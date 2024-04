Secteur ICB : 50203030 - Conteneurs et emballages

16/04/2024 - 18:00

Résultats annuels 2023

Le Conseil d'Administration de Gascogne, réuni le 16 avril 2024 sous la présidence de Dominique Coutière, a arrêté les comptes de l'exercice 2023. Les comptes annuels et consolidés ont été audités. Les rapports de certification seront émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Après la forte croissance enregistrée en 2022 (+15%), l'année 2023 a été marquée par un ralentissement progressif de la dynamique commerciale. Le chiffre d'affaires ressort ainsi à 411,2 M€ en recul de 10,6% (-4% au 1er semestre, -18% au 2nd semestre), sous l'effet d'un tassement de la demande et d'une régulation des niveaux de stocks de nos clients, qui a généré une baisse des volumes vendus en particulier sur la deuxième partie de l'exercice. Les prix de vente ont quant à eux peu évolué en 2023, en cohérence avec l'évolution des prix des matières premières.

Cette baisse d'activité se traduit mécaniquement par une moins bonne absorption des frais fixes. L'EBITDA ressort ainsi à 40,0 M€, en retrait de 26,8% par rapport à l'année record 2022. Cela constitue néanmoins la 2ème meilleure performance du Groupe depuis plus de 20 ans, avec un EBITDA supérieur de 25% à celui des exercices 2020 et 2021 et supérieur de 40% à celui de l'exercice 2019 avant la crise sanitaire (cf tableau ci-dessous)

En M€ 2023 2022 2021 2020 2019 EBITDA 40,0 54,5 32,1 32,1 28,5

Concernant le projet d'investissement majeur du Groupe dans une nouvelle machine à papier[1], les travaux de construction des bâtiments ont démarré au cours de l'été 2023 avec la construction du bâtiment logistique qui sera achevée d'ici la fin de l'année.

La construction du bâtiment de la machine a pris du retard, ce qui devrait avoir pour conséquence de décaler sa mise en service de quelques mois, au début 2026 et le coût global du projet, initialement estimé à 220 M€ début 2022 est revu à la hausse de l'ordre de +25%.

Une augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS) pour tous les actionnaires, d'un montant de 20 M€ sera proposée à la prochaine Assemblée Générale annuelle du mois de juin, pour une réalisation au cours de l'été 2024.

Compte de résultat

en M€ 2023 2022 Chiffre d'affaires 411,2 460,2 EBITDA 40,0 54,5 Résultat opérationnel courant 18,0 36,0 Résultat opérationnel 16,4 28,5 Résultat financier -5,7 -3,1 Résultat avant impôt 10,7 25,4 Résultat net consolidé 9,7 22,5

Le chiffre d'affaires diminue de 10,6 % à 411,2 M€

L'EBITDA[2] passe de 54,5 à 40,0 M€ sous l'effet de la baisse des volumes vendus dans les quatre activités.

Le résultat opérationnel courant est divisé par deux, en lien avec la baisse de l'EBITDA et la hausse des amortissements.

Le résultat opérationnel s'établit à 16,4 M€ vs 28,5 M€ en 2022.

Le résultat financier ressort à- 5,7 M€ (vs -3,1 M€) en raison de la remontée des taux d'intérêts, de la hausse de l'endettement et d'un résultat de change négatif.

Le résultat net de l'ensemble consolidé reste nettement positif à 9,7 M€.

Analyse par activité



en M€ Activité Bois Activité Papier Activité Sacs Activité Flexible 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 Chiffre d'affaires 33,3 46,0 119,5 133,3 126,7 143,0 131,7 137,9 EBITDA -1,7 5,2 13,3 16,8 13,6 15,0 13,8 16,2 Résultat opérationnel courant -4,8 3,0 4,1 9,2 9,0 11,1 9,7 12,7

L'EBITDA de l'Activité Bois diminue de 6,9 M€ et redevient négatif à – 1,7 M€, conséquence d'une très faible demande en bois de sciages, principalement utilisés pour la fabrication des palettes.

L'Activité Papier voit son EBITDA diminuer de 3,5 M€ à 13,3 M€ sous l'effet d'une moins bonne absorption des coûts fixes en raison de difficultés de production qui confirment la nécessité d'investissement dans l'outil de production dont la nouvelle machine à papier. Par ailleurs, l'usine a dû faire face à deux incendies sur le tas de plaquettes en mars et août 2023 qui ont fait perdre plus d'un mois de production.

Les marchés du papier frictionné résistent beaucoup mieux à la baisse d'activité que le papier sack kraft plus dépendant de la consommation.

L'Activité Sacs résiste bien dans un contexte commercial morose sur la plupart de ses marchés. Malgré une baisse des volumes vendus de 15% tous sites confondus, l'EBITDA ne recule que de 9 % à 13,6 M€. L'activité bénéficie notamment du redressement de la sacherie grecque après une année 2022 difficile.

L'Activité Flexible résiste bien également malgré une baisse accrue des volumes sur le second semestre pour le site de Dax. Le site allemand a poursuivi son redressement, entamé en 2021. Au global, l'EBITDA est en retrait de 15% par rapport à 2022 à 13,8 M€, mais en progression de 38% par rapport à 2021

Structure financière

Bilan 2023 2022 Capitaux propres (M€) 193,2 184,8 Capitaux propres par actions (€) 8,0 7,6 Endettement net (M€) 142,2 105,7 Besoin en Fonds de Roulement (M€) 101,3 104,2

Tableaux de flux 2023 2022 Flux de trésorerie opérationnels (M€) 33,7 38,3 Flux de trésorerie d'investissement (M€) -77,3 -46,2 Flux de trésorerie de financement (M€) 57,3 11,0 Variation de trésorerie (M€) 13,7 3,1

Les flux opérationnels diminuent légèrement (-4,6 M€) à 33,7 M€ du fait de la baisse de l'EBITDA compensée en partie par une réduction des stocks.

Les flux d'investissement sont en forte progression de plus de 30 M€ à 77,3 M€, dont 52 M€ dédiés à la nouvelle machine à papier.

Les flux de financement s'élèvent à 57,3 M€ comprenant la mise en place de nouveaux prêts pour 70 M€, une avance en compte courant de l'actionnaire Attis 2 de 10 M€ (qui sera convertie en actions lors de l'augmentation de capital de 20 M€ à venir en 2024), des remboursements d'emprunts pour 12,7 M€ et une moindre utilisation de la ligne d'affacturage pour 8,5 M€ compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires en fin d'année.

La variation de trésorerie est positive à 13,7 M€. La trésorerie disponible s'élève à 46,9 M€.

L'endettement net augmente de 36,5 M€ sur l'exercice, compte tenu des investissements dans le projet de la nouvelle machine à papier.

Perspectives

Même si la reprise commerciale n'est pas attendue avant le 2nd semestre 2024, le 1er trimestre semble montrer une inflexion de la situation avec plusieurs signaux positifs, notamment sur une partie des marchés des Activités Bois, Sacs et Flexible.

L'Activité Papier reste en revanche principalement contrainte par sa production, pénalisée par l'arrêt réglementaire de la papeterie au mois de mars, qui a confirmé la pertinence et le caractère vital de l'investissement dans une nouvelle machine à papier compte tenu de la vétusté du parc machine actuel.

Le contexte géopolitique et économique mondial ainsi que les évolutions des prix des matières premières, des coûts de transport et des énergies demeurent des points de vigilance auxquels le Groupe reste attentif.

Responsable de l'information financière

Julien Ellie – Directeur Administratif & Financier Tél : +33 5 58 09 90 17

A propos du groupe Gascogne :

Acteur majeur de la filière bois en France, le groupe Gascogne est présent à tous les stades de la valorisation de la ressource forestière. Ancré au cœur de la forêt des Landes de Gascogne, il est l'un des principaux spécialistes de la transformation du Pin Maritime avec la particularité d'une intégration complète sur l'ensemble de la chaîne bois-papier-transformation. Ainsi, Gascogne s'appuie sur 4 activités complémentaires (Bois, Papier, Sacs et Flexible) pour se développer sur des marchés où ses savoir-faire le positionnent parmi les plus reconnus dans ses spécialités, comme le papier kraft naturel frictionné, les sacs d'alimentation humaine et animale, les complexes d'isolation bâtiment, les carrelets de menuiserie… pour ne citer qu'eux.

ISIN :FR0000124414 / Reuters : GASP.PA / Bloomberg : BI FP / FTSE : 460

[1] Cette machine à papier remplacera 3 des 4 machines à papier existantes. Elle permettra d'optimiser les quantités de papier produites en utilisant à plein les capacités de production de pâte du site, d'offrir les meilleures qualités de papier kraft écru, de mieux répondre à la demande des marchés de l'emballage, d'améliorer l'efficience énergétique et la performance environnementale du site et enfin de réduire les coûts de production. Cela devrait permettre, à terme, une amélioration de la performance et une augmentation significative de l'EBITDA de Gascogne.

[2] EBITDA : Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements + dotations nettes aux provisions et dépréciations d'exploitation