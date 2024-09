09/09/2024 - 18:00

A l'occasion du Cannes Yachting Festival et de la conférence de Presse internationale du Groupe, qui se tiendra lundi 9 septembre, FOUNTAINE PAJOT annonce une année 2023/2024 exceptionnelle et une vison engagée de l'avenir.



UNE ANNÉE DE TOUS LES RECORDS

1 - Le Groupe Fountaine Pajot enregistre pour l'année 2023/2024 un volume d'affaires supérieur à 300 M€ et boucle le plan ODYSSEA 2024 avec des objectifs atteints au-delà de ses attentes.

2 - Les trois marques ont maintenu leur position influente sur la scène internationale avec :

Un 3 ème Thira 80 livré au mois d'août et près de 500 ème Isla 40 pour Fountaine Pajot Sailing Catamarans,

Thira 80 livré au mois d'août et près de 500 Isla 40 pour Fountaine Pajot Sailing Catamarans, Le succès du Dufour 41 doublement primé (British Yachting Awards et US Sail Best Boat) pour le chantier qui célèbre son 60 ème anniversaire,

anniversaire, ET la montée en cadence et en maturité industrielle de la marque moteur Fountaine Pajot Motor Yachts, sur le site industriel de Gujan-Mestras pour assurer la livraison du doublement des ventes et répondre aux exigences de qualité de ce projet ambitieux Fountaine Pajot Motor Yachts/Couach.

3 - Une nouvelle expansion à l'international

Déjà leader sur de nombreux marchés, le Groupe a, grâce à la reprise de la gestion de l'activité américaine, consolidé sa position sur ce marché clé, en lui permettant également de se rapprocher de ses clients. Fort de ce succès, le Groupe poursuit l'expansion de sa distribution sur d'autres zones.

4 - La santé financière du Groupe et l'amélioration de ses marges lui donnent ainsi les ressources pour poursuivre ses investissements tant sur sa capacité industrielle que sur le développement produits, avec pour objectif de stimuler la demande sur un marché qui se normalise.



UNE PRESENCE REMARQUABLE À CANNES

Les trois marques Fountaine Pajot Sailing Catamarans, Fountaine Pajot Motor Yachts et Dufour affirment leur leadership au YACHTING CANNES FESTIVAL et exposent sur plus de 1 000 m2 de stand et de linéaires, la quasi-totalité de leur 3 gammes soient 13 bateaux, dont :

Le navire amiral de la marque voile le Thira 80 sur le stand Fountaine Pajot Sailing Catamarans Port Canto,

Le Power 67 sur le stand Fountaine Pajot Motor Yachts bassin du Vieux Port,

Et le tout nouveau modèle Dufour 44 nominé au European Yacht of the Year EYOTY et aux awards américains Best Sail Top 10 et Cruising World Best Boat of the Year, sur le stand Dufour à Port Canto également.



CAPACITÉ INDUSTRIELLE

Le Groupe a entamé de nouveaux travaux sur ses deux sites industriels historiques Fountaine Pajot et Dufour, afin d'accroitre et améliorer son outil industriel et de développer ses stratégies produits ; Soient + 15 000 m2 sur 2024/2025.



ANNONCE DE TROIS NOUVEAUTÉS

Dans un contexte de marché attentiste, et pour répondre aux nouvelles attentes des Propriétaires, Fountaine Pajot annonce une stratégie produits ambitieuse pour les 3 années à venir, pour les trois marques. Fountaine Pajot va ainsi présenter à la conférence de Presse qui se tient la veille de l'ouverture du salon, trois premiers nouveaux modèles pour le Groupe :



FOUNTAINE PAJOT SAILING CATAMARANS : Top départ pour une nouvelle génération de catamarans :

Un nouveau catamaran Fountaine Pajot Catamarans de 41 pieds sera annoncé à la conférence de Presse. Il représente le premier modèle d'une nouvelle génération de catamarans sur ces deux prochaines années. Le New 41 illustre l'ambition de la marque en alliant innovations, éco-responsabilité, à un prix ajusté défiant toute concurrence.

Première mondiale : Cannes et Annapolis 2025



DUFOUR : Un renouvèlement complet du cœur de gamme

A la suite du succès du nouveau Dufour 44 et des derniers modèles, tant sur le marché des particuliers que sur le charter, le groupe annonce en exclusivité le lancement du Dufour 48 qui sera mis à l'eau au Printemps 2025.

D'autres modèles suivront avec une volonté de renouvèlement du haut de la gamme en s'appuyant sur le succès de cette stratégie produits réussie.



FOUNTAINE PAJOT MOTOR YACHTS : Un nouveau modèle et une nouvelle marque « Collab » FOUNTAINE PAJOT X COUACH

Fountaine Pajot annonce une collaboration étendue avec le constructeur Couach, avec un premier nouveau modèle dont le nom et la marque seront annoncés au salon de Miami 2025. Le Code 07, nouveau catamaran à moteur, qui sera présenté plus en détail à la conférence de Presse de Cannes, est le fruit de cette collaboration plus aboutie. Elle donnera naissance à une nouvelle marque dont l'ambition internationale vise particulièrement le marché américain.

Ce nouveau modèle qui sera l'emblème de cette nouvelle marque et qui redéfinit la stratégie Moteur de Fountaine Pajot, bénéficiera des 30 ans d'expertise de Fountaine Pajot Motor Yachts et du savoir-faire industriel de Couach.

Le Code 07 sera un catamaran à moteur assumé, où l'alliance de la puissance, du confort et de l'habitabilité permettront de répondre à des Propriétaires exigeants sur un marché de plus en plus mature.



PLAN ODYSSEA

Le Groupe poursuit son cap vers la décarbonation avec son plan « en route vers 2050 » et pour la partie décarbonation de la navigation un développement croissant des modèles en moteurs hybrides Smart Electric (une trentaine navigants déjà). Cette activité se développe également en externe avec des sociétés charters et constructeurs du marché qui ont adopté cette solution.

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2022/23 (au 31 août 2023), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 276,8 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME