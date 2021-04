27/04/2021 - 17:45

Une plateforme roulante, polyvalente et modulaire

Création d'une filiale dédiée au secteur du camion routier

Déploiement mondial dès 2021 à travers le programme de vente de licences d'assemblage et de commercialisation

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) présente le 1er « skateboard » au monde pour camions routiers classe 8 tracteur ou porteur de 18t à 44t, hydrogène ou tout électrique, une plateforme roulante, polyvalente et modulaire destinée aux différents acteurs du marché.

La solution s'adresse aux constructeurs traditionnels de camions comme aux nouveaux entrants, mais aussi aux carrossiers, aux acteurs du logiciel de navigation autonome. Plus largement, le skateboard cible l'ensemble des acteurs souhaitant avoir accès à une plateforme hydrogène et électrique pour un transport propre et intelligent.

Afin d'accélérer la mise sur le marché, Gaussin prévoit un déploiement mondial dès 2021 à travers un programme de vente de licences d'assemblage et de commercialisation.

Pour accéder à la présentation vidéo du "Skateboard", cliquez ICI

Le skateboard, l'essentiel de la technologie du camion routier prêt à être personnalisé

Le skateboard contient l'intégralité des composants et systèmes de dernière génération permettant à un camion routier de fonctionner, dont un châssis ultra léger développé par Magna avec un poids inférieur de 400 kg par rapport aux châssis du marché, ainsi que des réservoirs hydrogène, piles à combustibles, moteurs électriques, variateurs, essieux et suspensions.

L'objectif principal du skateboard zéro-émission est d'accélérer la transition vers des solutions propres et intelligentes pour le transport de marchandises.

Les 2 versions de skateboard tracteur et porteur sont disponibles en version hydrogène pour longue distance avec un temps de ravitaillement hydrogène inférieur à 20 minutes pour 800 km d'autonomie et en tout électrique pour courte distance avec un temps de changement de batterie de 3 minutes pour 400 km d'autonomie.

Les acteurs mondiaux du camion routier pourront accéder dès 2021 à ces plateformes et y intégrer leur propre cabine, logiciels et configuration d'équipements et ainsi faire du skateboard la technologie centrale de camion pour les applications variées tel que le transport de semi-remorques, caisses, bennes, citernes, ou toupies avec des capacités de 18 à 44 tonnes.

Pour accéder à la description technique du produit, cliquez ICI

Une conception « ouverte » pour faciliter l'interfaçage mécanique et logiciel

Le skateboard Gaussin a pour ambition de devenir la plateforme de référence dans le domaine du camion routier en développant une large communauté de partenaires technologiques, régionaux et commerciaux et en facilitant son intégration par une documentation, formation et standardisation des différentes interfaces mécaniques et logicielles.

Une plaque universelle permettant de fixer les équipements sur le skateboard et la pré-disposition pour pilotage par un logiciel de conduite autonome externe sont des exemples de technologies intégrées au skateboard pour en faciliter son adoption.

Une filiale du groupe Gaussin dédiée au secteur du camion routier est en cours de création afin de répondre aux besoins spécifiques du secteur en allouant des ressources dédiées.

Déploiement mondial via le modèle de licences

L'objectif de Gaussin est de produire le skateboard à travers un réseau de licenciés afin d'accélérer son déploiement international. Un programme ambitieux de 41 licences sur 36 mois permettrait de viser 5% du marché des camions à énergies propres, soit 450 000 véhicules cumulés d'ici 2031.

« Pour la première fois dans le monde du poids lourd, GAUSSIN crée une plateforme polyvalente permettant aux différents acteurs du secteur de s'inscrire dans un time-to-market extrêmement rapide. La solution leur permettra de gagner un temps précieux dans le développement de projets, alors que le marché du poids lourd est en pleine évolution et que l'innovation est plus que jamais un facteur clé de différenciation », explique Jean-Claude Bailly, Managing Director Truck & Bus Division de GAUSSIN.

« Avec ce skateboard hydrogène et électrique, qui est une première mondiale, Gaussin réaffirme son rôle pionnier dans la transition écologique et le développement de solutions de mobilité décarbonées. Le skateboard s'inscrit pleinement dans le projet global du Groupe et fait de Gaussin l'acteur central de tout un écosystème », déclare Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

Prochains rendez-vous

Assemblée générale des actionnaires de METTALIANCE : 11 mai 2021

Assemblée générale des actionnaires de GAUSSIN : 18 mai 2021

SIA : les 16 & 17 juin 2021 à Belfort

