06/04/2021 - 17:45

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, annonce la nomination d'Emmanuel Parisse, dirigeant d'entreprises à l'expérience internationale, en tant que PDG de GAME, la joint-venture créée en juillet 2020 associant GAUSSIN au groupe qatari Al-Attiya.

Emmanuel Parisse devient PDG de la joint-venture GAME

Diplômé de l'Université catholique de Louvain, Emmanuel Parisse, 59 ans, apporte 30 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie et de la construction dans un environnement international. Disposant de qualités essentielles au leadership, il apporte une maîtrise du management interculturel à GAME, la joint-venture franco-qatari de GAUSSIN.

Emmanuel Parisse a occupé précédemment le poste de Directeur financier et Directeur général par intérim du groupe Entrepose, filiale de VINCI, au Nigéria. Avant de rejoindre Entrepose, il a occupé le poste de Directeur administratif et financier auprès du groupe de construction BESIX au Qatar de 2007 à 2013, en Égypte puis en Belgique et précédemment 20 ans chez Bouygues Construction principalement en France, Belgique, Thaïlande et Afrique du Sud.

Une nomination au service de la montée en puissance de GAUSSIN

Cette nomination d'une personnalité aux compétences managériales reconnues est destinée à accompagner le Groupe dans sa montée en puissance.

« Je suis fier et honoré de l'arrivée parmi nous de ce dirigeant de talent. L'expérience internationale d'Emmanuel correspond pleinement aux besoins de GAME, notre joint-venture avec le groupe Al-Attiya. Il connaît bien le Qatar pour avoir travaillé là-bas pendant 6 ans en tant que directeur administratif et financier d'un groupe de construction, et c'est une expertise qui est importante pour manager au mieux cette joint-venture franco-qatarie », déclare Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

Prochains rendez-vous

Evénement de lancement : 27 avril 2021

Assemblée générale des actionnaires de METTALIANCE : 11 mai 2021

Assemblée générale des actionnaires de GAUSSIN : 18 mai 2021

SIA : les 16 & 17 juin 2021 à Belfort

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur https://www.gaussin.com

Contacts

GAUSSIN

Christophe Gaussin, [email protected]

+33(0)3.84.46.13.45

Ulysse Communication

Nicolas Daniels, [email protected]

+33(0)6.63.66.59.22

Charles Courbet, [email protected]

+33(0)6.28.93.03.06

Retrouver toute l'information GAUSSIN sur https://www.gaussin.com