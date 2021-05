17/05/2021 - 20:00

Communiqué de presse – 17 mai 2021





Chiffre d'affaires au 1er trimestre 2021 : +43%





Le groupe freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE) publie son chiffre d'affaires consolidé non audité au titre du 1er trimestre de l'exercice 2021 (période du 1er janvier au 31 mars 2021).





Données non auditées en M€

(normes françaises) 2021

Consolidé 2020

Consolidé %Var Chiffre d'affaires 1er trimestre 98,8 69,2 43%





Au 1er trimestre 2021, le groupe freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 98,8 M€, en croissance de +43% sur la période.

En France, le groupe freelance.com a réalisé 85,1 M€ de chiffre d'affaires consolidé au 1er trimestre 2021 (+58% de croissance vs le 1er trimestre 2020 sachant qu'Inop's a rejoint le groupe le 18 juin 2020), représentant 86% de l'activité totale du groupe sur la période. En pro-forma, la croissance française a été de 12%.

A l'international (Allemagne, Maroc, Singapour, Suisse), l'activité reprend de la vigueur et se situe à -10% au 1er trimestre 2021, pour s'établir à 13,7 M€ (pour 14% de l'activité totale).

Le management du groupe freelance.com est confiant dans ses objectifs d'une croissance organique à deux chiffres pour l'année 2021 avec le retour progressif à une dynamique de prise de commandes d'avant COVID et un redémarrage des missions internationales.

Le bon 1er trimestre 2021 du groupe freelance.com conjugué à la bonne avancée des négociations exclusives avec le groupe Helvetic Payroll, permettent de maintenir la prévision de réaliser un chiffre d'affaires, pro forma de plus de 600 M€ dès 2021 et l'ambition d'atteindre 1 milliard d'euros d'ici 2025.



Prochains rendez-vous :

Assemblée générale annuelle : le 18 juin 2021

L'Investor Access Event les 27 & 28 juin 2021



À propos du groupe freelance.com

Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, freelance.com s'appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées.

Le groupe freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d'expertise, gestion des ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité…

Avec un CA proforma de 376,3 M€ en 2020* et une présence en France et à l'international (Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), freelance.com est l'un des acteurs de référence du Future of Work avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

* CA 2020 proforma suite au rapprochement avec INOP'S le 18 Juin 2020.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 37 209 685

Plus d'informations sur Freelance.com