ODYSSEA 2024, des objectifs dépassés

Un chiffre d'affaires 2023/24 au plus haut : 351 M€, soit une progression de +26,9%

Une performance opérationnelle très satisfaisante, avec un Excédent Brut d'Exploitation à 60 M€

Une vision engagée de l'avenir : nouveaux bateaux et investissements industriels

ODYSSEA 2024, un plan d'entreprise qui a tenu toutes ses promesses

Grâce à l'engagement collectif et à la qualité des résultats financiers, Fountaine Pajot s'est largement et durablement transformé au cours de ce plan d'entreprise. Ce développement du Groupe s'est construit autour de 3 piliers :

L'humain, au cœur de la stratégie du plan d'entreprise : la formation a été un levier clé du succès du Groupe. Avec l'ouverture de l'école de formation interne, l'Institut des Talents Nautiques, le Groupe a renforcé ses effectifs (+240 CDI au cours du plan) tout en améliorant les conditions de travail de ses collaborateurs.

: la formation a été un levier clé du succès du Groupe. Avec l'ouverture de l'école de formation interne, l'Institut des Talents Nautiques, le Groupe a renforcé ses effectifs (+240 CDI au cours du plan) tout en améliorant les conditions de travail de ses collaborateurs. L'environnement, comme objectif de long terme : précurseur de la transition énergétique de la plaisance, le Groupe propose désormais une gamme complète de bateaux à empreinte carbone limitée : 4 catamarans et 5 monocoques en version électrique. Fountaine Pajot a radicalement innové en cartographiant l'empreinte carbone de l'ensemble de ses activités, en conformité avec le protocole GHG « Greenhouse Gas Protocol ». Fountaine Pajot s'engage désormais dans un plan de décarbonation et vise la neutralité carbone à horizon 2050.

précurseur de la transition énergétique de la plaisance, le Groupe propose désormais une gamme complète de bateaux à empreinte carbone limitée : 4 catamarans et 5 monocoques en version électrique. Fountaine Pajot a radicalement innové en cartographiant l'empreinte carbone de l'ensemble de ses activités, en conformité avec le protocole GHG « Greenhouse Gas Protocol ». Fountaine Pajot s'engage désormais dans un plan de décarbonation et vise la neutralité carbone à horizon 2050. La performance économique remarquable : au cours de la période 2020-2024, le chiffre d'affaires du Groupe a progressé de +178 M€ : Cette croissance a permis d'importants investissements (près de 50 M€ en 4 ans), et une redistribution des résultats aux salariés en progression continue (7,5 M€ pour l'année 2024).

Un exercice 2023/24 exceptionnel

Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, publie ses résultats consolidés pour l'exercice 2023/24 (du 01/09/23 au 31/08/24). Les principales données financières ont été arrêtées par le Conseil d'administration dans sa séance du 18 décembre 2024.

Données en M€ - (normes françaises) 31/08/2023 31/08/2024[1] Chiffre d'affaires 276,8 351,3 Excédent Brut d'exploitation 39,9 60,0 Résultat d'exploitation (avant dot. aux amort. et dépré. des écarts d'acquisition) 33,6 51,0 Résultat financier 0,7 2,9 Résultat courant 21,3 47,7 Résultat exceptionnel (1,5) 0,1 Résultat net de l'ensemble consolidé 11,1 34,5 Résultat net part du Groupe 11,4 33,5



Porté par l'augmentation des volumes et des prix, le Groupe Fountaine Pajot réalise un chiffre d'affaires historique de 351,3 M€, marquant une progression de 26,9% par rapport à l'exercice précédent (+17% à périmètre constant). Cette dynamique est soutenue par l'accélération des rythmes de production et les succès de l'Alegria 67, l'Elba 45 et l'Aura 51 sur le segment du catamaran et des Dufour 44 et Dufour 41 pour les monocoques.

Bénéficiant d'une croissance forte, le Groupe affiche au titre de l'exercice 2023/24 un Excédent Brut d'Exploitation à 60,0 M€ contre 39,9 M€, un an auparavant, soit 17,1% de marge d'EBE. Le résultat d'exploitation, avant dotations aux dépréciations des écarts d'acquisition s'élève à 51,0 M€ et le bénéfice net part du Groupe ressort en amélioration à 34,4 M€ contre 11,4 M€ l'année précédente.

Une structure financière robuste

En M€ 31/08/23 31/08/24 En M€ 31/08/23 31/08/24 Immobilisations 78,5 88,3 Capitaux propres 83,5 112,8 Stocks 53,4 64,5 Provisions & impôts différés 7,7 9,7 Créances clients et autres créances 19,1 20,6 Dettes financières 26,6 35,7 Disponibilités 144,7 140,3 Fournisseurs et comptes rattachés 32,2 29,6 Total Actif 295,7 305,7 Autres dettes

Dont acomptes clients 145,6

117,4 117,9

78,0 Total Passif 295,7 305,7



Le Groupe Fountaine Pajot présente au 31 août 2024 une marge brute d'autofinancement positive à 51,8 M€ et une augmentation du Besoin en Fonds de Roulement (-43,9 M€), dégageant une trésorerie d'exploitation positive de 7,9 M€. Le niveau des stocks anticipe les livraisons sur l'exercice 2024/25 en cours.

Les investissements sur la période à 17,7 M€ ont porté sur le développement de nouveaux produits et les travaux d'agrandissement et d'amélioration des conditions de travail des deux sites industriels historiques d'Aigrefeuille et de Périgny. L'investissement chez Dufour à Périgny s'élève à 12 M€ et se poursuivra tout au long de l'année 2025.

Avec ces atouts très solides, le Groupe Fountaine Pajot aborde l'avenir en confiance, en poursuivant ses investissements dans les nouveaux bateaux.

Perspectives et développements : une vision tournée vers l'éco-responsabilité

Dans un contexte de marché qui se normalise, le Groupe peut s'appuyer à la fois sur le portefeuille de commandes embarqué et sur ses capacités d'adaptation en ajustant ses rythmes à la demande.

La stratégie produits est très ambitieuse pour les trois marques du Groupe :

Fountaine Pajot Sailing Catamarans : lancement d'un nouveau catamaran de 41 pieds, inaugurant une génération alliant innovation et éco-responsabilité ;

Dufour : le Dufour 48 qui sera mis à l'eau au Printemps 2025 ;

Fountaine Pajot Motor Yachts : une nouveauté en collaboration avec Couach, le Code 07, particulièrement adapté au marché américain.

Par ailleurs, Fountaine Pajot poursuit sa trajectoire vers une navigation décarbonée avec une intensification des développements de modèles hybrides Smart Electric qui comptent déjà une trentaine de bateaux en circulation.



À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 58 modèles et livré plus de 4 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2023/24 (au 31 août 2024), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 351,3 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

