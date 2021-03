25/03/2021 - 18:00

Résultats annuels 2020

Le Conseil d'Administration de Gascogne, réuni le 25 mars 2021 sous la présidence de Dominique Coutière, a arrêté les comptes de l'exercice 2020. Les comptes annuels et consolidés ont été audités. Les rapports de certification seront émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Bonne résilience du Groupe dans un contexte inédit

La crise sanitaire Covid-19 a logiquement pesé sur l'activité à partir de mi-mars, bien que le Groupe ait été en mesure d'assurer globalement la continuité de ses opérations et la qualité de ses services dans le respect des règles sanitaires préconisées par les autorités. Seule la papeterie a dû arrêter son activité près de 3 semaines entre mi-mars et début avril.

La Division Emballage a fait preuve de résilience avec un recul de son chiffre d'affaires limité à 4,4%, grâce à sa présence sur les marchés agroalimentaire humain et animal et de la santé qui sont restés dynamiques.

La Division Bois a été plus fortement touchée compte tenu de l'impact de la crise sur ses débouchés (fermeture des magasins de décoration, arrêt des chantiers de construction).

Au final, le chiffre d'affaires recule modérément, de 8,0% sur l'année.

Malgré cette baisse d'activité, le Groupe est parvenu à faire progresser son EBITDA de 12,6%, grâce à la bonne performance de la Division Emballage qui compense la perte de la Division Bois, qui ne représente plus que 10% du chiffre d'affaires consolidé. Le Groupe récolte les fruits de sa politique industrielle et commerciale de long terme, de sa gestion rigoureuse et de son investissement massif dans la production d'énergie de la papeterie (la chaudière biomasse en juillet 2016 puis les turbines de production d'électricité en novembre 2019) qui permet de générer de façon récurrente des revenus significatifs.

Le taux d'EBITDA est de 8,9% en 2020 et de 10,9% pour la Division Emballage.

Le Groupe s'est attaché également à préserver sa situation financière pendant cette période. La trésorerie au 31 décembre 2020 s'élève à 38,3 M€ après encaissement du Prêt Garanti par l'Etat de 22 M€. L'endettement net a été réduit de 5% sur l'année grâce à un bon niveau d'EBITDA, aux investissements maîtrisé et à une progression du BFR contenue.

Le Groupe bénéficie de mesures du plan de relance : la sacherie de Mimizan a obtenu une subvention de 0,8 M€ correspondant à 23% de l'investissement dans une nouvelle ligne de production de sacs Petite et Moyenne Contenance qui a été commandée en fin d'année et sera mise en service courant 2022.

Compte de résultat

En M€ 2020 2019 Chiffre d'affaires 358,7 389,9 EBITDA 32,1 28,5 Résultat opérationnel courant 16,3 14,3 Résultat opérationnel 13,3 13,7 Résultat financier -4,8 -4,0 Résultat avant impôt 8,4 9,8 Résultat net consolidé 8,3 9,7

Le chiffre d'affaires est en recul de 8,0% à 358,7 M€, dont -10,5% au 1er semestre 2020 et -5,3% au 2nd semestre 2020.

Le chiffre d'affaires de la Division Bois (10% du chiffre d'affaires consolidé) est en retrait de 31% très fortement impacté par la fermeture des magasins de bricolage et l'arrêt des chantiers de construction pendant plusieurs semaines à partir de mi-mars.

Le chiffre d'affaires de la Division Emballage (90% du chiffre d'affaires consolidé) est en baisse de seulement 4,4%.

L'EBITDA[1] progresse de 3,6 M€ (soit 12,6%) passant de 28,5 à 32,1 M€.

Le résultat opérationnel courant progresse de 2,0 M€ en raison de l'augmentation de l'EBITDA, atténuée par l'augmentation des amortissements liée notamment à la mise en service des nouvelles turbines de production d'électricité de la papeterie de Mimizan fin 2019.

Le résultat opérationnel est quasi-stable à 13,3 M€, compte tenu de la comptabilisation de charges non courantes au titre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi du site de Castets (Division Bois).

Le résultat financier s'élève à -4,8 M€ en dégradation de 0,8 M€ liée à des pertes de change (dévalorisation du dollar) et à l'évolution de la structure d'endettement.

Le résultat net de l'ensemble consolidé s'établit à 8,3 M€. Le Groupe conserve ainsi un niveau de rentabilité solide dans une année atypique.

Analyse par activité

En M€ Division

BOIS Division EMBALLAGE Dont Activité Papier Dont Activité Sacs Dont Activité Flexible 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Chiffres d'affaires 36,4 52,7 322,3 337,1 106,8 101,2 111,4 115,5 104,3 120,4 EBITDA -3,1 -1,5 35,2 30 13,5 11 11,9 8,4 8,8 9,8 Résultat opérationnel courant -3,9 -2,3 20,1 16,6 7,9 5,7 7,8 4,6 4,4 6,0

La Division Bois a fortement souffert de la période du 1er confinement au 2nd trimestre.

Le chiffre d'affaires a reculé de 25% au 1er trimestre, 46% au 2nd trimestre et de 25% au 2nd semestre.

Malgré les mesures d'activité partielle qui ont permis de réduire les coûts opérationnels, le niveau de chiffre d'affaires n'était pas suffisant pour atteindre un EBITDA positif. Cette Division reste pénalisée de surcroit par un prix du bois en Aquitaine toujours élevé, malgré une légère décrue depuis le pic atteint début 2019.

Le projet de restructuration industrielle (suppression de 84 postes), qui comprend principalement la fermeture du site de Castets, a été annoncé fin février aux partenaires sociaux et le Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été finalisé au mois de mai.

La Division Emballage poursuit sa progression avec une amélioration de l'EBITDA de 5,2 M€ (+ 17%).

L'Activité Papier augmente son EBITDA de 2,5 M€, grâce à la production et la vente d'électricité en année pleine (nouvelles turbines mises en service en novembre 2019).

Cette performance est d'autant plus satisfaisante que l'impact de la baisse des prix de ventes (tendance mondiale) n'a été que faiblement compensée par la légère baisse des coûts d'approvisionnement en bois, qui restent très élevés.

La fermeture de la papeterie pendant près de 3 semaines au début de la crise sanitaire a également fortement pénalisé l'activité à un moment où les marchés étaient dynamiques et a conduit à décaler l'arrêt réglementaire sur le 1er trimestre 2021. La demande sur le 2nd semestre a été très molle, confirmant le cycle de baisse des prix de vente.

L'Activité Sacs augmente son EBITDA de 3,5 M€ (+ 42%), grâce à la progression des sacheries de Mimizan et Saint Herblain en France et de la sacherie en Grèce. Les actions industrielles et commerciales mises en place portent leurs fruits, dans un contexte de demande commerciale soutenue.

Les sacheries en Allemagne et en Tunisie ont quant à elles maintenu un EBITDA quasi-constant dans des contextes de marché moins dynamiques.

Globalement, l'Activité Sacs a été peu impactée par la crise sanitaire.

L'Activité Flexible voit son EBITDA baisser de 1,0 M€ (- 10%).

La société Gascogne Flexible à Dax est la société de la Division Emballage la plus impactée par la crise sanitaire avec un chiffre d'affaires en recul de 13,3%, avec 3 marchés spécifiquement touchés : les marchés de l'isolation des bâtiments et l'industrie (adhésifs), de façon temporaire avec l'arrêt des chantiers et le ralentissement industriel, et le marché des composites pour l'aéronautique, probablement de façon plus durable.

Grâce à la réactivité du Groupe, la diminution d'EBITDA de Gascogne Flexible à Dax a pu être limitée à seulement 1,3 M€ (-14%).

Le site allemand voit également son chiffre d'affaires reculer (-15%) mais en raison principalement de l'application de la stratégie commerciale de recentrage sur les clients les plus rentables. L'EBITDA progresse en revanche de 0,3 M€ grâce à la bonne maitrise des charges.

Structure financière

Bilan 2020 2019 Capitaux propres (M€) 142,8 134,7 Capitaux propres par actions (€) 5,9 5,5 Endettement net (M€) 107,4 112,8 Besoin en Fonds de Roulement (M€) 98,9 96,7 Tableaux de flux 2020 2019 Flux de trésorerie opérationnels (M€) 22,8 21,7 Flux de trésorerie d'investissement (M€) -13,8 -25,9 Flux de trésorerie de financement (M€) 12,6 9,3 Variation de trésorerie (M€) 21,6 5,0

Les flux opérationnels augmentent légèrement (+ 1,1 M€) à 22,8 M€, la progression liée à la hausse de l'EBITDA étant atténuée par la hausse maitrisée du Besoin en Fonds de Roulement et des décaissements (partiels) du PSE de Castets.

Ces flux couvrent largement les flux d'investissement de 13,8 M€, les investissements ayant été moindres compte tenu de la situation sanitaire qui a retardé les projets et limité les déplacements d'intervenants externes.

Les flux de financement s'élèvent à 12,6 M€ comprenant le tirage du solde de la ligne de crédit capex, et la mise en place du Prêt Garanti par l'Etat, dont le remboursement sera amorti sur 5 ans à compter du 2nd semestre 2021, le Groupe ayant choisi de renforcer sa trésorerie dans ce contexte incertain.

La variation de trésorerie est positive à + 21,6 M€ et la trésorerie disponible au 31 décembre 2020 s'élève à 38,3 M€.

L'endettement net a été réduit de 5% en 2020 à 107,4 M€ grâce au bon niveau d'EBITDA, à un niveau d'investissements maîtrisé et à une progression du BFR contenue.

Les covenants financiers ont été respectés au 31 décembre 2020.

Perspectives

Le Groupe vise à continuer de s'inscrire dans une trajectoire d'amélioration de ses performances mais reste très prudent et vigilant à court terme, compte tenu d'un contexte économique et sanitaire toujours hautement incertain en ce début d'année 2021 et de la tendance inflationniste constatée sur certaines matières premières.

