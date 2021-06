18/06/2021 - 20:00

A Paris, le 18 juin 2021

Assemblée Générale du 18 juin 2021







L'Assemblée Générale mixte des actionnaires de Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), tenue ce jour à huis clos, a adopté l'ensemble des résolutions soumises au vote, et notamment la prise de contrôle à 100% par freelance.com de la structure TMC France qui devient ainsi une filiale du groupe.

TMC France, organisme certifié qualiopi depuis décembre 2020, est un acteur reconnu de la formation déjà bien établi sur les certifications dorénavant obligatoires et couvre les principales typologies d'intervention de la formation : présentiel, distanciel, e-learning, 3d virtuel, multimodal.

Avec cette nouvelle filiale, le groupe Freelance.com confirme son positionnement déjà bien présent sur le marché de la formation et prépare une offre importante vers les grands comptes afin de challenger les grands acteurs généralistes de la formation. L'offre globale « d'Opérateur de la Formation » chez nos clients bénéficiera largement des expertises techniques, technologiques et métiers de nos activités historiques (à ce jour plus de 240 domaines de compétences couverts par nos activités de sourcing d'expertises).

Prochains rendez-vous :

Forum Small & Midcaps Gilbert Dupont : 21 & 22 juin 2021

Publication du Chiffre d'Affaires du 1 er semestre 2021 : le 30 août 2021

Investor Access Event : 27 & 28 septembre 2021

À propos de TMC

TMC France, Training & Management Conseil, est un organisme de formation professionnelle, animant un écosystème de formateurs salariés ou freelances.

Acteur reconnu sur le marché depuis 1993 et positionné sur le marché des grands comptes, TMC est un organisme de formation certifié (Qualiopi, ISQ) et certifiant, membre de le Fédération de la Formation Professionnelle.

TMC est aujourd'hui présent en France, en Europe du Sud et au Maghreb.

Plus d'informations sur https://tmcfrance.fr/

À propos du groupe freelance.com

Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, freelance.com s'appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées.

Le groupe freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d'expertise, gestion des ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité…

Avec un CA proforma de 376,3 M€ en 2020* et une présence en France et à l'international (Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), freelance.com est l'un des acteurs de référence du Future of Work avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

* CA 2020 proforma suite au rapprochement avec INOP'S le 18 juin 2020.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 37 459 685

