Résultats annuels 2020



Chiffre d'affaires : +37%

EBITDA : +23%

Résultat net : +49%



Lors de sa réunion du 26 avril 2021, le Conseil d'administration du groupe freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE) a arrêté les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2020. Ces informations annuelles sont auditées, présentées et commentées ci-dessous de manière synthétique, en données consolidées selon les normes comptables françaises, les données pro forma incluant la contribution d'inop's (société acquise le 18 juin 2020) à partir du 1er janvier 2019 et 2020.



Données consolidées auditées en K€

(normes françaises) 2020

consolidé 2019

consolidé %Var 2020

pro forma 2019

pro forma %Var Chiffre d'affaires 325 017 237 127 37% 376 277 321 615 17% EBITDA 10 064 8 196 23% 11 312 10 362 9% Résultat d'exploitation

Marge d'exploitation - en % 8 921

2,7% 7 824

3,3% 14% 9 882

2,6 9 613

3,0% 3% Résultat financier

Résultat exceptionnel

Impôts sur le résultat

Résultat net*

Marge nette - en % -724

1183

-566

8 814

2,7% -674

-222

-1024

5 904

2,5%



49% -712

1165

-836

9 499

2,5% -639

-937

-1569

6 468

2,0%



47%

* dont 538 K€ de résultats hors groupe consolidés pour 2020 et 709 K€ en pro forma 2020.



Au terme de l'année 2020, le groupe freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 325,0 M€, en croissance de +37% par rapport à 2019. freelance.com réalise ainsi son cinquième exercice consécutif de croissance à deux chiffres. Le chiffre d'affaires pro forma du groupe (incluant Inop's dès le 1er janvier 2020) s'établit à 376,3 M€ en croissance de 17%.* dont 538 K€ de résultats hors groupe consolidés pour 2020 et 709 K€ en pro forma 2020.

Cette année la croissance du groupe freelance.com a principalement été tirée par l'activité en France. L'activité à l'international qui dégage de plus fortes marges a été plus affectée par les mesures de confinement liées à la pandémie et à la fermeture des aéroports.



Croissance significative du résultat en 2020



La complémentarité des activités, des équipes et des compétences d'inop's et du groupe freelance.com ont permis une intégration progressive réussie tout au long du second semestre 2020 avec un effet très positif sur la relation client ou sur les contrats en cours.

L'EBITDA consolidé s'est élevé à 10,1 M€, contre 8,2 M€ en 2019, en progression de 23% et à 11,3 M€ en pro forma. Après déduction de l'amortissement des développements informatiques initiés depuis 2018, le résultat d'exploitation consolidé s'est établi à 8,9 M€, (7,8 M€ en 2019) en progression de +14%.

Après prise en compte de l'impôt sur les résultats et de la participation, le résultat net part du groupe s'est établi à 8,8 M€ en 2020 (9,5 M€ en pro forma), contre un bénéfice de 5,9 M€ un an plus tôt (+49%).

Malgré la crise économique et sanitaire le marché du recours aux talents externes reste particulièrement porteur et la demande de prestation de services d'expertises est restée soutenue en 2020. Dans ce contexte inédit le groupe a non seulement maintenu sa stratégie de développement mais également renforcé ses investissements, tout en continuant à faire progresser son résultat d'exploitation et son résultat net avec une croissance à deux chiffres.



Une structure financière solide



Au 31 décembre 2020, le groupe freelance.com bénéficiait d'une structure bilantielle solide avec des capitaux propres renforcés à 48,9 M€.

A fin 2020, la trésorerie disponible de freelance.com s'établissait à 53,3 M€, pour des dettes financières de 38,5 M€. Par prudence, freelance.com a fait appel à 26,7 M€ de PGE qui sont restés en trésorerie en fin d'exercice et seront remboursés pour partie en 2021.



Données consolidées auditées

en K€ (normes françaises) 31 - dec.

2020 31 - dec.

2019 Données consolidées auditées

en K€ (normes françaises) 31 - dec.

2020 31 - dec.

2019 Actif immobilisé

dont Ecarts d'acquisition 54 739

48 619 40 587

35 650 Capitaux propres

(part du groupe et intérêts minoritaires) 48 925 39 737 Actif circulant

dont Créances clients

dont Autres créances 98 810

77 570

21 240 63 058

49 689

13 369 Provisions pour risques et charges 1 404 1 097 Provisions pour risques et charges Dettes

dont Emprunts et dettes financières

dont Dettes fiscales et sociales

dont Dettes fournisseurs

dont autres Dettes 155 948

38 452

48 691

66 848

1 957 89 115

11 482

41 764

34 729

1 140 Trésorerie 53 288 26 624 Comptes de régularisation 1 288 489 Comptes de régularisation 1 848 809 TOTAL ACTIF 208 125 130 758 TOTAL PASSIF 208 125 130 758



Au 31 décembre 2020, freelance.com bénéficiait ainsi d'une trésorerie nette de 15,1 M€ stable par rapport à fin 2019 malgré la prise de participation majoritaire au capital d'inop's.



Objectifs financiers 2021 : croissance à deux chiffres et amélioration de la rentabilité



La croissance constatée en fin d'année 2020 témoigne de la pertinence de la stratégie de croissance externe du groupe afin de continuer à développer fortement son offre de services aux talents externes (indépendants et startups) et aux entreprises.

Comme lors des exercices précédents, d'importants investissements continuent d'être réalisés en ressources humaines, en marketing et en informatique, clés de voûte de la stratégie du groupe et de ses futurs enjeux.



Prochains rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2021 : le 17 mai 2021, après fermeture des marchés d'Euronext

trimestre 2021 : le 17 mai 2021, après fermeture des marchés d'Euronext Assemblée générale annuelle : le 18 juin 2021



A propos du groupe freelance.com



Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, freelance.com s'appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées.

Le groupe Freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d'expertise, gestion des ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité…

Avec un CA proforma de 376,3 M€ en 2020 et une présence en France et à l'international (Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), freelance.com est l'un des acteurs de référence du Future of Work avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 36 423 699

