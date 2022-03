24/03/2022 - 18:00

Le Conseil d'Administration de Gascogne, réuni le 24 mars 2022 sous la présidence de Dominique Coutière, a arrêté les comptes de l'exercice 2021. Les comptes annuels et consolidés ont été audités. Les rapports de certification seront émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

L'année 2021 a été marquée par une reprise économique très dynamique après une année 2020 fortement perturbée par les effets de la crise sanitaire.

Cette reprise économique s'est traduite par un retour à une activité commerciale dense sur la plupart des segments de marché à partir du mois de mars. Elle a été associée à une hausse importante et simultanée du coût de toutes les matières premières et des transports que le Groupe a pu en grande partie répercuter à ses clients. Enfin, à partir du mois de septembre, le Groupe a été en revanche fortement pénalisé, en particulier pour la papeterie, par la hausse historique du prix de l'énergie, qui n'a pas pu être compensée dans un délai aussi court compte tenu de la brutalité et de l'ampleur de la hausse.

Dans ce contexte, le maintien d'un EBITDA à 32,1 M€ démontre la solidité du modèle économique de Gascogne. La rentabilité de la Division Bois et des activités de transformation de la Division Emballage (Activité Sacs et Activité Flexible) progresse significativement en 2021, compensant le fort retrait de l'Activité Papier, dû à la hausse brutale des coûts de l'électricité sur les 4 derniers mois.

Compte de résultat

En M€ 2021 2020 Chiffre d'affaires 398,9 358,8 EBITDA 32,1 32,1 Résultat opérationnel courant 16,0 16,3 Résultat opérationnel 16,6 13,3 Résultat financier -2,8 -4,8 Résultat avant impôt 13,8 8,4 Résultat net consolidé 12,9 8,3

Le chiffre d'affaires progresse de + 11,2 % à 398,9 M€ en 2021. Le Groupe a retrouvé un niveau d'activité comparable à celui d'avant la crise sanitaire.

Le chiffre d'affaires de la Division Emballage (90% du chiffre d'affaires consolidé) est en hausse de +11%, celui de la Division Bois de 12,3%.

L'EBITDA[1] est maintenu à 32,1 M€, ce qui traduit une performance solide compte tenu de la forte hausse du coût des matières premières depuis le début de l'année et de l'électricité sur les 4 derniers mois.

Le résultat opérationnel courant est stable à 16 M€.

Le résultat opérationnel s'établit à 16,6 M€ vs 13,3 M€ en 2020. En 2020, une provision avait été comptabilisée en charges non courantes au titre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi du site de Castets.

En 2021, un produit d'indemnisation d'assurance relatif à la destruction par un incendie d'une chaudière à Saint Symphorien (mai 2020) a été comptabilisé.

Le résultat financier est en amélioration de 2 M€ grâce au résultat de change.

Le résultat net de l'ensemble consolidé s'établit à 12,9 M€, en progression de 56%.

Analyse par activité

En M€ Division BOIS Division EMBALLAGE Dont Activité Papier Dont Activité Sacs Dont Activité Flexible 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 Chiffres d'affaires 40,9 36,4 357,9 322,3 124,7 106,8 121,5 111,4 111,7 104,3 EBITDA 0,7 -3,1 31,4 35,2 7,1 13,5 13,3 11,9 10,0 8,8 Résultat opérationnel courant -1,0 -3,9 17,0 20,1 1,6 7,9 9,9 7,8 5,6 4,4

La Division Bois, en croissance, retrouve un EBITDA positif à 0,7 M€, en amélioration de 3,8 M€.

La demande soutenue des clients est favorable à l'évolution du chiffre d'affaires global et à l'amélioration des marges, cette dernière étant soutenue par la réduction de coût liée à la réorganisation de l'outil industriel.

La Division Emballage voit son EBITDA diminuer de 3,8 M€ du fait de l'Activité Papier.

L'Activité Papier voit diminuer son EBITDA de 6,4 M€ malgré un chiffre d'affaires en croissance.

Les volumes de ventes de papier ont augmenté de 13,6% en 2021, soutenus par une forte demande.

L'EBITDA est principalement impacté par l'arrêt réglementaire et par la hausse sans précédent du prix de l'électricité multiplié par 4,5 entre juin et décembre, soit un surcoût de l'ordre de 7 M€.

L'Activité Sacs augmente son EBITDA de 1,4 M€ (+12%), grâce à la progression des ventes des cinq sacheries dans un contexte de demande très soutenue depuis le mois de mars sur tous les marchés et sur tous les types de sacs.

L'Activité Flexible réalise un EBITDA en hausse de 1,2 M€ (+13%).

L'EBITDA de la société Gascogne Flexible à Dax augmente de 23% grâce au développement de marchés à plus forte valeur ajoutée.

Le site allemand connait une période moins favorable avec un chiffre d'affaires et un EBITDA en retrait sur l'année.

Structure financière

Bilan 2021 2020 Capitaux propres (M€) 158,1 143,5* Capitaux propres par actions (€) 6,5 5,9 Endettement net (M€) 97,7 107,4 Besoin en Fonds de Roulement (M€) 94,3 97,8 * Impact changement de méthode (interprétation IFRS IC IAS 19) : +0,7 m€, net d'impôts différés Tableaux de flux 2021 2020 Flux de trésorerie opérationnels (M€) 34,1 22,8 Flux de trésorerie d'investissement (M€) -25,5 -13,8 Flux de trésorerie de financement (M€) -17,1 12,6 Variation de trésorerie (M€) -8,5 21,6

Les flux opérationnels augmentent (+ 11,3 M€) à 34,1 M€ à EBITDA constant, en raison de la baisse du Besoin en Fonds de Roulement (baisse des stocks) et de l'encaissement du produit d'indemnisation d'assurance du sinistre de la chaudière de Saint Symphorien.

Ces flux couvrent les flux d'investissement de 25,5 M€, qui ont quasiment doublé par rapport à l'année 2020, période pendant laquelle les investissements avaient été limités par les confinements.

Les flux de financement s'élèvent à – 17,1 M€ comprenant des remboursements d'emprunts pour

28,4 M€, une plus grande utilisation de la ligne d'affacturage pour 5,5 M€ en lien avec la hausse du chiffre d'affaires et la mise en place d'un nouveau prêt de 5,0 M€.

La variation de trésorerie est négative à – 8,5 M€. La trésorerie disponible s'élève à 29,7 M€.

L'endettement net diminue de près de 10 M€ (-8,6%) et passe en dessous de 100 M€.

Perspectives

L'activité commerciale est toujours soutenue sur les premiers mois de l'année et devrait le rester une bonne partie de l'année 2022 dans un environnement toujours incertain marqué par la crise géopolitique majeure en Ukraine.

Le Groupe précise qu'il réalise moins de 1% de son chiffre d'affaires en Russie, n'a pas de clients en Ukraine et en Biélorussie et ne s'approvisionne pas directement en matières premières dans ces 3 pays.

Les prix des matières premières, des transports et de l'énergie continuent cependant d'augmenter depuis le début de l'année et il est encore difficile de mesurer les impacts de cette crise sur les flux logistiques et sur des ruptures possibles d'approvisionnement de certaines matières.

Le Groupe avance sur le projet d'implémentation de la nouvelle machine à papier pour la papeterie de Mimizan et sur son financement.

Responsable de l'information financière

Julien Ellie – Directeur Financier Tél : 05 58 04 28 44

A propos du groupe Gascogne :

Principal acteur de la filière bois en France, le groupe Gascogne est présent à tous les stades de la valorisation de la ressource forestière et est le seul acteur français totalement intégré sur l'ensemble de la chaîne bois-papier-transformation. Le groupe Gascogne, qui s'appuie sur 4 activités complémentaires, est le 1er opérateur multi spécialiste du bois en France, 1er producteur mondial de papier kraft naturel frictionné, le 3ème producteur européen de sacs industriels et grand public et un des premiers producteurs mondiaux de complexes d'emballage et de protection.

ISIN :FR0000124414 / Reuters : GASP.PA / Bloomberg : BI FP / FTSE : 460

www.groupe-gascogne.com

[1] EBITDA : Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements + dotations nettes aux provisions et dépréciations d'exploitation