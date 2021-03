01/03/2021 - 21:10

Freelance.com (Euronext Growth Paris - FR0004187367 - ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'année de l'exercice 2020 (période du 1er janvier au 31 décembre 2020).



Données non auditées en Meuros (normes françaises) 2020(1) consolidé 2019 consolidé Variation Chiffre d'affaires 9 mois 217,7 164,8 32% Chiffr d'affaires 4ème trimestre 106,3 72,4 47% Chiffre d'affaires cumulé 12 mois 324,0 237,1 37%

(1) CA incluant les ventes réalisées par INOP'S à partir du 1er juillet 2020



Un modèle économique robuste et résilient



Au 4ème trimestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé de freelance.com s'est établi à 106,3 M€ en croissance de 47% (5% en croissance organique*).

En cumulé sur 2020, freelance.com a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 324,0 M€ en croissance de 37% (17% en croissance organique*).

En France, freelance.com a totalisé 272,2 M€ de chiffre d'affaires sur l'exercice 2020, soit 84% du total consolidé du groupe. L'activité connaît une croissance organique* de 23% sur le territoire domestique.

A l'international, l'activité est en baisse à -10%, pour s'établir à 51,8 M€ (16% du CA total). Cette activité est notamment perturbée par l'arrêt des vols internationaux.

Le chiffre d'affaires pro forma du groupe (incluant inop's dès le 1er janvier 2020) s'établit à 375,4 M€ pour l'année 2020. Malgré l'impact de la crise sanitaire, inop's confirme une très bonne dynamique grâce à ses activités à fortes valeurs ajoutées et à haut niveau d'expertise dans le numérique (transformation digitale, Big data, IA, dématérialisation…) ainsi que ses relations avec ses clients grands comptes issus du secteur public et privé.

Si le 1er semestre ainsi que le 2ème semestre 2020 ont été fortement impactés par les mesures de confinement, les restrictions sanitaires et leurs conséquences économiques, nos résultats témoignent d'un modèle économique robuste et résilient.

Malgré des signaux positifs, le manque de visibilité invite à rester prudents et à se garder de toute annonce prématurée pour le premier semestre 2021.

Cependant, le modèle du groupe s'appuie sur des tendances de fond qui ne sont pas remises en cause : transformation du rapport au travail, quête d'autonomie, entreprise de plus en plus agile et libérée, besoin d'expertises pour accompagner la transformation numérique… A ce stade le groupe est confiant dans son modèle de développement économique ambitieux alliant croissance et rentabilité, et poursuit sa stratégie long terme d'automatisation et de digitalisation de ses outils de production.





Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale mixte, le vendredi 05 mars 2021, à 14 h 30 ;

Publication des résultats annuels 2020, le lundi 26 avril 2021, après clôture des marchés d'Euronext





A propos du groupe Freelance.com



Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, leader français de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, freelance.com s'appuie sur une communauté de 370 000 consultants et experts travaillant en freelance ou dans des PME hyperspécialisées.

Le groupe freelance.com offre une gamme complète de services : sourcing d'expertise, gestion des ressources externes, pilotage de projets, portage salarial, mise en conformité…

Avec un CA proforma de 375,4 M€ en 2020 et une présence en France et à l'international (Allemagne, Angleterre, Maroc, Singapour, Suisse), freelance.com est aussi l'un des acteurs de référence du Future of Work avec une mission : libérer, simplifier, et sécuriser la relation entre les entreprises et leurs talents externes.

*La notion d'organique s'obtient en comparant les valeurs proforma 2019 et 2020 des entités juridiques freelance.com et inop's au 1er janvier de chaque exercice

Libellé : FREELANCE.COM

Code ISIN : FR0004187367

Code mnémonique : ALFRE

Nombre d'actions composant le capital social : 36 423 699

