25/09/2023 - 18:15

Le Conseil d'Administration de Gascogne, réuni le 25 septembre sous la Présidence de Dominique Coutière, a arrêté les comptes du premier semestre 2023. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes.

Ce 1er semestre 2023 est marqué par un ralentissement de la dynamique commerciale après deux dernières années particulièrement dynamiques en sortie de crise sanitaire. Dans un contexte économique globalement plus morose, la demande s'est tassée de manière plus ou moins marquée selon les marchés, les Activités Bois et Papier étant les plus impactées sur le semestre.

Cette baisse des volumes a été compensée en grande partie par des niveaux de prix de vente encore hauts, en lien avec des prix de matières premières et d'énergie qui n'ont baissé que marginalement, permettant de limiter le recul du chiffre d'affaires à 3,7%.

L'EBITDA du 1er semestre 2023 reste nettement positif à 22,9 M€, mais est toutefois en retrait de 23% par rapport au 1er semestre 2022, impacté par une moindre contribution des activités Bois et Papier alors que l'EBITDA des activités Sacs et Flexible est en légère progression.

Il faut néanmoins rappeler que le 1er semestre 2022 avait délivré un niveau d'EBITDA particulièrement élevé. L'EBITDA du 1er semestre 2023 reste près de deux fois supérieur à l'EBITDA généré lors du 1er semestre des 3 exercices précédents :

En M€ S1 2023 S1 2022 S1 2021 S1 2020 S1 2019 EBITDA 22,9 29,8 12,9 14,1 11,0

Compte de résultat

en M€ 1er semestre 2023 1er semestre 2022 Chiffre d'affaires 228,4 237,1 EBITDA 22,9 29,8 Résultat opérationnel courant 12,7 20,4 Résultat opérationnel 12,6 20,5 Résultat financier -3,2 -0,8 Résultat avant impôt 9,4 19,7 Résultat net consolidé 8,7 17,8

Le chiffre d'affaires diminue de 3,7 % à 228 M€ sur ce semestre.

L'EBITDA[1] passe de 29,8 à 22,9 M€, une évolution uniquement due à la baisse de l'EBITDA des activités Papiers et Bois, plus sensibles à la conjoncture.

Le résultat opérationnel courant diminue de 7,7 M€, en lien avec la baisse de l'EBITDA et la hausse des amortissements.

Le résultat opérationnel s'établit à 12,6 M€ vs 20,5 M€ au 1er semestre 2022.

Le résultat financier est en diminution à- 3,2 M€ en raison de l'augmentation des charges d'intérêts des emprunts liée à la remontée des taux d'intérêts, à la hausse de l'endettement et la dégradation du résultat de change.

Le résultat net de l'ensemble consolidé s'établit à 8,7 M€.

Analyse par activité



en M€ Activité Bois Activité Papier Activité Sacs Activité Flexible S1 2023 S1 2022 S1 2023 S1 2022 S1 2023 S1 2022 S1 2023 S1 2022 Chiffre d'affaires 20,1 26,7 64,9 72,5 68,1 69,7 75,2 68,1 EBITDA 0,3 3,8 7,3 11,3 7,2 6,6 7,9 7,7 Résultat opérationnel courant -1,1 2,9 3,1 7,5 4,9 4,4 6,3 5,9

L'EBITDA de l'Activité Bois diminue de 3,5 M€, ressortant légèrement au-dessus de l'équilibre à 0,3 M€, conséquence d'une très faible demande en bois de sciages, principalement utilisés pour la fabrication des palettes.

L'Activité Papier voit son EBITDA diminuer de 4 M€ sous l'effet d'une moins bonne absorption des coûts fixes en raison principalement des difficultés de production. Les marchés du papier frictionné résistent beaucoup mieux à la baisse d'activité que le papier sack kraft plus dépendant de la consommation.

L'Activité Sacs affiche une bonne performance sur ce 1er semestre, avec une progression de l'EBITDA à chiffre d'affaires quasi constant. L'activité bénéficie notamment du redressement de la sacherie grecque après une année 2022 difficile.

L'Activité Flexible est en croissance avec une activité qui reste solide en Allemagne et en France grâce à la diversité des marchés adressés. Le site allemand a notamment poursuivi son redressement, entamé en 2021. L'EBITDA progresse légèrement à 7,9 M€.

Structure financière

Bilan 1er semestre 2023 Exercice 2022 Capitaux propres (M€) 193,6 184,8 Capitaux propres par actions (€) 8,0 7,6 Endettement net (M€) 130,3 105,7 Besoin en Fonds de Roulement (M€) 115,9 104,2 Tableaux de flux 1er semestre 2023 1er semestre 2022 Flux de trésorerie opérationnels (M€) 8,0 21,9 Flux de trésorerie d'investissement (M€) -28,5 -10,6 Flux de trésorerie de financement (M€) 8,6 -8,7 Variation de trésorerie (M€) -11,8 2,7

Les flux opérationnels diminuent de 13,9 M€, pour moitié du fait de la baisse de l'EBITDA, et pour l'autre moitié de la hausse du Besoin en Fonds de Roulement, des intérêts financiers et des impôts payés.

Les flux d'investissement sont en augmentation de 17,9 M€, sous l'effet principalement des acomptes versés pour le projet d'investissement de la nouvelle machine à papier.

Les flux de financement s'élèvent à +8,6 M€ intégrant la souscription de nouveaux tirages bancaires à hauteur de 15,4 M€ pour le financement de la nouvelle machine à papier et le remboursement de diverses lignes d'emprunts pour 6,8 M€.

La variation de trésorerie est négative à -11,8 M€. La trésorerie disponible au 30 juin 2023 s'élève à 21,6 M€.

L'endettement net augmente de 24,6 M€ sur le semestre à 130,3 M€ (67% des capitaux propres).

Perspectives

Le Groupe poursuit ses efforts de R&D et de développement de nouveaux produits avec une meilleure disponibilité de ses outils de production pour engager les essais industriels. La sollicitation des marchés et de nos clients sur des alternatives aux matériaux pétro-sourcés reste sur une très forte attente, témoignage de la reconnaissance d'un savoir-faire du Groupe quant à sa capacité à accompagner les évolutions des marchés.

Sur le plan opérationnel, le Groupe réalise les adaptations nécessaires à la baisse d'activité comme il a su le faire jusqu'à présent, tout en dynamisant son travail de prospection commerciale dans chacune de ses activités.

Responsable de l'information financière

Julien Ellie – Directeur Administratif & Financier Tél : +33 5 58 09 90 17

A propos du groupe Gascogne :

Acteur majeur de la filière bois en France, le groupe Gascogne est présent à tous les stades de la valorisation de la ressource forestière. Ancré au cœur de la forêt des Landes de Gascogne, il est l'un des principaux spécialistes de la transformation du Pin Maritime avec la particularité d'une intégration complète sur l'ensemble de la chaîne bois-papier-transformation. Ainsi, Gascogne s'appuie sur 4 activités complémentaires (Bois, Papier, Sacs et Flexible) pour se développer sur des marchés où ses savoir-faire le positionnent parmi les plus reconnus dans ses spécialités, comme le papier kraft naturel frictionné, les sacs d'alimentation humaine et animale, les complexes d'isolation bâtiment, les carrelets de menuiserie… pour ne citer qu'eux.

ISIN :FR0000124414 / Reuters : GASP.PA / Bloomberg : BI FP / FTSE : 460

[1] EBITDA : Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements + dotations nettes aux provisions et dépréciations d'exploitation