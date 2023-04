24/04/2023 - 18:15

Activité en progression de +23%

Confirmation d'une année 2022/23 attendue en croissance forte

Partenariat renforcé aux États-Unis

FOUNTAINE PAJOT lance le premier catamaran de croisière à hydrogène au monde

Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, publie son chiffre d'affaires pour le premier semestre de l'exercice 2022/23.

Données en M€ (normes françaises) 2021/22 2022/23 Variation Chiffre d'affaires 1er semestre 90,5 111,3 +23%



Au titre du premier semestre de l'exercice 2022/23 (du 01/09/22 au 28/02/23), le Groupe Fountaine Pajot affiche un chiffre d'affaires de 111,3 M€, en progression de +23% par rapport à la même période sur l'exercice précédent. Les derniers lancements tant sur le segment du catamaran (Elba 45, Aura 51, Samana 59 et Alegria 67) que sur le segment du monocoque (D530, D470 et D390) portent la croissance du Groupe sur cette période.

D'un point de vue géographique, l'ensemble du Groupe consolide son développement à l'international avec 89% des ventes à l'export. Ainsi, le groupe Fountaine Pajot enregistre une forte dynamique en Europe avec 36% des ventes, l'activité en Amérique du Nord représente 20% des ventes et le grand export 21%. Enfin, la zone caraïbe représente 12% des ventes et la France 11%.

Fort de cette bonne dynamique commerciale sur cette première partie de l'année, le Groupe Fountaine Pajot anticipe, de nouveau, un exercice en croissance en ligne avec la tendance constatée au premier semestre, portée par :

des capacités de production renforcées (embauches et sous traitance),

des lancements de produits : première année commerciale de l'Aura 51. Le New 80, nouveau bateau amiral de la flotte Fountaine Pajot qui sera lancé à l'été 2023. Le D37, chez Dufour, seul voilier de cette taille à proposer autant d'espace de vie à bord, et dans les prochaines semaines, un tout nouveau D41 qui sera une des grandes nouveautés de l'été et des salons nautiques d'automne.

le déploiement commercial de l'électrique hybride.



Le Groupe Fountaine Pajot renforce sa présence aux États-Unis, par une prise de participation majoritaire au sein de son principal distributeur américain, Atlantic Cruising Yachts, aux côtés de son fondateur et Président Chris Bent. Atlantic Cruising Yachts a acquis un savoir-faire unique dans la vente et la gestion de bateaux à travers un réseau d'agences et de bases de locations réparties sur l'ensemble du territoire américain. Fort d'un partenariat fructueux depuis plus de 30 ans, Fountaine Pajot et Atlantic Cruising Yachts souhaitent amplifier le développement commercial sur le marché américain aux bénéfices des marques du groupe Fountaine Pajot à travers un maillage territorial plus important et une offre de services plus complète.

Chris Bent, fondateur et Président d'Atlantic Cruising Yachts, a déclaré : « La prise de participation de Fountaine Pajot représente à la fois une reconnaissance pour le long travail accompli jusqu'ici et une superbe opportunité de poursuivre notre développement sur notre immense marché américain. »

Romain Motteau, Directeur Général Délégué de Fountaine Pajot a ajouté : « Nous sommes heureux de pouvoir nous associer à Atlantic Cruising Yachts afin d'accompagner son développement sur son marché domestique et enchantés de ce partenariat commercial qui doit permettre de consolider nos ventes. »

Samana 59 Smart Electric REXH2, premier catamaran à hydrogène au monde

Dans le cadre de son ambitieux plan stratégique Odyssea 2024, le groupe Fountaine Pajot en collaboration avec EODev, a conçu et fabriqué le premier catamaran de croisière à hydrogène au monde : le Samana 59 Smart Electric REXH2.

Ce partenariat reflète la volonté de Fountaine Pajot d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 en suivant son plan stratégique Odyssea 24 et l'engagement d'EODev de développer des solutions zéro émission.

Face aux enjeux de la décarbonation que nous connaissons aujourd'hui, le SAMANA 59 Smart Electric REXH2 - premier catamaran de croisière au monde équipé d'une pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène - propose aux plaisanciers une solution sans émissions, sans bruit, sans fumées et sans odeurs, pour continuer à profiter de la mer sans l'impacter.

Mathieu Fountaine, Directeur Général Délégué, a déclaré : « Le Samana 59 Smart Electric REXH2 est plus qu'une vision. C'est aujourd'hui un prototype qui montre la capacité du groupe à être très en avance dans l'innovation et à imaginer sur le long terme la transition que nous souhaitons. »



Calendrier de communication :

Résultats du 1er semestre 2022/23 mi-juin 2023 (après Bourse)

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré

3 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2021/22 (au 31 août 2022), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 219,8 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME