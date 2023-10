26/10/2023 - 19:45

Une excellente dynamique commerciale avec un chiffre d'affaires en progression de +26,2%

Une croissance attendue sur 2023/24 au bénéfice d'une politique sociale équilibrée et d'une démarche environnementale assumée

Un rythme d'innovation soutenu avec le lancement du Dufour D41, du Fountaine Pajot Thira 80 et le déploiement de la gamme Smart Electric®

Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, publie son chiffre d'affaires pour l'exercice 2022/23 (du 01/09/22 au 31/08/23).

Données en M€ 2021/22 2022/23 Variation Chiffre d'affaires annuel 219,8 277,3 +26,2%



Troisième année de croissance post-crise sanitaire

Le Groupe Fountaine Pajot réalise un excellent exercice 2022/23, enregistrant un chiffre d'affaires de 277,3 M€, en progression dynamique de 26,2%. Cette performance reflète, d'une part la progression des volumes et d'autre part, le mix produits favorable, soutenu par la qualité et l'étendue de l'ensemble de sa gamme.

Sur cet exercice, sur le segment du catamaran, l'activité est portée par l'Elba 45, l'Alegria 67 et l'Aura 51 en voile et le MY6 en moteur. Sur le segment du monocoque, la croissance est tirée par le D470, le D430 et le D530.

Par destination, le Groupe consolide son développement à l'international avec 82% des ventes réalisées à l'export. Ainsi, Fountaine Pajot enregistre une forte dynamique en Europe avec 45% des ventes, l'activité en Amérique du Nord représente 16% des ventes et le grand export 17%.



Fountaine Pajot prépare l'avenir

Le Groupe renforce sa politique de ressources humaines, basée à la fois sur l'attractivité et la fidélisation.

Le Groupe Fountaine Pajot poursuit ses recrutements : ce sont 75 personnes supplémentaires qui ont rejoint les effectifs au cours de l'année 2022/23.

Après avoir initié un plan de formations internes ambitieux au travers de sa propre école (plus de 300 stagiaires attendus cette année), Fountaine Pajot est lauréat de l'appel à projets France 2030 « Ingénierie de formations professionnelles et d'offres d'accompagnement innovantes ». Ce projet, réuni autour d'un consortium, s'inscrit dans le cadre des actions de la Fédération des Industries Nautiques pour la promotion et l'attractivité des métiers, afin de mettre en œuvre des solutions innovantes visant à capter des nouveaux entrants pour les métiers en tension du nautisme.

Par ailleurs, sur l'exercice 2023/24, Fountaine Pajot engage 3,5 M€ d'investissements destinés à améliorer les conditions de travail et de sécurité de ses collaborateurs, et agrandir les surfaces d'atelier d'Aigrefeuille.



Fountaine Pajot accélère sa démarche environnementale

Fountaine Pajot poursuit son engagement pour une industrie de la plaisance respectueuse de son environnement. Ainsi, le Groupe communiquera son premier bilan carbone à l'occasion de la publication du rapport RSE 2023, une première dans l'industrie nautique française. Il s'agit d'une étape importante dans la démarche du Groupe visant la neutralité carbone en 2030.

Le Groupe Fountaine Pajot innove : après le lancement de l'Aura 51 Smart Electric®, le Groupe a dévoilé l'Astréa 42 Smart Electric® et le premier Dufour équipé de la solution hybride électrique développée par le Groupe, le D530 Smart Electric®.

Enfin, en partenariat avec EODev, spécialiste des solutions industrielles utilisant l'hydrogène, Fountaine Pajot a récemment développé le premier catamaran de croisière de série au monde à propulsion 100% électrique, utilisant l'hydrogène comme source d'énergie. Ce prototype, le Samana 59 Smart Electric REXH2, démontre la capacité du Groupe à être au cœur l'innovation pour une plaisance décarbonée.



2023/24, nouvelle année de croissance

Compte tenu de la qualité du portefeuille de commandes embarquées et d'une organisation industrielle performante, le Groupe Fountaine Pajot poursuit sa croissance pour l'exercice 2023/24.

Le Groupe a dévoilé à flot lors du dernier Cannes Yachting Festival, son nouveau multi yacht de luxe, le Thira 80. Pour répondre aux attentes d'une clientèle plus sélective et exigeante, Fountaine Pajot a relevé le défi industriel de construire le plus grand catamaran de croisière de l'histoire du chantier.

Sur le segment du monocoque, Dufour a présenté lors des derniers salons nautique le D41, qui a d'ores et déjà remporté le « Prix du Design » dans sa catégorie lors du salon de Gênes et est en lice pour 3 prestigieux prix internationaux (Voiliers de l'année 2024 par Voile Magazine ; Bateaux de l'année 2024 par Cruising Word et nominé pour les British Yachting Award).



Calendrier de communication :

Résultats annuels 2022/23 : mi-décembre 2023 (après Bourse)

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré

3 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2022/23, le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 277,3 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME