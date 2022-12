21/12/2022 - 18:00

Ambition réaffirmée vers la neutralité carbone

Résultats solides : Excédent Brut d'Exploitation à 33,4 M€, soit une marge de 15,2%

Résultat d'Exploitation en progression de 10,4%

Forte dynamique commerciale 2022/23

Avancées du plan d'entreprise Odysséa 2024, vers une plaisance décarbonée

Au cours de l'exercice 2021/22, le Groupe Fountaine Pajot a franchi de nouvelles étapes devant l'amener à la neutralité carbone en 2030 : adoption du GHG protocole (Green House Gas protocol) pour déterminer l'empreinte carbone de l'entreprise, lancement d'une motorisation électrique et d'un système de gestion de l'énergie à bord des bateaux, investissements ciblés visant la réduction de l'empreinte industrielle.

En complément de cette démarche, Fountaine Pajot s'engage auprès du WWF dans la protection des herbiers de posidonie en Méditerranée. Ces réservoirs de biodiversité fragilisés par l'activité humaine, constituent un puit à carbone, qu'il faut préserver. Ce projet de conservation porté par WWF France bénéficie désormais du soutien de Fountaine Pajot.

Le Groupe Fountaine Pajot, annonce ses résultats pour l'exercice 2021/22 (du 01/09/21 au 31/08/22).

Données en K€ - (normes françaises) 2021/22[1] 2020/21 Variation Chiffre d'affaires 219 865 202 310 +8,7% Excédent Brut d'Exploitation 33 385 32 868 +1,6% Résultat d'Exploitation 25 885 23 455 +10,4% Résultat financier (2 745) (399) - Résultat courant 23 141 23 056 - Résultat exceptionnel 72 264 - Résultat net de l'ensemble consolidé 15 834 10 928 +44,9% Résultat net part du Groupe 15 912 11 606 +37,1% Dont Intéressement & participation 4 744 5 057 -



Amélioration de la performance opérationnelle

Au terme de l'exercice 2021/22, Fountaine Pajot réalise un chiffre d'affaires en progression de 8,7% à 219,9 M€, freiné par des tensions (approvisionnements et recrutements). La dynamique de l'activité a été portée par les ventes à l'international et par le retour des ventes aux loueurs professionnels.

L'Excédent Brut d'Exploitation 2021/22 ressort à 33,4 M€, contre 32,9 M€ un an auparavant, impacté par les hausses de prix des achats, en partie compensées par une répercussion dans les tarifs des bateaux. Les difficultés se sont stabilisées sur le 2nd semestre : la marge d'EBE au 2nd semestre s'est améliorée de 1,6 pt par rapport au 1er semestre 2021/22. L'intéressement et la participation versés aux salariés se monte à plus de 4,7 M€.

Le résultat d'exploitation s'établit à 25,9 M€ en croissance de 10,4% par rapport à l'exercice passé et le résultat net part du Groupe est en forte amélioration à 15,9 M€ contre 11,6 M€ en 2020/21.



Une structure financière renforcée

En K€ 31/08/22 31/08/21 En K€ 31/08/22 31/08/21 Immobilisations 80 965 82 091 Capitaux propres 71 550 62 690 Stocks 37 959 25 512 Provisions & impôts différés 9 666 8 997 Créances clients et autres créances 11 347 7 024 Dettes financières 29 767 34 725 Disponibilités 139 433 104 003 Fournisseurs et comptes rattachés 19 344 15 090 Total Actif 269 703 218 631 Autres dettes

Dont acomptes clients 139 376

117 065 97 129

74 678 Total Passif 269 703 218 631



Au 31 août 2022, les flux de trésorerie générés par l'activité atteignent 54,6 M€, grâce à une marge brute d'autofinancement après impôts de 24,7 M€ et une baisse du Besoin en Fonds de Roulement de 29,8 M€, compte tenu du bon niveau d'acomptes clients reçus. L'augmentation des stocks anticipe les commandes à livrer dans les prochains mois et traduit un retard de facturation.

Les investissements 2021/22, soutenus à 11,4 M€, ont principalement porté sur les nouveautés avec :

l'Aura 51, premier modèle Fountaine Pajot équipé dans sa version Smart Electric® de moteurs électriques et d'un système de gestion de l'énergie à bord,

le développement d'une motorisation électrique propre au groupe Fountaine Pajot

le D37, nouveau monocoque Dufour, nominé pour les « Sail Best Boats of the year 2022 ».

Par ailleurs, Fountaine Pajot a obtenu le prix du bateau de l'année 2023 aux États Unis, pour le Tanna 47 par la revue Cruising World.



Perspectives 2022/23 : forte dynamique commerciale pour une nouvelle année de croissance

La qualité et la profondeur du carnet de commandes permettent d'anticiper une nouvelle année de croissance des ventes. En outre, Fountaine Pajot prépare pour l'été 2023, l'extension de sa gamme avec un nouveau bateau amiral de 80 pieds.

Enfin, pour accompagner la croissance du Groupe, les actions de recrutement sont renforcées avec pour objectif d'accueillir 150 nouveaux collaborateurs. Le partenariat de sous-traitance conclu avec Couach accroit également les capacités disponibles pour la fabrication de bateaux. Enfin, notre école métier rentre dans une nouvelle phase de son développement et renforcera les actions de recrutements.



Calendrier de communication :

Perspectives 2022/23 et carnet de commandes

Réunion de présentation des résultats 2021/22 Le 11 janvier 2023

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré

3 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2021/22 (au 31 août 2022), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 219,8 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

Hélène de Fontainieu

Directrice de la Communication

Tel. : 05 46 35 70 40 ACTUS finance & communication

Corinne Puissant / Relations analystes / Investisseurs

cpuissant@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 77



Manon Clairet / Relations Presse

mclairet@actus.fr /Tel. 01 53 67 36 73

[1] Au cours de l'exercice Fountaine Pajot a fait l'acquisition de la société Alternatives Energies (50,5% de détention). L'entrée dans le périmètre étant jugée non significative, il n'est pas établi de comptes consolidés proforma.