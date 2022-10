25/10/2022 - 18:55

Une activité en nette progression de 8,6%

2022/23 : Poursuite du développement long terme par le renforcement de l'innovation pour une plaisance décarbonée et par de nouveaux recrutements

Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, publie son chiffre d'affaires pour l'exercice 2021/22 (du 01/09/21 au 31/08/22).

Données en M€ (normes françaises) 2020/21 2021/22 Variation Chiffre d'affaires annuel 202,3 219,8 +8,6%



Une activité solide dans un environnement complexe

Au titre de l'exercice 2021/22 (du 1er septembre 2021 au 31 août 2022), le Groupe Fountaine Pajot réalise un chiffre d'affaires de 219,8 M€, en progression de +8,6% par rapport à la même période en 2020/21.

Cette croissance solide a été rendue possible par :

La consistance du carnet de commandes, qui respecte les grands équilibres géographiques : l'ensemble du Groupe consolide son développement à l'international avec 84% des ventes à l'export . Ainsi, Fountaine Pajot enregistre une bonne dynamique en Europe avec 38% des ventes, l'activité en Amérique du Nord représente 18% des ventes et le grand export 23%. L'exercice a par ailleurs été marqué par un fort rebond de la zone caraïbes (+131%), bénéficiant d'un retour à la croissance des ventes de flottes aux loueurs professionnels.

. Ainsi, Fountaine Pajot enregistre une bonne dynamique en Europe avec 38% des ventes, l'activité en Amérique du Nord représente 18% des ventes et le grand export 23%. L'exercice a par ailleurs été marqué par un fort rebond de la zone caraïbes (+131%), bénéficiant d'un retour à la croissance des ventes de flottes aux loueurs professionnels. La qualité des gammes de bateaux proposées : sur l'ensemble de l'exercice 2021/22, l'activité catamaran est soutenue par l'Elba 45, le Samana 59 et l'Alégria 67 en voile et le MY6 en moteur. En ce qui concerne le segment du monocoque, les Dufour 430, 470 et 530 remportent un franc succès. Le mix des ventes au profit des plus grandes unités s'en trouve renforcé.

Cette croissance, moindre qu'espérée, a été freinée par des difficultés (approvisionnements, recrutements) nées de la reprise post-covid.



Perspectives et développement

Durant l'exercice 2022/23, le plan stratégique d'entreprise Odysséa2024 sera consacré au :

Développement de la plateforme ODSea Lab (Observe, Design & Save) afin de concevoir et assembler le bateau de demain pour une navigation décarbonée. L'Aura 51, premier modèle Fountaine Pajot équipé dans sa version Smart Electric® de moteurs électriques et d'un système de gestion de l'énergie à bord a fait ses premiers miles à l'occasion du Cannes Yachting Festival ;

Renouvellement et renforcement des gammes Dufour et Fountaine Pajot avec le lancement en septembre 2022 du nouveau monocoque Dufour 37, ainsi que de l'Aura 51 en catamarans à voile ;

Extension vers le haut de la gamme Fountaine Pajot Catamarans avec un nouveau bateau amiral de 80 pieds en préparation pour l'été 2023 ;

Renforcement des actions de recrutement, afin de répondre à la forte demande : sur l'exercice le Groupe prévoit de recruter 150 nouveaux collaborateurs en s'appuyant, notamment, sur son école de formation interne, mais aussi sur le contrat de sous-traitance conclu avec le chantier naval Couach, apportant une ressource nouvelle en personnel qualifié.

L'importance du carnet de commandes permet d'anticiper une nouvelle année de croissance des ventes qui bénéficiera des nouveaux modèles, dont l'Aura 51 présélectionné pour le prix « Bateau européen de l'année » et le tout nouveau monocoque Dufour 37, primé « Design Innovation Award 2022 » lors du salon nautique de Gênes.



Calendrier de communication

Résultats annuels 2021/22 mi-décembre 2022 (après Bourse)

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré

3 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2021/22 (au 31 août 2022), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 219,8 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME