26/04/2022 - 19:00

Les hommes et les besoins en recrutement

Le projet : vers une plaisance décarbonée

Activité du premier semestre en progression à 90,4 M€

Exercice 2021/22 attendu en croissance de plus de 10%

Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, fait un point sur les développements de son plan Odysséa2024 et annonce son chiffre d'affaires du premier semestre pour l'exercice en cours (clôture au 31/08/22).

Renforcement de la gouvernance avec la nomination de Mathieu Fountaine au poste de Directeur Général Délégué

Afin de préparer l'avenir, le Conseil d'administration a choisi de nommer Mathieu Fountaine en tant que Directeur Général Délégué avec effet immédiat. Il sera en charge du développement des nouveaux projets à l'échelle du Groupe et vient ainsi renforcer l'équipe de Direction Générale auprès de Nicolas Gardies, Directeur Général et Romain Motteau, Directeur Général Délégué.

Après une solide formation en matériaux composite, Mathieu (32 ans) a également été un sportif de haut niveau en dériveur, puis en habitable. Au sein du Groupe depuis 2012, il a notamment développé le service Méthodes pour Fountaine Pajot et piloté le projet de la nouvelle usine numérique du Thou.

Création d'une école de formation pour dynamiser les recrutements

Axe stratégique du plan Odysséa2024, la formation est un facteur clé de la réussite de recrutement du Groupe. Ainsi, afin de faire face à une forte demande, le Groupe annonce l'ouverture de son école de formation interne, située sur le site d'Aigrefeuille, et animée par une équipe dédiée.

OD Sea Lab, plateforme collaborative d'innovations pour concevoir et fabriquer le bateau au plus faible impact carbone de demain

Devenir le pionnier de la transition environnementale dans l'industrie nautique est l'ambition du Groupe Fountaine Pajot, un des axes du plan d'entreprise Odysséa2024. C'est dans ce cadre que OD Sea Lab a été créé, une plateforme collaborative d'innovation regroupant l'ensemble des bureaux d'études et les partenaires du Groupe afin de réponde à trois enjeux majeurs : l'énergie et la propulsion, l'équipement et la maitrise des déchets et la durabilité des matériaux.

Fountaine Pajot vient ainsi de lancer un nouveau catamaran autonome en énergie de bord (production d'eau potable, de froid, …) : l'AURA 51. Avec une surface de panneaux solaires, intégrés au pont, multipliée par 5, capable d'accueillir 2 000 watts de panneaux solaires et de recharger le parc batteries. Ce nouveau catamaran reflète la vision d'un bateau à propulsion électrique et consommation négative. D'autres innovations suivront très prochainement cette première étape.

Croissance au premier semestre 2021/22 pour le Groupe

Données en M€ (normes françaises) 2020/21 2021/22 Variation Chiffre d'affaires du 1er semestre 84,5 90,4 +7%



Au titre du premier semestre de l'exercice 2021/22 (du 1er septembre 20121 au 28 février 2022), le groupe Fountaine Pajot affiche un chiffre d'affaires de 90,4 M€, en progression de +7%. Cette reprise post Covid-19 est néanmoins freinée par des tensions sur la chaine d'approvisionnement et sur les recrutements de personnel.

Les derniers lancements tant sur le segment du catamaran (Elba 45, Samana 59 et Alegria 67) que sur le segment du monocoque (Dufour 390 et Dufour 470) portent la croissance du Groupe sur cette période.

D'un point de vue géographique, l'ensemble du Groupe consolide son développement à l'international avec 89% des ventes à l'export. Ainsi, le Groupe enregistre une forte dynamique en Europe avec 34% des ventes, l'activité en Amérique du Nord représente 22% des ventes et le grand export 22%.

Perspectives 2022 : une croissance attendue supérieure à 10%

Pour l'exercice en cours (clôture le 31 août 2022), le Groupe confirme anticiper une croissance des ventes supérieure à 10%, qui s'appuie sur :

une poursuite de la dynamique commerciale dont les tendances annoncées début janvier 2022 se poursuivent ;

les nouveaux modèles - le Tanna 47, le MY 4S, dans la gamme Motor Yachts élu meilleur Powercat de l'année par la revue Multicoque Mag, et le nouveau monocoque, le Dufour 32, primé, « voilier de l'année 2022 », par Voile Magazine.

Par ailleurs, Fountaine Pajot indique être peu exposé aux effets directs de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine : le volume de ventes à destination de la Russie, de l'Ukraine ou de la Biélorussie reste très marginal.



Calendrier de communication :

Résultats du 1er semestre 2021/22 mi-juin 2022 (après Bourse)

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2020/21 (au 31 août 2021), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 202,3 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME