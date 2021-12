02/12/2021 - 18:00

Une nouvelle étape importante a été franchie pour le financement du projet d'investissement dans une nouvelle machine à papier (de l'ordre de 170 M€) sur le site de Mimizan.

La Banque Européenne d'Investissement (BEI) vient d'approuver le principe de sa participation à ce financement à hauteur de 50 M€ et ce sous réserve de la conclusion de la documentation de financement. Les autres sources de financement du projet sont en discussion.

Cette nouvelle machine devrait permettre d'accompagner les évolutions des marchés de l'emballage et pérenniser la papeterie.

Responsable de l'information financière

Julien Ellie – Directeur Financier Tél : 05 58 04 28 44

A propos du groupe Gascogne :

Principal acteur de la filière bois en France, le groupe Gascogne est présent à tous les stades de la valorisation de la ressource forestière et est le seul acteur français totalement intégré sur l'ensemble de la chaîne bois-papier-transformation. Le groupe Gascogne, qui s'appuie sur 4 activités complémentaires, est le 1er opérateur multi spécialiste du bois en France, 1er producteur mondial de papier kraft naturel frictionné, le 3ème producteur européen de sacs industriels et grand public et un des premiers producteurs mondiaux de complexes d'emballage et de protection.

ISIN :FR0000124414 / Reuters : GASP.PA / Bloomberg : BI FP / FTSE : 460

www.groupe-gascogne.com