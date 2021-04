22/04/2021 - 17:45

La commande de près de 10 M€ est à livrer en 2021. Les véhicules sont destinés au port de CIT à Abidjan (Côte d'Ivoire) opéré conjointement par les deux groupes.

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce un contrat ferme de CIT Abidjan, terminal portuaire opéré conjointement par Bolloré Ports et APM Terminals, filiale du groupe Maersk, pour 36 tracteurs électriques APM 75T HE, 24 Powerpacks et 6 stations de charges 36 voies.

Cette commande historique est la plus importante depuis le lancement de l'APM 75T HE, tracteur 100% électrique destiné au transport de containers sur les ports. Elle représente un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'euros et doit être livrée en 2021.

APM 75T HE « Automotive Prime Mover 75 tonnes Hot Environement »

CIT, terminal à conteneurs modèle zéro-émission en Afrique

Le port CIT est un nouveau terminal à Abidjan d'une capacité de 1,2 million de conteneurs par an qui s'étend sur 37,5 hectares. Equipé de 6 grues de quai et 13 portiques de stockage RTG électriques, CIT est le 1er terminal à conteneurs en Afrique intégrant autant d'équipements électriques, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle vision de développement écologique dans le continent.

Le groupe Maersk et Bolloré Ports, deux géants des opérations portuaires

Maersk exploite 74 installations portuaires et terminaux à travers 40 pays et cinq continents, ainsi que plus d'une centaine de sites fournissant des services de transport de conteneurs, de gestion, de maintenance et de réparation pour une présence globale dans 58 pays. Le groupe compte 108 000 employés dans le monde.

Bolloré Ports opère 20 ports dans le monde et se positionne comme le premier gestionnaire d'infrastructures portuaires en Afrique. Chaque année, Bolloré Ports investit environ 250 millions d'euros dans la construction et l'amélioration des infrastructures portuaires qui lui sont confiées pour répondre aux besoins de ses clients, armateurs, importateurs et exportateurs.

La conclusion de 12 mois de test intensifs sur le terminal de CT1 à Abidjan

Cette commande de Maersk et Bolloré Ports marque le succès des tests menés par Bolloré Ports pendant près de 12 mois avec les 2 véhicules APM acquis en 2019 et destinés au terminal voisin de CT1 à Abidjan.

Un véhicule co-développé avec Bolloré Ports

La commande marque une nouvelle étape dans la collaboration entre Gaussin et Bollorés Ports.

GAUSSIN avait annoncé en mars 2019 la signature d'un Accord-cadre avec droit préférentiel valable jusqu'au 31 décembre 2025 avec Unicaf, la centrale d'achat du Groupe Bolloré, pour l'APM 75T « HE » Hot Environment, 100% électrique, équipé du POWERPACK® LMP® de Blue Solutions. Cet accord était, lui-même, l'aboutissement du contrat signé en février 2018 en vue du co-développement de l'APM 75T. Le véhicule a été conçu de façon à intégrer les spécifications techniques utilisées par Bolloré Ports sur les ports qu'il opère.

« L'APM 75T HE équipé de batteries LMP® Lithium Metal Polymère « tout solide » de Blue Solution a été lancé en 2019 et poursuit sa pénétration sur le marché des tracteurs portuaires. Après les déploiements au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, nous sommes fiers de contribuer à la décarbonation des opérations portuaires sur le continent africain avec cette commande majeure de la part de deux géants du secteur portuaire ». Nous sommes heureux de faire cette annonce à l'occasion de la journée de la terre », a déclaré Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur https://www.gaussin.com

