable de 2 MW.

En parallèle, ECT confie à GAUSSIN les études de conception et de réalisation pour s'équiper de 3 types de camions GAUSSIN à hydrogène, destinés à deux types de flux :

Un flux interne (transport sur site) composé d'une dizaine de véhicules 10x4 benne 70 tonnes avec 10h d'autonomie et d'un porteur 10x4 benne en version autonome sans cabine permettant d'embarquer 25% de charge utile supplémentaire

Un flux externe (transport routier à destination du site) composé de plusieurs tracteurs 4x2 44 tonnes avec une autonomie de 500 km

Les partenaires envisagent les premières mises en service dès 2022.

ECT, BOUYGUES ENERGIES & SERVICES et GAUSSIN résolument engagés dans la transition écologique, visent à créer un écosystème de mobilité propre dans les travaux publics.

ECT a pour activité le réaménagement environnemental de sites dégradés, dans un but de reconquête paysagère, écologique, agricole et d'intérêt sociétal. Ces réaménagements sont réalisés dans le cadre d'une économie circulaire du réemploi des terres excavées des chantiers du BTP. Les terres transitent et sont mises en œuvre par des engins de transport et de chantier.

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES dans le cadre de ce partenariat apporte son expertise pour la production d'hydrogène renouvelable et dans la distribution de ce carburant alternatif pour des besoins industriels existants.

Un objectif de déploiement à grande échelle de ces solutions

Ce projet doit permettre d'industrialiser la production d'un modèle de poids lourds dédié à la filière Travaux Publics, avec un prix de vente optimisé et compétitif. Le parc éligible pour un modèle de ce type représente plusieurs centaines d'unités. L'objectif étant de contribuer à la création d'une filière de mobilité hydrogène pour le secteur des travaux publics et de susciter l'intérêt auprès des acteurs terrassiers et transporteurs de la filière. Ce développement à grande échelle pour la filière TP est nécessaire pour apporter des solutions concrètes de mobilité durable.

Porteur sans cabine 10x4, autonome, 70 tonnes, autonomie 10h, 40 km/h, puissance 420 Kw

Porteur 10x4, 70 tonnes, autonomie 10h, 40 km/h, puissance 420 Kw

Tracteurs 4x2, 44 tonnes, autonomie 500 km, 90 km/h, puissance de 420 Kw

L'autonomie peut être portée à 1.200 km en fonction de l'utilisation. Le marché du tracteur en France représente un volume d'environ 30.000 unités par an.

Le projet fera l'objet d'un dépôt de dossiers auprès l'ADEME dans le cadre des appels à projet visant à promouvoir les solutions de mobilité à l'hydrogène.

« La signature de ce protocole de coopération est une étape essentielle en vue de la création d'une filière de travaux publics propre et responsable. ECT est heureux de mener ce projet avec deux acteurs clés de la transition environnementale – BOUYGUES ENERGIES SERVICES et GAUSSIN – qui apportent les meilleures technologies en termes de mobilité propre », déclare Laurent Mogno, Président d'ECT.

« Nous avons la conviction que l'hydrogène est un levier incontournable pour décarboner la mobilité. A travers ce protocole de coopération, nous souhaitons mettre à profit du projet notre expertise sur l'installation, la maintenance et l'exploitation de centrales de production et de stations d'hydrogène vert avec un haut niveau de service nécessaire à la satisfaction de nos clients », explique Caroline Mazzoleni, Directrice Nouvelles Energies Renouvelables de BOUYGUES ENERGIES & SERVICES.

« Ce premier contrat pour le « skateboard » modulaire hydrogène et électrique de GAUSSIN et sa déclinaison en porteurs et tracteurs TP intervient moins d'un mois après la présentation officielle de ce véhicule révolutionnaire. C'est une grande satisfaction de voir émerger une première application dans un secteur aussi important que celui des travaux publics. Nous ne doutons pas que beaucoup d'autres suivront », souligne Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

A propos d'ECT

ECT a pour activité le réaménagement environnemental de sites dégradés, dans un but de reconquête paysagère, écologique, agricole et d'intérêt sociétal. Ces réaménagements sont réalisés dans le cadre d'une économie circulaire du réemploi des terres excavées des chantiers du BTP. ECT inscrit ses projets d'aménagement dans une démarche environnementale responsable et positive. En complément d'un monitoring de son impact local, l'entreprise développe des partenariats avec des acteurs des énergies renouvelables et des promoteurs de la biodiversité.

A propos de Bouygues Energies et Services

Bouygues Energies & Services est une filiale du groupe Bouygues Construction. En tant qu'acteur de la transition énergétique, numérique et industrielle, Bouygues Energies & Services développe des solutions visant à promouvoir l'hydrogène renouvelable comme alternative aux énergies fossiles et en faire un pilier de la transition énergétique. Bouygues Energies & Services conçoit, installe et exploite des stations de production et de distribution d'hydrogène renouvelable.

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur https://www.gaussin.com

* Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de Gaussin et sont basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. Gaussin attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel Gaussin opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de Gaussin, ses résultats et l'évolution du secteur dans lequel Gaussin opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société. Gaussin ne prend aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien encore de rendre publique toute correction à une quelconque information ou événement de manière à refléter un événement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation.