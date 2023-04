03/04/2023 - 17:50

Le Conseil d'Administration de Gascogne, réuni le 30 mars 2023 sous la présidence de Dominique Coutière, a arrêté les comptes de l'exercice 2022. Les comptes annuels et consolidés ont été audités. Les rapports de certification seront émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

L'année 2022 a été marquée par la poursuite de la reprise économique depuis la sortie progressive de la crise sanitaire de 2020. Ce contexte plus favorable a été bénéfique aux quatre Activités du Groupe : Bois, Papier, Sacs et Flexible. Elles enregistrent toutes des performances économiques en amélioration malgré leur exposition à la hausse des coûts des Matières Premières, de l'Energie et des Transports. Toutes les équipes commerciales se sont mobilisées dans un contexte général de forte demande pour faire accepter aux clients la répercussion sur les prix de vente de cette inflation.

La forte croissance du chiffre d'affaires (+15% à plus de 460 M€) et la nette progression de l'EBITDA à 54,5 M€ (+70% par rapport à 2021) soit 11,8% du chiffre d'affaires, démontrent ainsi la solidité du modèle économique de Gascogne et la pertinence de la politique d'investissement entreprise depuis 2015.

L'année 2022 a été marquée également par le démarrage du projet d'investissement relatif à l'acquisition d'une nouvelle machine à papier. Le constructeur de la machine (Andritz) a été retenu, le permis de construire a été obtenu et les travaux de construction des bâtiments sur le site de la papeterie vont démarrer d'ici la fin du 1er semestre 2023. La mise en service de la machine est prévue pour 2025.

Cette machine à papier remplacera 3 des 4 machines à papier existantes. Elle permettra d'optimiser les quantités de papier produites en utilisant à plein les capacités de production de pâte du site, d'offrir les meilleures qualités de papier kraft écru, de mieux répondre à la demande des marchés de l'emballage, d'améliorer l'efficience énergétique et la performance environnementale du site et enfin de réduire les coûts de production. Cela devrait permettre, à terme, une amélioration de la performance et une augmentation significative de l'EBITDA de Gascogne. Le programme d'investissement est de 300 M€ pour les cinq prochaines années, dont 220 M€ pour le projet de la machine à papier. Comme annoncé par le Groupe en juillet 2022, cet ambitieux programme d'investissement est financé par des crédits d'investissement et une avance remboursable pour un montant total de 175 M€ souscrits auprès d'un pool bancaire, de la Banque Européenne d'Investissement, de BPI France Financement et de la Région Nouvelle Aquitaine et inclut une augmentation de capital à venir d'au moins 10 M€. Le solde sera financé par l'auto-financement.

Compte de résultat

en M€ 2022 2021 Chiffre d'affaires 460,2 398,9 EBITDA 54,5 32,1 Résultat opérationnel courant 36,0 16,0 Résultat opérationnel 28,5 16,6 Résultat financier -3,1 -2,8 Résultat avant impôt 25,4 13,8 Résultat net consolidé 22,5 12,9

Avec un chiffre d'affaires qui progresse nettement (+15,4%) à 460,20 M€ en 2022, le Groupe dépasse largement le niveau d'activité d'avant la crise sanitaire. Cette belle performance s'accompagne d'une nette progression de l'EBITDA à 54,5 M€ (+69,7%) et du Résultat Opérationnel courant à 36 M€ (+125%) qui a plus que doublé par rapport à 2021. Le Résultat Opérationnel à 28,5 M€ intègre ponctuellement diverses charges non courantes pour 7,5 M€.

Le Résultat Net de l'ensemble consolidé s'établit à 22,5 M€ soit une progression de +74 % par rapport à 2021.

Analyse par activité



en M€ Activité Bois Activité Papier Activité Sacs Activité Flexible 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Chiffre d'affaires 46,0 40,9 133,3 124,7 143,0 121,5 137,9 111,7 EBITDA 5,2 0,7 16,8 7,1 15,0 13,3 16,2 10,0 Résultat opérationnel courant 3,0 -1,0 9,2 1,6 11,1 9,9 12,7 5,6

L'activité Bois, en croissance de 5,1 M€ en 2022 enregistre une nette progression de sa rentabilité. L'EBITDA augmente de 4,5 M€ pour atteindre 5,2 M€, soutenu par la forte hausse des prix des marchés de bois de sciages, principalement utilisés pour la fabrication des palettes dont le prix a globalement fortement augmenté.

L'Activité Papier enregistre une hausse du chiffre d'affaires de 7% grâce aux hausses de prix de vente dans une conjoncture mondiale porteuse pour tous les marchés du papier.

L'EBITDA est en nette amélioration (9,7 M€) grâce à ces hausses qui permettent de couvrir l'inflation du prix du bois, des coûts d'énergie et des transports et à une bonne maitrise des autres charges. A noter que le 2nd semestre a été pénalisé par l'arrêt réglementaire au mois de novembre et un redémarrage des installations moins rapide que prévu, qui a limité la production des semaines suivantes.

Le chiffre d'affaires de l'Activité Sacs ressort également en croissance de 17,7% soutenu par une demande dynamique. L'EBITDA progresse de 1,7 M€ malgré le contexte fortement inflationniste des prix du papier et de l'énergie.

L'Activité Flexible délivre un chiffre d'affaires en progression de 23,5% et améliore également sa profitabilité avec un EBITDA en hausse de 6,2 M€ (+62%).

L'EBITDA de la société Gascogne Flexible à Dax augmente de 60% grâce au développement des marchés à plus forte valeur ajoutée. Le site allemand se redresse après une année 2021 difficile et retrouve même un EBITDA supérieur à celui de 2020.

Structure financière

Bilan 2022 2021 Capitaux propres (M€) 184,8 158,0 Capitaux propres par actions (€) 7,6 6,5 Endettement net (M€) 105,7 97,7 Besoin en Fonds de Roulement (M€) 104,2 94,3 Tableaux de flux 2022 2021 Flux de trésorerie opérationnels (M€) 38,3 34,6 Flux de trésorerie d'investissement (M€) -46,2 -25,0 Flux de trésorerie de financement (M€) 11,0 -18,1 Variation de trésorerie (M€) 3,1 -8,5

Les flux opérationnels augmentent légèrement (+ 3,7 M€) à 38,3 M€ du fait de la hausse de l'EBITDA, atténuée par la hausse du Besoin en Fonds de Roulement.

Les flux d'investissement sont en forte progression de plus de 20 M€ en lien avec le démarrage du projet d'investissement relatif à l'acquisition de la nouvelle machine à papier.

Les flux de financement s'élèvent à 11 M€ comprenant la mise en place de nouveaux prêts pour 25 M€, des remboursements d'emprunts pour 21,9 M€ et une plus grande utilisation de la ligne d'affacturage pour 7,3 M€ en lien avec la hausse du chiffre d'affaires.

La variation de trésorerie est positive à 3,1 M€. La trésorerie disponible s'élève à 32,7 M€.

L'endettement net augmente de 8,0 M€ sur l'exercice (57% des capitaux propres).

Perspectives

La demande forte des deux dernières années semble connaître un ralentissement depuis la fin de l'année 2022 sur certains marchés, même si l'activité commerciale des sociétés du Groupe reste encore globalement bien orientée en ce début d'année 2023.

Le contexte géopolitique et économique mondial ainsi que les évolutions des prix des matières premières, des coûts de transport et des énergies demeurent des points de vigilance auxquels le Groupe reste attentif.

Le chantier d'implémentation de la nouvelle machine à papier pour la papeterie de Mimizan est désormais sur les rails. C'est un projet majeur et prioritaire pour le Groupe qui n'en a pas connu de tel depuis de nombreuses décennies. Il représente en effet un challenge et l'opportunité d'une dynamique forte pour l'ensemble de nos salariés comme pour de très nombreux acteurs économiques de la région.

